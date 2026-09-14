Největší české firmy za rok zbohatly o čtvrtinu, jejich hodnota přesáhla 2,5 bilionu
- První desítka nejhodnotnějších společností s českými a slovenskými vlastníky dosahuje dohromady sumy 2,53 bilionu korun.
- Královnou žebříčku se letos stala EP Group Daniela Křetínského s odhadovanou hodnotou 480 miliard korun.
- Následují PPF a J&T Private Equity Group.
Tradiční žebříček nejbohatších českých a slovenských podnikatelek a podnikatelů znovu doplňujeme přehledem deseti nejhodnotnějších společností ovládaných soukromými vlastníky z Česka a Slovenska. Zařazujeme do něj firmy bez majetkové účasti státu.
Oproti loňsku se pořadí v čele obrátilo. EP Group se s hodnotou 480 miliard korun posunula z druhého místa před PPF. Na třetí příčku z loňského pátého místa postoupila J&T Private Equity Group.
Souhrnná hodnota první desítky vzrostla z loňských 2,02 na 2,53 bilionu korun, kdy rozdíl činí 509 miliard, tedy přibližně 25 procent. Samotná první pětice představuje bohatství o velikosti 1,9 bilionu korun a soustřeďuje tři čtvrtiny hodnoty celé desítky. Žebříček tak neukazuje jen růst největších domácích podnikatelských skupin, ale také značnou koncentraci kapitálu v energetice, financích, loterijním byznysu a v obranném průmyslu.
Ocenění vychází primárně z tržních násobků. EBITDA za poslední dostupný auditovaný rok násobíme průměrným evropským násobkem příslušného odvětví a od výsledné hodnoty podniku odečítáme čistý dluh. Pro srovnání napříč sektory používáme násobky z databáze Aswatha Damodarana, světové kapacity na oceňování firem. Tam, kde tento postup nevystihuje charakter firmy nebo potřebná data nejsou dostupná, přecházíme k jiné metodě, která lépe odpovídá ekonomice daného podniku.
U veřejně obchodovaných společností používáme tržní kapitalizaci k 30. červnu 2026. Tento přístup se letos týká například Czechoslovak Group. U realitních firem vychází ocenění z čisté hodnoty aktiv. U velkých soukromých skupin doplňujeme veřejné účetní závěrky informacemi poskytnutými přímo firmami a údaji z relevantních transakcí.
Pořadí nevypovídá o velikosti tržeb, počtu zaměstnanců ani o významu firmy pro ekonomiku země, ale zachycuje odhad hodnoty vlastnického kapitálu podle jednotného rámce a dostupných dat. U soukromých společností nelze mluvit o přesné tržní ceně. Ta by vznikla až při skutečné transakci a mohla by se lišit podle situace na trhu, zájmu kupujících i podle struktury konkrétního obchodu.
Přes tento limit nabízí žebříček srovnatelný pohled na skupiny, které stojí v centru českého a slovenského soukromého kapitálu. Letošní výsledek ukazuje, že růst se neomezuje na jednu firmu ani jeden sektor, ale odráží široký světový trend. Největší posun přichází z oborů, jež v posledních letech procházejí nejvýraznější proměnou, tedy z energetiky, obranného průmyslu a z finančních služeb.
1. EP GroupDaniel Křetínský |
- hodnota podle e15: 480 miliard
- obory: energetika, média, retail, infrastruktura
Koncem července se EP Group jako historicky první česká firma dostala do prestižního žebříčku Fortune Global 500. V prosinci 2025 Daniel Křetínský dokončil koupi skupiny Aures Holdings, pod niž spadají autobazary AAA Auto a Mototechna. V roce 2025 se společnost EP Energy Transition dohodla na odkupu polovičního podílu v německé hnědouhelné elektrárně Lippendorf. Došlo také k dokončení akvizice zbývajícího podílu ve Slovenských elektrárnách. EP Holding se stal jediným vlastníkem společnosti Slovak Power Holding, jež drží 66procentní podíl v největším tamním výrobci elektřiny. Pokračovala i transformace společnosti Royal Mail. Mezi významné exity patřilo vrácení podílu v Thyssenkrupp Steel a jako významný akcionář skupina dokončila stažení společnosti Metro AG z burzy.
2. PPFRenáta Kellnerová |
- hodnota podle e15: 405 miliard
- obory: finance, telekomunikace, média, nemovitosti, e-commerce
Skupina přesunula své právní sídlo do Česka a pokračovala v přenastavování investic směrem na západní trhy. Rodina Kellnerových zároveň dokončila dohodu o vypořádání vlastnické struktury s Petrem Kellnerem mladším. Konsorcium, které PPF tvoří s dalšími partnery, aktuálně nabízí 7,8 miliardy eur za převzetí polského InPostu. PPF v poslední době odešla z mediální skupiny ProSiebenSat.1. V říjnu 2025 skupina oznámila záměr prodeje polovičního podílu ve velkoobchodu a maloobchodu s elektronikou Fast ČR svému partnerovi EP Group. V témže roce podepsala dohodu o prodeji kazachstánské větve Home Creditu.
3. J&T Private Equity GroupPatrik Tkáč |
- hodnota podle e15: 391 miliard
- obory: bankovnictví, investice, private equity
Jde o nebankovní investiční a private equity skupinu spojenou se zakladateli J&T, jejíž portfolio přesahuje sedm miliard eur. Zaměřuje se mimo jiné na energetiku, průmysl, reality, média a investiční fondy a také na e-commerce, sport či na cestovní ruch. Mezi její významné investice patří energetický holding EPH, který vznikl jako partnerství J&T a Daniela Křetínského. Významnou součástí strategie jsou dlouhodobá partnerství s podnikateli a investice do jejich projektů. Příkladem je J&T Arch Investments, který v srpnu 2025 získal od skupiny KKCG Karla Komárka 4,27procentní podíl v loterijní a gamingové skupině Allwyn za 500 milionů eur.
4. KKCGKarel Komárek |
- hodnota podle e15: 313 miliard
- obory: loterie, energetika, IT a data, investice
Investiční skupina KKCG Karla Komárka letos dovedla svou loterijní divizi Allwyn na athénskou burzu. Došlo k tomu po fúzi její loterijní divize Allwyn s řeckou sázkovou jedničkou OPAP. KKCG letos usilovala o navýšení podílu v italském výrobci jachet Ferretti. Nabídka v hodnotě téměř pěti miliard korun však nebyla plně přijata a skupina nakonec drží 23,25 procenta společnosti oproti plánovaným 29,9 procenta. Technologický pilíř Aricoma naopak úspěšně posílil akvizicí IT části firmy Datron.
5. Czechoslovak GroupMichal Strnad |
- hodnota podle e15: 308 miliard
- obory: obranný a strojírenský průmysl, doprava
Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada patří k nejrychleji rostoucím zbrojařským koncernům v Evropě. V posledním roce posílila svou pozici integrací amerického výrobce munice The Kinetic Group a převzetím závodu na výrobu nitrocelulózy v Německu. V USA zároveň buduje muniční závod za 635 milionů dolarů a do vývoje bezpilotních systémů vstoupila založením nové divize AviaNera. Tržby skupiny za rok 2025 vzrostly na 6,74 miliardy eur a objem potvrzených zakázek dosáhl patnácti miliard eur, což podtrhuje její globální expanzi.
6. CPI Property Group
Radovan Vítek |
- hodnota podle e15: 157 miliard
- obor: real estate – komerční nemovitosti, kanceláře, retail parky
Firma spojená se jménem Radovana Vítka je jedním z největších realitních koncernů ve střední a východní Evropě. V posledním roce se skupina soustředila na rozsáhlý program prodeje nemovitostí s cílem snížit zadlužení a posílit finanční stabilitu. Výnosy z prodejů využila ke splácení dluhu a zlepšení kapitálové struktury. S portfoliem v hodnotě přesahující osmnáct miliard eur si nadále udržuje silnou pozici mezi největšími vlastníky kancelářských budov, obchodních center a hotelů ve střední Evropě.
7. Penta
Marek Dospiva |
- hodnota podle e15: 137 miliard
- obory: lékárenství, zdravotnictví, sázkařský byznys, investice, development
Penta Investments spojená s Markem Dospivou a rodinou Jaroslava Haščáka má za sebou rekordní rok s čistým ziskem přesahujícím 700 milionů eur. Hlavním motorem růstu zůstala síť lékáren Dr. Max, která pokračovala v expanzi především na italském trhu, a zdravotnická skupina Penta Hospitals. V realitním segmentu skupina rozvíjela rozsáhlé projekty v Praze a Bratislavě a dále rozšiřovala portfolio nájemního bydlení.
8. Agrofert
Agrofert |
- hodnota podle e15: 114 miliard
- obory: chemie, potravinářství, zemědělství
Patří mezi největší chemické, zemědělské a potravinářské koncerny ve střední Evropě. V posledním roce skupina pokračovala v reorganizaci svých chemických aktivit a v červenci 2026 založila nový subholding AGF Nitrogen, pod nímž soustřeďuje evropskou chemickou divizi včetně výroby dusíkatých hnojiv pod značkou LAT Nitrogen. Skupina zároveň pokračuje v modernizaci svých průmyslových provozů. V únoru 2026 došlo ke změně vlastnické struktury, když se jediným akcionářem Agrofertu stal správce RSVP Trust.
9. Tipsport
Tipsport |
- hodnota podle e15: 113 miliard
- obor: sázkařský byznys
Největší tuzemský provozovatel kurzových sázek a her upevňuje pozici technologického lídra trhu. Loni skupina oznámila, že dosáhla v roce 2024 tržeb přes patnáct miliard korun, byť čistý zisk klesl na 3,4 miliardy korun v důsledku vyššího daňového zatížení hazardu. Zásadním krokem byl v roce 2024 rebranding loterie Korunka na novou značku Maxa a v poslední době rozvoj vlastní fintechové platformy Pluso. Skupina zároveň pokračovala v investicích do digitálních produktů a vlastních technologií.
10. STV Group
STV Group |
- hodnota podle e15: 109 miliard
- obor: zbrojní průmysl
Jediný český výrobce velkorážové munice a významný dodavatel vojenského materiálu pro českou armádu i zahraniční odběratele. Je součástí holdingu STV Invest, který za rok dosáhl rekordních tržeb. Růst skupiny podporuje vysoká globální poptávka po dělostřelecké a tankové munici. Skupina zároveň výrazně rozšiřuje a modernizuje výrobní kapacity včetně automatizace výroby především v Poličce. Do rozvoje výroby a vývoje munice plánuje investovat až pět miliard korun.