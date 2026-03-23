Český kapitál dominuje. Do realitních fondů se přelijí další desítky miliard z bank, věří Mráček z Atrisu
Rok 2025 byl pro český realitní trh přelomový. Objem investic se zdvojnásobil na 4,2 miliardy eur a hlavní slovo měli domácí hráči. „Éra levných peněz je pryč, ale Češi jsou bohatí a konzervativní. Peníze z běžných účtů se začnou ve velkém přesouvat do cihel,“ říká v podcastu Václav Mráček, obchodní ředitel investiční společnosti Atris.
Zatímco před deseti lety hýbaly českým trhem s nemovitostmi především zahraniční fondy, dnes je situace opačná. Domácí investoři loni tvořili drtivou většinu kapitálu a jejich hlad po kvalitních aktivech neustává. Podle Václava Mráčka tento trend potvrdí i letošní rok, i když objem investic může být mírně nižší než v rekordním roce 2025.
Atris se v loňském roce soustředil především na jednu z nejvýraznějších pražských budov – obchodní dům Máj na Národní třídě. V současnosti v něm fond drží 72% podíl a plánuje jeho úplné dokoupení, jakmile to umožní regulatorní limity pro diverzifikaci aktiv.
Máj je exkluzivní
„Máj je pro nás exkluzivní záležitost. Denně kolem projde až 150 tisíc lidí a koncept postavený na zábavě a gastronomii je přesně to, co dnešní retail potřebuje, aby konkuroval e-shopům,“ vysvětluje Mráček s tím, že cílem je udržet zákazníka v budově co nejdéle.
V českých bankách na běžných a spořicích účtech leží podle odhadů přes 3,6 bilionu korun. Mráček očekává, že s postupným uvědoměním si dopadů inflace se velká část těchto prostředků přesune právě do realitních fondů, které nabízejí stabilnější výnos kolem pěti až šesti procent.
„Český investor je konzervativní a chce si na svou investici sáhnout. Nemovitosti mu tento pocit bezpečí dávají,“ dodává ředitel Atrisu. Fond se nyní připravuje na další akvizice v centru Prahy, přičemž aktuálně disponuje volným kapitálem ve výši 1,6 miliardy korun.
Jaké další akvizice Atris chystá a proč se fondy nyní zaměřují na segment zdravotnictví či senior housů?