Autopojištění tvoří téměř polovinu neživotního trhu. Nejnižší cena ale nemusí znamenat nejlepší ochranu
Autopojištění je největší částí neživotního pojištění, které podle České národní banky v roce 2025 dosáhlo objemu 175,3 miliardy korun a tvořilo 71 procent celého pojistného trhu. Rozdíly mezi jednotlivými produkty přitom nejsou jen v ceně. Výrazně se mohou lišit rozsahem krytí, spoluúčastí, asistenčními službami nebo výlukami.
Dobře je to vidět například u vandalismu. Uražené zrcátko nebo rýha přes dveře může na první pohled vypadat jako relativně malá škoda. S rostoucími cenami práce a náhradních dílů ale i podobné opravy představují stále vyšší náklad.
Povinné ručení vlastní auto před vandalem neochrání
Povinné ručení kryje odpovědnost za škody způsobené jiným osobám provozem vozidla. Škodu, kterou na voze úmyslně způsobí vandal, samo o sobě nekryje. Ochranu lze sjednat v rámci havarijního pojištění nebo u některých produktů prostřednictvím samostatného připojištění. Rozhodující jsou vždy konkrétní pojistné podmínky.
Při zjištění škody je důležité stav vozidla zdokumentovat a událost bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně. Při podezření na vandalismus je důležitým podkladem také policejní záznam, ze kterého pojišťovna vychází při posuzování, co se skutečně stalo.
Vedle ceny se začíná více hodnotit i kvalita produktu
Snahou převést tyto rozdíly do jednoduššího srovnání jsou produktové žebříčky. Online srovnávač Klik.cz například používá vlastní Klik index na škále od jedné do deseti. U autopojištění v něm hodnotí mimo jiné rozsah krytí, krytá rizika, asistenční služby, úroveň servisu a spokojenost zákazníků.
Podle vyhodnocení Klik.cz za poslední čtyři kvartály dosáhlo v kategorii povinného ručení nejlepšího výsledku pojištění Direct s limitem 100 milionů korun od Direct pojišťovny. V kategorii havarijního pojištění se nejlépe umístil produkt s obchodním názvem Allrisk od České podnikatelské pojišťovny (ČPP), který zahrnuje mimo jiné havárii, odcizení, živelní události, a právě i vandalismus.
Tento index usnadňuje orientaci v široké nabídce, ale stále platí, že vybraný produkt musí odpovídat požadavkům a potřebám konkrétního zákazníka.