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Baťa zavírá svůj poslední závod ve střední Evropě. Česká výroba končí po více než půlstoletí

Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě.

Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Zdroj: Profimedia

ČTK
ČTK
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  • Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě.
  • Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, není podle firmy rentabilní. V Česku značka zůstane prostřednictvím své maloobchodní sítě.
  • Její rozhodnutí o ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. Firma o tom v úterý informovala v tiskové zprávě.

„Ukončení výroby v našem závodě v Dolním Němčí pro nás bylo velmi obtížné rozhodnutí. Bohužel jde o takový typ provozu, který nelze za nynějších podmínek na trhu udržet jako rentabilní," uvedl člen představenstva Baťa Andrea Montagnoli.

Továrna v Dolním Němčí je součástí společnosti Baťa od roku 1992 a loni pro její prodejny a další zákazníky vyrobila kolem 150 tisíc párů obuvi.

Podle firmy struktura a kapacita závodu postaveného pro velkosériovou výrobu neodpovídá současné poptávce na trhu. Aby byl ziskový, musel by se zaměřit na jiný charakter výroby. Investice potřebná k této přeměně by při současných objemech a nákupních cenách a jejich výhledu nebyla efektivní, uvedla firma k důvodům ukončení výroby v Dolním Němčí.

Činnost svého českého závodu chce společnost ukončovat postupně, v několika fázích. Je v kontaktu se zástupci obce a pracovníky úřadu a jedná se zástupci odborové organizace o podmínkách odchodu zaměstnanců. Pro dotčené zaměstnance má firma připraven program podpory zaměřený na další uplatnění na pracovním trhu, uvedli její zástupci. Společnost Baťa působí v pěti desítkách zemí a má kolem šesti tisíc prodejen po celém světě.

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