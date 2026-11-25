Budovy pod tlakem nových pravidel. Rizikem je nízká efektivita
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Evropská regulace zpřísňuje požadavky na energetickou náročnost budov. Developerům a investorům ale nejde jen o splnění nových pravidel. Energetická efektivita, provozní náklady a technologická připravenost budou stále více ovlivňovat dlouhodobou hodnotu i konkurenceschopnost nemovitostí na trhu.
V Česku se připravují pravidla, která mají do tuzemské legislativy převést evropskou směrnici EPBD. Podoba novely zákona o hospodaření energií ale vyvolala kritiku, směr dalšího vývoje je však zřejmý: tlak na energetickou efektivitu budov poroste.
Energetická náročnost se stává jedním z důležitých faktorů při investičním rozhodování. Vedle lokality a pořizovací ceny o hodnotě nemovitosti tak stále více rozhodují také provozní náklady, technologická připravenost, environmentální parametry budovy a schopnost obstát v konkurenci moderních projektů.
Technologické zastarávání jako investiční riziko
Developeři dnes staví budovy, které mají být konkurenceschopné desítky let. Energetická efektivita se tak stává důležitou součástí dlouhodobé hodnoty nemovitosti, protože se nemění pouze legislativa, ale i očekávání budoucích investorů a nájemníků.
Budova, která na tyto požadavky dokáže reagovat, může těžit z konkurenční výhody hned dvakrát: pro investora může představovat perspektivnější aktivum, nájemcům zase nabídnout nižší provozní náklady a kvalitnější pracovní prostředí. Firmy jako budoucí nájemníci totiž také mění pravidla hry. Lokalita a cena už nejsou jedinými rozhodujícími faktory. Do rozhodování vstupují také environmentální cíle firem, ESG, reputace nebo kvalita a technologická úroveň kancelářských prostor. Naopak zastarávající nemovitosti mohou vyžadovat nákladné modernizace a postupně ztrácet hodnotu. Investoři proto řeší i riziko takzvaných stranded assets budov, které předčasně ztrácejí ekonomickou hodnotu nebo schopnost generovat očekávané výnosy.
„Budova může být po technické stránce stále v dobrém stavu, a přesto postupně ztrácet na hodnotě. Stačí, aby její provoz byl příliš nákladný nebo nedokázala nabídnout komfort a technologické vybavení, které nájemci očekávají. Energetická efektivita a moderní technologie proto nejsou jen cestou k nižším provozním nákladům, ale také důležitým předpokladem pro zachování dlouhodobé konkurenceschopnosti budovy,“ říká Lukáš Borovský, ředitel Somfy ČR.
Nestačí proto navrhovat budovu pouze podle současných požadavků. Energetický koncept by měl počítat také s tím, jak se budou v průběhu životního cyklu nemovitosti vyvíjet provozní náklady, technologie i požadavky trhu.
Hodnota budovy začíná už u jejího návrhu
O dlouhodobé hodnotě nemovitosti rozhoduje architektonické a technologické řešení, kvalitní obálka budovy, orientace a prosklení i schopnost aktivně řídit spotřebu energie.
„Důležitou roli v hospodaření budov s energií hraje také automatické venkovní stínění. V létě brání přehřívání interiéru, a snižuje tak potřebu klimatizace. V chladnějších měsících naopak dokáže pustit dovnitř sluneční paprsky a využít jejich teplo k přirozenému vytápění. Díky tomu pomáhá snižovat spotřebu energie v průběhu celého roku.“ říká Lukáš Borovský.
Přínosy automatizovaného venkovního stínění se přitom mohou projevit i v konkrétních úsporách. Za vhodných podmínek může v létě snížit teplotu interiéru o 4–7 °C1 a omezit potřebu chlazení. V chladnějších měsících pomáhá regulovat solární zisky a podle konkrétních podmínek může přispět ke snížení nákladů na vytápění až o 10–30%2.
Moderní systémy dokážou prostřednictvím senzorů a propojení se systémem řízení budovy (BMS) reagovat na aktuální podmínky a automaticky přizpůsobovat provoz stínění. Jejich začlenění už ve fázi projektování umožňuje lépe koordinovat jednotlivé technologie a zohlednit jejich přínos v energetickém konceptu budovy.
„Pokud se automatizované stínění řeší až dodatečně, jeho možnosti jsou omezenější. Když je součástí projektu od začátku, může efektivně spolupracovat s dalšími technologiemi budovy a přispívat k nižší spotřebě energie i většímu komfortu uživatelů,“ dodává Lukáš Borovský.
Investiční pohled by se neměl omezovat pouze na pořizovací náklady, ale měl by zohlednit také dlouhodobou provozní efektivitu, komfort uživatelů a konkurenceschopnost nemovitosti.
Nová regulace tak není jediným důvodem, proč měnit způsob, jakým se o energetické náročnosti budov přemýšlí. Legislativa nastavuje především rámec, zatímco pro developery a investory je zásadní dlouhodobá ekonomika projektu.
Rozhodnutí přijatá při návrhu budovy totiž ovlivní její provozní náklady, technologickou připravenost i atraktivitu pro budoucí nájemce na desítky let. Právě schopnost připravit budovu nejen na dnešní požadavky, ale i na podmínky, ve kterých bude fungovat za deset či dvacet let, se proto stále více stává součástí investiční strategie. Skutečnou hodnotu budovy tak nebude určovat pouze to, jak efektivně funguje v okamžiku dokončení, ale také to, jak dobře se dokáže přizpůsobovat požadavkům dalších desetiletí.