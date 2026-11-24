Nový levný řetězec otevře v Česku už v prosinci. Prozradil, kde bude jeho první prodejna
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- Polský diskontní řetězec ShockPrice vstoupí na český trh na začátku prosince.
- Svou první tuzemskou prodejnu otevře v Klatovech, další mají následovat v příštím roce.
- Zákazníky chce lákat na oblečení, hračky, kosmetiku i elektroniku za nízké ceny.
Konkurence mezi diskontními řetězci v Česku se ještě před Vánocemi rozroste. Polský řetězec ShockPrice, který patří do obchodní skupiny Modivo, otevře svou první tuzemskou prodejnu na začátku prosince v Klatovech v Plzeňském kraji. Přesné datum otevření zatím společnost nesdělila, další obchody však plánuje v Česku otevřít už v příštím roce.
Jak e15 informovala, nový diskont expanduje také na Slovensko, kde svou první prodejnu otevře ve čtvrtek 26. listopadu ve Skalici nedaleko českých hranic. Vedle domovského Polska řetězec v současnosti působí také v Rumunsku a Bulharsku. Právě střední a východní Evropa má podle skupiny Modivo zůstat klíčovým regionem pro další rozvoj značky.
„Myšlenka, která stála za vytvořením nového maloobchodního formátu, vznikla z pozorování zákazníků, již stále častěji hledají kromě známých značek také ucelenou nabídku zboží za atraktivní ceny," uvedla skupina. ShockPrice nabídne zboží od oblečení přes hračky až po kosmetiku a bude mít v nabídce také obuv, domácí dekorace nebo spotřební elektroniku.
Konkurence mezi diskonty v Česku sílí
Skupina Modivo je evrospký prodejce obuvi a módy a provozuje například řetězce CCC a HalfPrice, internetové obchody Modivo či eobuv a působí na dvaceti trzích. Samotný ShockPrice představila teprve letos a jeho vznik navazuje na rozvoj prodejního modelu HalfPrice. Skupina Modivo chce do konce letošního roku otevřít dalších 27 prodejen ShockPrice a v roce 2027 přidat přibližně 50 obchodů napříč svými trhy.
Na českém trhu se nový řetězec zařadí po bok zavedených diskontů, které v posledních letech rozšiřují svou síť prodejen. Polské Pepco jich v tuzemsku provozuje 321, německý KiK přes 240 a nizozemský Action, který do Česka vstoupil v roce 2020, už více než stovku. Letos navíc přibyly malajsijský MR. D.I.Y. a dánský Normal.