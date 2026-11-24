Proč se lidé vracejí na Chodov? Projekt Leopold ukazuje nový trend bydlení
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Dostatek zeleně, kompletní občanská vybavenost a rychlé spojení do centra. Pražský Chodov ukazuje, proč se zájem o bydlení stále více soustředí i na zavedené městské čtvrti. Příkladem je rezidenční projekt Leopold společnosti ENERGO-PRO Real Estate, kde je již polovina bytů prodaná.
Výhoda zavedených městských čtvrtí
Při výběru nového bydlení nerozhoduje jen dispozice bytu, jeho velikost nebo cena. Stále důležitější roli hraje také prostředí, ve kterém lidé tráví svůj každodenní život. Dostupnost škol, obchodů, zdravotní péče, veřejné dopravy nebo zeleně může být stejně podstatná jako samotná novostavba.
Právě v tomto ohledu mají zavedené pražské čtvrti významnou výhodu. Jejich infrastruktura vznikala a rozvíjela se po desetiletí. Zatímco v některých nových rezidenčních lokalitách se na školy, obchody či další služby teprve čeká, na Chodově už dávno fungují.
Pražské Jižní Město, jehož součástí je právě i Chodov, bylo budováno jako rozsáhlý urbanistický celek. Přestože bývá spojováno především s panelovou výstavbou, nabízí také množství zelených ploch, sportovišť a veřejných prostranství. V kombinaci s výbornou dopravní dostupností tak představuje zajímavou alternativu k nově vznikajícím čtvrtím.
Patnáct minut do centra, pár minut do přírody
Jednou z hlavních předností Chodova je spojení městského komfortu s možnostmi odpočinku. V docházkové vzdálenosti se nacházejí školy, školky, zdravotnická zařízení i obchody. Nákupní centrum Westfield Chodov patří k největším v České republice a nabízí širokou škálu služeb.
Velkým benefitem je také blízkost Hostivařského lesoparku a přehrady, které poskytují prostor pro procházky, běhání, cyklistiku i rodinné výlety.
Stanice metra linky C umožňují spojení s centrem Prahy přibližně za patnáct minut. Pro motoristy je výhodou blízkost hlavních dopravních tahů včetně dálnice D1.
Právě tato kombinace přispívá k tomu, že Chodov není jen místem, odkud lidé každé ráno odjíždějí do práce, ale čtvrtí, kde mohou pohodlně žít.
Nové bydlení ve známém prostředí
Zajímavým fenoménem je návrat lidí, kteří na Jižním Městě sami vyrůstali. Dnes zde hledají bydlení pro vlastní rodiny. Znají místní prostředí, mají zde přátele nebo rodiče a oceňují fungující infrastrukturu.
Tento trend potvrzuje i rezidenční projekt Leopold, který na pomezí Chodova a Hájů realizuje společnost ENERGO-PRO Real Estate. Přibližně třetinu jeho kupujících tvoří lidé, kteří z této lokality pocházejí.
Zájem o nové bydlení se promítá také do prodejů. Z celkových 142 bytů v projektu Leopold je již polovina prodaná.
Projekt tak ukazuje, že moderní rezidenční výstavba nemusí být spojena pouze se vznikem zcela nových čtvrtí. Své místo má i v lokalitách, které už mají vlastní charakter, infrastrukturu a komunitní život.
Architektura, která propojuje dvě podoby Chodova
Leopold tvoří dvě výškově odlišné budovy. Jejich architektonické řešení reaguje na charakter okolní zástavby. Nižší část navazuje na sousední rodinné domy, zatímco vyšší respektuje měřítko sídlištní zástavby.
Vzniká tak přirozený přechod mezi dvěma typy městského bydlení, které jsou pro tuto část Prahy charakteristické.
Projekt nabízí byty od menších dispozic 1+kk až po prostorné rodinné byty 4+kk. Důraz je kladen na energetickou úspornost, kvalitní materiály a komfort každodenního života.
Součástí projektu budou také komerční prostory pro služby, podzemní garáže s přípravou pro dobíjení elektromobilů a sklepní kóje ke každému bytu.
Dokončení výstavby je plánováno na druhé čtvrtletí roku 2027.
Za projektem stojí silná česká skupina
Developerem projektu Leopold je společnost ENERGO-PRO Real Estate, která vznikla v roce 2022 jako realitní divize mezinárodní energetické skupiny ENERGO-PRO.
Skupina patří k nejvýznamnějším českým investorům do vodní energetiky. V Bulharsku, Gruzii, Turecku, Španělsku a Brazílii provozuje celkem 54 vodních elektráren.
ENERGO-PRO Real Estate připravuje v Praze a Brně rezidenční projekty s celkovou kapacitou přibližně 3 500 bytů. Vedle Leopolda realizuje na Chodově také Rezidenci Medkova. K dalším připravovaným projektům patří například proměna bývalého sídla Ústavu pro studium totalitních režimů na pražském Žižkově.
Leopold je příkladem přístupu, který spojuje moderní rezidenční výstavbu s výhodami již fungující městské čtvrti. Právě takové projekty mohou přispívat k postupné obnově a rozvoji pražských lokalit, aniž by jejich obyvatelé museli čekat na vybudování základní infrastruktury.