Půjčka ihned nonstop: kdy má smysl a co od ní čekat
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Nečekané výdaje přicházejí bez ohledu na den v týdnu nebo hodinu na hodinách. Konec měsíce, prázdná peněženka a nedoplatek za energie se splatností do tří dnů – to je situace, kdy většina lidí začíná hledat rychlé řešení. Půjčka ihned nonstop je pojmem, který v takových chvílích přitahuje pozornost, ale málokdo ví přesně, co za ním stojí a jaké podmínky platí.
Žádost bez papírování odstraňuje nejzdlouhavější část celého procesu
Tradiční představa půjčky spočívá v hromadě formulářů, výpisech z účtu, kopiích dokladů a cestě na pobočku. Moderní online služby tento model zcela přepisují. Celý proces žádosti probíhá přes internet – žadatel nevytiskne jediný dokument, nenavštíví žádnou pobočku a nepotřebuje ručitele. Zadá požadovanou částku, vybere dobu splatnosti až 30 dní a vyplní žádost přímo v prohlížeči. Nový klient si poprvé půjčí nejvýš 20 000 Kč, vyšší částku až do 30 000 Kč lze sjednat jako opakovanou půjčku. Papírování neexistuje – a to není jen marketingová zkratka, ale faktický popis celého průběhu.
Ověření totožnosti přes Bank iD výrazně zkracuje čekání
Jednou z nejpomalejších částí jakékoli žádosti o úvěr bývalo historicky ověřování totožnosti. Expresní ověření pomocí Bank iD tento krok zásadně zjednodušuje. Místo posílání kopií dokladů nebo fyzické návštěvy stačí přihlásit se přes bankovní identitu (Bank iD). Systém ověří totožnost a žádost může pokračovat dál. Alternativou je ověřovací platba, která slouží stejnému účelu. Celý tok informací zůstává digitální, žadatel neposílá žádné dokumenty fyzicky ani e-mailem ve formě skenů.
Dostupnost nepřetržitě po celý týden mění pravidla pro nouzové situace
Neočekávaný výdaj si nevybírá. Rozbitý spotřebič v sobotu ráno nebo nedoplatek za plyn, který dorazí ve svátek, nepočkají na otevírací hodiny banky. Půjčka ihned nonstop jako přístup k online žádosti dává smysl právě tady: žádosti se přijímají nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tedy i o víkendu. O žádosti se pak rozhoduje v pracovní době. Žadatel podá žádost ve chvíli, kdy ji potřebuje podat – ne až v pondělí dopoledne. Nikdo se přitom neptá na účel půjčky. Zda jde o opravu auta, nečekanou platbu nebo překlenovací výdaj před výplatou, to je věc žadatele. Při vyplňování žádosti žadatel také sám volí výši částky i délku splatnosti – kombinace těchto dvou parametrů přímo ovlivní, kolik za půjčku celkem zaplatí, a stojí za to je předem promyslet.
RPSN u krátkodobé půjčky vyjadřuje náklady v přepočtu na celý rok
RPSN v reprezentativním příkladu činí 5395,58 %. Je to zákonný ukazatel, který vyjadřuje celkové náklady úvěru přepočtené na roční bázi, a proto u půjčky sjednané na 30 dní vychází velmi vysoko. Konkrétní dopad vidíte v reprezentativním příkladu: při půjčce 1 000 Kč na 30 dní činí poplatek za poskytnutí 360 Kč a úrok 30 Kč, náklady tedy dohromady 390 Kč a celková splatná částka je 1 390 Kč. Roční úroková sazba je 36,5 %. Při rozhodování se vyplatí sledovat RPSN i celkovou částku, kterou budete splácet. Krátkodobá půjčka není vhodná jako řešení dlouhodobého nedostatku peněz – hodí se tam, kde víte přesně, kdy a z čeho ji splatíte.
První půjčka zdarma platí jen za splnění přesně daných podmínek
Nové klienty čeká možnost první půjčky zdarma, ale podmínky jsou konkrétní a stojí za pozornost. Zdarma je pouze první půjčka do 20 000 Kč, a to jen tehdy, když je splatnost nastavena na 10 dní a půjčka je řádně splacena. Jakmile si žadatel zvolí delší splatnost – třeba 20 nebo 30 dní – půjčka už zdarma není. Není to tedy plošná akce pro každého, kdo si poprvé půjčí jakoukoli částku na jakoukoli dobu. Opakovanou půjčku až do 30 000 Kč si stávající klienti mohou zažádat ve svém profilu. Každá půjčka by měla mít předem jasný plán splacení – ideálně navázaný na konkrétní datum příjmu, aby nedocházelo k prodlení a zbytečným nákladům navíc.
Variabilní symbol při platbě spojuje splátku přímo s konkrétním žadatelem
Online průběh žádosti pokračuje i při samotném splácení. Platba se posílá s variabilním symbolem, kterým je rodné číslo žadatele – díky tomu je každá příchozí platba jednoznačně spárována se správnou smlouvou bez nutnosti dalšího dohledávání nebo kontaktování podpory. Jde o praktický detail, který přispívá k tomu, že celý vztah mezi žadatelem a poskytovatelem zůstává čistě digitální a přehledný. Spolu s tím, že vše od žádosti přes ověření totožnosti až po splacení probíhá online, se z půjčky stává záležitost, kterou lze vyřídit z domova nebo odkudkoli jinde – bez jediné návštěvy pobočky a bez papírového potvrzení.
Pokud hledáte službu, která splňuje popsaný způsob fungování, Půjčka bez papírování nabízí celý proces od žádosti po vyřízení výhradně online – bez papírů, bez poboček a bez ručitele.
*Reprezentativní příklad: Celková výše spotřebitelského úvěru 1000 Kč, Doba trvání 30 dní, Poplatek za poskytnutí úvěru 360 Kč, Roční úroková sazba 36,5 %, RPSN 5395,58 %, Celková částka splatná spotřebitelem 1390 Kč.