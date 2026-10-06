Štítek s pamětí: Když toho etiketa na pračce ví víc než celý návod
Štítek výrobku je jeho vizitkou. Už dávno ale nemusí obsahovat jen název a sériové číslo. Díky technologiím, jako jsou QR kódy, NFC nebo RFID, dokáže štítek propojit fyzický produkt s digitálním světem. Uživatelé v něm okamžitě najdou návody, servisní historii nebo informace pro recyklaci. Jak zajistit, aby byl štítek reprezentativní, odolný a informativní zároveň?
Brána do světa dat
Vezměme si běžnou pračku. Od roku 2021 její energetický štítek povinně obsahuje QR kód, který po naskenování otevře evropskou databázi EPREL. V té zákazník najde standardizované informace o spotřebě, hlučnosti nebo kapacitě. Na papírový štítek by se všechny tyto údaje zdaleka nevešly – leda by zabíral téměř celou pračku.
Podobným směrem se posouvá i klasický typový štítek. Dříve si musel servisní technik data z fyzického štítku opsat a složitě hledat dokumentaci v katalogu. Dnes se mu po jediném naskenování otevře rozpadový výkres, objednací čísla náhradních dílů nebo kompletní servisní historie.
Protože data zůstávají bezpečně uložená v systému výrobce a digitální nosič funguje jako klíč k nim, lze informace kdykoliv průběžně aktualizovat. A to bez nutnosti zasahovat do výroby fyzických štítků.
Odolný materiál jako základ
Má-li digitální nosič plnit svou funkci po celou dobu životnosti výrobku, musí samotný podkladový materiál vykazovat mimořádnou odolnost.
V průmyslu jsou nejčastější volbou kovové štítky z hliníku či nerezové oceli, které mají tyto výhody:
- Odolnost vůči vlivům prostředí: eloxováním chráněný hliník odolává působení UV záření, průmyslovým chemikáliím, olejům, rozpouštědlům i extrémním teplotním výkyvům. Nerezová ocel navíc odolá i těm nejnáročnějším vlivům venkovního prostředí, včetně slané vody.
- Flexibilita zpracování: kovy, především pak hliník, umožňují širokou škálu povrchových zušlechtění jako jsou ražba, kartáčování, diamantové broušení, laserové gravírování či ochranný strukturální lak
- Reprezentativní vzhled: Pokud má štítek plnit i estetickou a marketingovou funkci, lze využít 3D hliníkové štítky s plastickým reliéfem, který jim dodá prémiový vzhled.
QR, NFC a RFID: Tři různé datové nosiče
Správná volba digitálního nosiče závisí na požadovaném dosahu čtení, prostředí, bezpečnostních požadavcích a rozpočtu. K dispozici jsou tyto technologie:
- QR kód je cenově dostupný a přečte ho prakticky každý chytrý telefon nebo speciální čtečka. Vytištěný dynamický kód zůstává stejný, měnit se může obsah, ke kterému uživatele zavede.
- NFC tag reaguje po přiložení telefonu na krátkou vzdálenost. Hodí se pro komunikaci se zákazníkem formou digitálních vizitek a v zabezpečeném provedení také k ověřování pravosti výrobku, třeba u lahve luxusního vína nebo značkové kabelky. Zatímco běžný čip nese jen kód, který lze zkopírovat, zabezpečený čip využívá šifrování a „naklonovat“ ho nelze.
- UHF RFID tag umožňuje načíst více tagů najednou i bez přímé viditelnosti, často ze vzdálenosti několika metrů. Zatímco QR kód nebo NFC tag je nutné načíst jednotlivě, celá paleta zboží nebo jednotlivé vagony vlakové soupravy s RFID mohou projet čtecí branou a systém během okamžiku zaznamená všechny položky. Proto se RFID využívá hlavně v logistice, inventarizaci a sledování majetku.
Digitální produktový pas: Vše o produktu na jednom místě
Digitalizaci značení nepohání jen technologický pokrok, ale také evropská legislativa. Nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků (ESPR), které platí od července 2024, vytvořilo rámec pro postupné zavádění tzv. digitálního produktového pasu (DPP). Aby byl takový pas u výrobku vůbec dostupný, musí na něm být štítek s datovým nosičem.
Nová povinnost nebude platit pro všechny výrobky naráz. Jako první přijde na řadu 18. února 2027 sektor baterií. V následujících letech pak povinnost mít DPP zasáhne například nábytek, textil či elektroniku.
Ačkoliv se to může zdát jako vzdálená budoucnost, vyplatí se připravit včas. Digitální produktový pas totiž neslouží jen zákazníkům. Podle role uživatele zpřístupní různé úrovně dat, od provozních údajů pro logistiku až po certifikáty pro servis či celníky.
Nepodceňujte AI: digitální produktové pasy se strukturovanými daty výrazně zvýší viditelnost vašich výrobků i značky v AI vyhledávačích.
Jak vybrat partnera pro chytré značení a Digitální produktový pas?
Propojení fyzického výrobku s digitálním světem vyžaduje partnera, který kombinuje precizní výrobu s datovou bezpečností. Vhodný dodavatel by měl nabízet široké portfolio nosičů, dlouholeté know-how i přísné certifikace a standardy (ISO, TISAX, GS1), které garantují odolnost štítků, ochranu citlivých dat a spolehlivou čitelnost uložených dat.
Všechny tyto požadavky dlouhodobě naplňuje skupina RATHGEBER Group, která na českém trhu působí už více než 30 let. Díky sesterské divizi smart-TEC nabízí kompletní ekosystém chytrých datových nosičů od návrhu přes odolný tisk až po certifikovanou datovou integraci.