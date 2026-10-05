Firmy se snaží dostat zaměstnance zpátky do kanceláří. Aramark nabízí odpověď
Pracovní prostředí prochází zásadní proměnou. Hybridní práce, nová očekávání zaměstnanců i rostoucí důraz na wellbeing nutí firmy přemýšlet, co lidem nabídnout, aby se na pracovišti cítili dobře a chtěli se tam vracet. Aramark Česká republika proto posunul tradiční pojetí firemního stravování směrem k moderní workplace hospitality.
Způsob, jakým lidé vnímají své pracoviště, se v posledních letech výrazně změnil. Kancelář už není automaticky místem, kde zaměstnanec tráví pět dní v týdnu. Firmy proto řeší novou otázku: Jak vytvořit prostředí, které má pro zaměstnance skutečnou hodnotu?
Odpověď nespočívá pouze v moderních kancelářích nebo atraktivních benefitech. Rozhoduje celková každodenní zkušenost zaměstnance – prostředí, atmosféra, služby, ale i místa, kde se lidé přirozeně setkávají. A těmi jsou firemní restaurace.
„Chceme firmám pomáhat vytvářet pracovní prostředí, kde se lidé cítí dobře, kde se potkávají a kam se rádi vracejí. Jídlo je pro nás začátek. Skutečnou hodnotou je pohostinnost a každodenní péče o člověka,“ říká Milan Pech, nový generální ředitel Aramark Česká republika.
Firemní restaurace se mění z čistě funkčního prostoru na důležitou součást pracovního života. Může být místem setkávání, neformálních rozhovorů a budování vztahů napříč firmou. Dobře navržený gastronomický koncept tak nepřináší pouze kvalitní jídlo. Podporuje komunitu, zaměstnaneckou zkušenost a nepřímo také employer branding společnosti.
Ambicí společnosti Aramark je tak být partnerem zaměstnavatelů při vytváření moderního pracovního prostředí. „Firmy dnes investují obrovské prostředky do kanceláří, technologií a benefitů. My věříme, že stejně důležité jsou každodenní momenty. Jak se zaměstnanec ráno cítí, kde se potká s kolegy, jaký zážitek má během oběda. Právě z těchto drobných zkušeností se skládá vztah člověka k jeho pracovišti,“ doplňuje Milan Pech.
Aramark působí na českém trhu již 34 let. Dnes v České republice zaměstnává přibližně 1600 lidí a generuje roční obrat přes 2 miliardy korun. Denně průměrně obslouží 103 tisíc hostů.
Jeho služby využívá široké spektrum zákazníků – od velkých českých i mezinárodních průmyslových společností přes menší regionální podniky až po léčebné ústavy, ozbrojené složky, školy nebo organizátory významných sportovních a kulturních akcí.
Do portfolia Aramarku zároveň patří sítě moderních restaurací Culinia a Perfect Canteen a cateringové divize Foodcompany a Perfect Catering.
Aramark Česká republika je součástí silné mezinárodní skupiny, jejíž centrála je v americké Filadelfii. Pobočky má v 16 zemích světa.