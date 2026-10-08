„Nejlepší způsob, jak poznat Plzeň, je zažít ji osobně,“ říká ředitel hotelu vedle pivovaru Pilsner Urquell
Firmy hledají pro teambuilding stále víc než jen konferenční sál. Ředitel hotelu Vienna House Easy by Wyndham Pilsen Štěpán Sova popisuje, jak Plzeň kombinací pivovaru, historického centra a konferenčního zázemí buduje pozici nové teambuildingové destinace
Konferenční sál, oběd, odjezd. Tak vypadal firemní teambuilding ještě před pár lety. Dnes firmy čím dál častěji hledají destinace, které nabídnou i něco navíc – a Plzeň na to podle vedení hotelu Vienna House Easy by Wyndham Pilsen sází kombinací tří věcí: konferenčního zázemí, sousedství s pivovarem Pilsner Urquell a docházkové vzdálenosti od historického centra. O tom, jak takový program vypadá v praxi a proč se k němu firmy vracejí, hovoříme s ředitelem hotelu Štěpánem Sovou.
Štěpán Sova, ředitel hotelu Vienna House Easy by Wyndham Pilsen |
Jak vypadá typický dvoudenní teambuildingový program, který hotel firmám nabízí – od příjezdu po odjezd?
Každý program připravujeme na míru konkrétnímu klientovi, ale nejčastěji začíná odpoledním příjezdem a ubytováním. Následuje neformální networking nebo welcome drink, často spojený s prohlídkou pivovaru Pilsner Urquell či degustací. Večer bývá společná večeře, která může probíhat přímo v hotelu nebo na některém z unikátních míst v Plzni. Druhý den pokračuje konferencí, workshopem nebo školením v našich konferenčních prostorách, po kterém mohou hosté vyrazit na komentovanou prohlídku historického centra nebo další zážitkový program. Naším cílem je, aby si hosté odvezli nejen splněné pracovní cíle, ale také společný zážitek.
Kolik takový program orientačně stojí na osobu nebo skupinu a co všechno zahrnuje?
Cena vždy závisí na velikosti skupiny, délce pobytu a zvoleném programu. Připravujeme řešení od jednodušších jednodenních akcí až po komplexní dvou- či vícedenní pobyty. Standardně program zahrnuje ubytování, stravování, pronájem konferenčních prostor, technické vybavení a podle přání klienta také doprovodné aktivity, například návštěvu pivovaru, degustace nebo prohlídky města.
Které firmy u vás v poslední době teambuilding absolvovaly a jak program hodnotily?
Konkrétní názvy klientů bez jejich souhlasu nezveřejňujeme. Můžeme ale říct, že mezi našimi hosty jsou jak české, tak mezinárodní společnosti z oblasti průmyslu, výroby, IT nebo automotive. Nejčastěji oceňují propojení profesionálního konferenčního zázemí s autentickými zážitky, které Plzeň nabízí. Velmi pozitivně hodnotí také dostupnost hotelu, služby našeho týmu a možnost vše vyřídit na jednom místě.
Jak kombinujete konferenční zázemí, prohlídku pivovaru a historické centrum do jednoho uceleného zážitku?
Naší výhodou je poloha. Hotel se nachází jen pár kroků od pivovaru Pilsner Urquell a zároveň v docházkové vzdálenosti od historického centra. Díky tomu mohou hosté během jednoho dne absolvovat pracovní program, navštívit pivovar a večer zakončit společnou večeří nebo procházkou historickou Plzní, aniž by museli řešit dopravu. Celý program je plynulý a maximálně efektivní.
Je zájem firem o teambuilding v Plzni v posledních letech rostoucí? Jaká je sezónnost poptávky?
Ano, vnímáme, že firmy stále více hledají destinace, které nabídnou více než jen konferenční prostory. Plzeň v tomto směru těží ze své historie, gastronomie i výborné dopravní dostupnosti. Největší zájem bývá tradičně na jaře a na podzim, kdy firmy pořádají konference, školení nebo teambuildingové akce. V posledních letech ale pozorujeme rostoucí poptávku i mimo hlavní sezónu.
Jaké jsou nejčastější důvody, proč firmy volí Plzeň místo tradičních teambuildingových destinací?
Velkou roli hraje výborná dostupnost z Prahy i Německa, kvalitní hotelová infrastruktura a originální program, který jinde nenajdou. Plzeň je spojena se světově známou značkou Pilsner Urquell, nabízí krásné historické centrum, kvalitní gastronomii i řadu kulturních zážitků. Firmy oceňují, že vše je na dosah a účastníci nemusí trávit čas přesuny.
Máte přehled o tom, kolik firem se k vám po prvním teambuildingu vrací?
Ano, opakované rezervace tvoří významnou část našich firemních akcí. Vnímáme to jako potvrzení, že klienti oceňují nejen naše služby, ale také celkový zážitek z pobytu v Plzni. Dlouhodobé vztahy jsou pro nás velmi důležité a těší nás, že se mnoho společností vrací pravidelně, ať už na konference, školení nebo další teambuildingové akce.