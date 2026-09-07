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35.–36. Oldřich Šlemr

35.–36. Oldřich Šlemr

35.–36. Oldřich Šlemr Zdroj: Tereza Kovandová

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Bývalý gumárník pokračuje v úklidu svého portfolia. Svůj minoritní podíl v hotelu Fairmont Golden Prague přenechal svému souputníkovi Pavlu Baudišovi a naopak zvýšil podíl ve výrobci netkaných textilií PFNonwovens. Rodinná kancelář R2G od loňska slouží pouze jemu a jeho rodině, a to ryze na nepřímé investice. Baudiš s Eduardem Kučerou pokračují v kanceláři FiveSquare.

Hodnota majetku podle e15: 21 miliard korun

  • věk: 62
  • obory: investice
  • zdroj majetku: rodinný fond R2G, ČGS Holding

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