35.–36. Oldřich Šlemr
Bývalý gumárník pokračuje v úklidu svého portfolia. Svůj minoritní podíl v hotelu Fairmont Golden Prague přenechal svému souputníkovi Pavlu Baudišovi a naopak zvýšil podíl ve výrobci netkaných textilií PFNonwovens. Rodinná kancelář R2G od loňska slouží pouze jemu a jeho rodině, a to ryze na nepřímé investice. Baudiš s Eduardem Kučerou pokračují v kanceláři FiveSquare.
Hodnota majetku podle e15: 21 miliard korun
- věk: 62
- obory: investice
- zdroj majetku: rodinný fond R2G, ČGS Holding