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53.–55. Martin Kušík

53-59 Martin Kušík

53-59 Martin Kušík Zdroj: Tereza Kovandová

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Spoluzakladatel Penty, spravuje rodinný majetek přes pražskou firmu Odyssey 44. Většinový podíl drží v řetězci Sportisimo, který masivně investuje do robotizace skladů a mezinárodní expanze. Podobně jako další velcí hráči převedl Kúšik vlastnictví holdingu pod rodinný nadační fond (Kusik Family Foundation). Kapitál zhodnocuje na globálních burzách i v reálných nemovitostech.

Hodnota majetku podle e15: 15 miliard korun

  • věk: 57
  • obory: investice
  • zdroj majetku: Odyssey 44, Penta

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