53.–55. Martin Kušík
Spoluzakladatel Penty, spravuje rodinný majetek přes pražskou firmu Odyssey 44. Většinový podíl drží v řetězci Sportisimo, který masivně investuje do robotizace skladů a mezinárodní expanze. Podobně jako další velcí hráči převedl Kúšik vlastnictví holdingu pod rodinný nadační fond (Kusik Family Foundation). Kapitál zhodnocuje na globálních burzách i v reálných nemovitostech.
Hodnota majetku podle e15: 15 miliard korun
- věk: 57
- obory: investice
- zdroj majetku: Odyssey 44, Penta