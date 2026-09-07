75.–80. Dušan Palcr
Řídí developerskou skupinu J&T Real Estate, která aktuálně v Praze staví karlínský Nový Rohan a připravuje projekt Harmonie na Smíchově. V Brně firma patří mezi hlavní developery rozvíjející novou čtvrť Trnitá. Spolu s Logportem se pustil i do segmentu komerční a distribuční městské infrastruktury. Stojí také v čele druhé největší tuzemské zemědělské společnosti JTZE.
Hodnota majetku podle e15: 10 miliard korun
- věk: 57 let
- obory: investice, reality, zemědělství
- zdroj majetku: J&T Real Estate CZ, JTZE, J&T Private Equity Group