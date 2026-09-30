Český průkopník v AI Everbot míří do Polska. Chce z něj odstartovat evropskou expanzi
- Platforma Everbot spustila polskou verzi své služby, buduje lokální obchodní tým a připravuje zákaznickou podporu v polštině.
- Do marketingu chce v první fázi investovat miliony korun.
- Polsko má být pro Everbot prvním významným zahraničním trhem a zároveň základem pro další evropskou expanzi.
Česká AI platforma Everbot zahajuje expanzi na polský trh. Polsko je pro ni zajímavé především svou velikostí a podnikatelskou aktivitou. Společnost cílí zejména na živnostníky, podnikatele a malé a střední firmy, kterým nabízí přístup k různým AI modelům a nástrojům v jedné platformě.
„Polsko je pro nás přirozený krok. Je to výrazně větší trh než Česko a zároveň velmi dynamické a podnikatelsky orientované prostředí. Vidím tam velkou energii a chuť budovat vlastní podnikání, a to i mezi drobnými živnostníky a malými firmami, na které Everbot převážně cílí,“ říká zakladatel Everbotu Roman Berglowiec.
Na polský trh společnost vstupuje s již lokalizovanou službou a místním obchodním týmem. Zpočátku bude fungovat prostřednictvím virtuální pobočky, následně plánuje otevřít fyzickou pobočku v Katovicích. Součástí expanze bude také zákaznická podpora v polštině. V současnosti působí Everbot v Polsku prostřednictvím české společnosti, po dosažení odpovídajícího obratu plánuje založit také samostatnou polskou společnost.
Everbot chce v první fázi především ověřit obchodní model na novém trhu a vybudovat stabilní základnu platících zákazníků. Dlouhodobý potenciál polského trhu společnost odhaduje minimálně na dvojnásobek českého trhu, co se týče budoucího růstu obratu.
„Do Polska nevstupujeme jen s lokalizovaným produktem. Chceme tam vybudovat skutečné obchodní zázemí a být zákazníkům k dispozici v celém procesu – od výběru vhodných AI nástrojů až po jejich využití v každodenní práci. Právě propojení technologie, vzdělávání a osobní péče je podle nás jednou z našich hlavních konkurenčních výhod,“ dodává Berglowiec.
Český trh přitom poskytuje Everbotu základnu pro další růst. Platforma má v současnosti více než 60 tisíc registrovaných uživatelů a několik tisíc platících zákazníků. Každý měsíc získává přibližně 200 až 500 nových platících zákazníků. Zkušenosti z českého trhu chce společnost využít při budování obchodního modelu v zahraničí.
Polsko má být zároveň prvním krokem širší evropské expanze. Everbot plánuje během podzimu vstoupit také na Slovensko a v roce 2027 pokračovat na další evropské trhy. V horizontu dvou až tří let chce společnost rozvíjet Everbot směrem k mezinárodnímu AI operačnímu systému pro firmy.
Vedle práce s různými AI modely a tvorby textů, grafiky, videa či prezentací chce Everbot postupně propojit umělou inteligenci s firemními daty a nástroji a umožnit AI agentům vykonávat konkrétní pracovní úkoly. „Chceme, aby Everbot nebyl jen místem, kde firmy používají různé AI modely. Naší ambicí je vytvořit pracovní platformu, která bude podnikatelům a jejich týmům pomáhat reálně vykonávat práci, šetřit čas a zvyšovat produktivitu. Polsko je první velký krok k tomu, abychom tento model dokázali škálovat mezinárodně,“ uzavírá Roman Berglowiec.
Everbot integruje přes 80 předních světových AI modelů. Svým uživatelům nabízí přístup k nejnovějším jazykovým modelům i generativním technologiím pod jedním přihlášením, s jednotným rozhraním a platebním systémem.