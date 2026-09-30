Cena nafty a benzinu dostala limity. Vláda týden před volbami obnovila regulaci
- Omezení cen pohonných hmot začne platit od 1. října.
- Ministerstvo bude nejvyšší ceny určovat na každý den.
- Na jaře vyšla regulace cen zhruba na miliardu korun měsíčně.
Maximální prodejní cena nafty bude ve čtvrtek 48,72 koruny za litr, u benzinu bude 46,14 koruny za litr. V cenovém věstníku to nařídilo ministerstvo financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo financí určovat do konce října.
Omezení ceny paliv začíná platit o půlnoci ze středy na čtvrtek, netýká se prémiových paliv. Ministerstvo financí vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním cenám přistupovali jen ve výjimečných případech. Na dodržování cenových stropů bude dohlížet Specializovaný finanční úřad.
Maximální ceny ministerstvo vypočítává na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítá k nim maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 Kč za litr paliva. Ke zlevnění paliv by podle vlády mělo přispět i snížení spotřební daně na naftu na 8,011 Kč za litr z původních 9,95 koruny za litr, které rovněž nabývá účinnosti od počátku října. U benzinu se spotřební daň nemění.
K regulaci cen paliv vláda přistoupila už letos na jaře, využívala přitom podobná opatření jako nyní. Regulace trvala od poloviny dubna do poloviny července, její náklady pro státní rozpočet ministerstvo financí vyčíslilo na zhruba miliardu korun měsíčně.
Pohonné hmoty zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který vypukl po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února. Teherán v reakci na údery zablokoval Hormuzský průliv, který je klíčovou dopravní cestou pro dopravu ropy i dalších surovin z Perského zálivu. V důsledku toho vzrostly ceny ropy na světových trzích, což se promítlo i do ceny pohonných hmot. Přes opakovaná vyjednávání se zatím konflikt nepodařilo urovnat.