Expanze Fidurock Residential Fund pokračuje. Do majetku přibyl činžovní dům za čtvrt miliardy korun
- Fond Fidurock Residential rozšířil portfolio o činžovní dům Vlhká 26 v Brně za 255 milionů korun.
- Po rekonstrukci nabízí 48 bytů na ploše 2191 metrů čtverečních, budova je plně obsazená.
- Fond se vedle Prahy soustředí také na Brno, kde vidí dlouhodobou poptávku po nájemním bydlení.
Podfond Fidurock Residential pokračuje v rozšiřování svého portfolia. Do jeho majetku nově přibyl činžovní dům Vlhká 26 v Brně, který prošel v roce 2019 důkladnou rekonstrukcí. Ta zachovala charakter původní budovy a současně ji přizpůsobila nárokům moderního městského bydlení. Rezidence má šest nadzemních podlaží a celkem 48 bytových jednotek. Interiéry kombinují historické prvky se současnými materiály a praktickým dispozičním řešením.
Dům se nachází v centru Brna, v lokalitě s občanskou vybaveností, širokou nabídkou služeb a dobrou dostupností městskou hromadnou dopravou. V pěší vzdálenosti jsou restaurace, kavárny, obchody i kulturní zařízení, což podle fondu podporuje dlouhodobou atraktivitu bydlení.
„Vlhká 26 přesně odpovídá tomu, jak chceme retailový fond dlouhodobě stavět. Jde o rezidenční dům v zavedené brněnské lokalitě, který po rekonstrukci nabízí kvalitní nájemní bydlení a zároveň těží ze stabilní poptávky po bytech v centru města,“ říká David Hauerland, Managing Director nemovitostní investiční skupiny Fidurock a předseda dozorčí rady Fidurock Residential Fund. Plná obsazenost pak podle něho svědčí o tom, že nemovitost má pro nájemníky velmi přesvědčivý mix polohy, standardu a praktického uspořádání.
Fidurock posiluje v Brně
Akvizice zároveň potvrzuje geografické zaměření portfolia fondu. Vedle Prahy se soustředí také na Brno, které nabízí silnou ekonomickou základnu, vysokou koncentraci studentů a kvalifikovaných pracovníků i dlouhodobou poptávku po nájemním bydlení. Právě kombinace kvalitní nemovitosti a perspektivní lokality je pro investiční strategii fondu klíčová.
„Zařazení Vlhké 26 do fondu je důležité nejen samotným objemem investice, ale především kvalitou tohoto aktiva. Plně obsazený dům v centru Brna přináší investorům stabilní základ a současně posiluje naši přítomnost na trhu, kde vidíme dlouhodobý potenciál,“ doplňuje Hauerland. Překročení hranice 1,25 miliardy korun majetku pod správou podle něho dokládá, že systematická práce s rezidenčními nemovitostmi má své místo i v retailovém investování.
Pro fond jde o další rozšíření portfolia nájemních domů, které přichází pouze měsíc po vložení činžovního domu Veletržní 42 v Praze. Ten posunul jeho majetek nad miliardu korun. Investiční strategie stojí na kvalitních adresách, stabilní obsazenosti a dlouhodobém výnosovém potenciálu. Ve zvětšování portfolia chce pokračovat a vyhledávat další nemovitosti, které tomuto zaměření odpovídají.
Fidurock je česká nemovitostní investiční skupina zaměřená na činžovní domy, komerční nemovitosti a developerské projekty. Investuje do nemovitostí s dlouhodobým růstem hodnoty a zaměřuje se také na oživování historických budov a výstavbu nových projektů. Hodnota jejího spravovaného nemovitostního portfolia přesahuje 12,7 miliardy korun a skupina má ve svém portfoliu přes 35 nemovitostí v Česku a na Slovensku.