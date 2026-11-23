GALARD rozšiřuje zakázkové krejčovství o dámskou tvorbu. Novou kolekci představil v Praze
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Módní salon GALARD rozšiřuje zakázkové krejčovství, dámám nabízí šití od kostýmů po kabáty a svetry.
- Novou kolekci inspirovanou britpopem předvedli v pražské Nové Spirále herec Josef Trojan či modelka Marie Danči.
- Modely vznikly z přírodních materiálů z Anglie a Itálie, především z vlny, lnu, hedvábí a kašmíru.
Módní salon GALARD rozšiřuje svou nabídku zakázkového krejčovství. Vedle obleků a košil nově rozvíjí také dámskou tvorbu a oděvy pro pracovní, volnočasové i slavnostní příležitosti. Zakázkové šití tak v jeho pojetí nezahrnuje pouze formální oblečení, ale také další části šatníku, od kabátů a bund po svetry, džíny a trička.
Novou kolekci BRITPOP AFTER HOURS představil GALARD 6. listopadu v pražském divadle Nová Spirála během galavečera Britské obchodní komory. Osmnáct modelů předvedli mimo jiné herec Josef Trojan, modelka Marie Danči a umělec Michal Cimala.
Kolekce kombinovala klasické vlněné obleky s manšestrovými modely, sametovým smokingovým sakem nebo kabátem navrženým ve spolupráci s návrhářem Michaelem Kováčikem. Součástí přehlídky bylo také oficiální představení dámské tvorby GALARD. Tři modely ukázaly různé podoby dámského krejčovství, od třídílného kalhotového kostýmu přes sukňový komplet až po samostatně kombinované sako.
Více variability pro všechny
Rozšíření nabídky představuje posun od tradičního pojetí zakázkového krejčovství, které bývá spojováno především s pánskými obleky a košilemi. GALARD chce nabídnout oděvy na míru pro širší spektrum příležitostí a přizpůsobit je osobnosti i způsobu života zákazníků.
„Šití na míru je nesmírně rozmanité a variabilní. Umožňuje vytvářet oblečení pro všechny životní příležitosti a přizpůsobit ho osobnosti i způsobu života každého zákazníka,“ říká Karel Řepa, majitel pražského salonu GALARD.
Kolekce vznikla interně v módním salonu GALARD. Základem modelů byly přírodní materiály z Anglie a Itálie, zejména vlna, len, hedvábí a kašmír. Jejich barevnost a styling vycházely z inspirace britskou hudební scénou a britpopem.