Média potřebují stabilní byznys model, říká šéf Reportérů bez hranic
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Konference Forum Media každoročně ukazuje novinky ve světě médií, marketingu a PR. Jedním z hlavních témat letošního ročníku, který se uskuteční 10. listopadu v O2 universu, bude ekonomické fungování mediálních domů. To se totiž v posledních letech zásadně mění s tím, jak se proměňuje reklamní průmysl. Většina reklamních budgetů totiž v tuto chvíli putuje zejména do velkých digitálních platforem, jako jsou produkty společností Google, Meta či Seznam, a na tradiční média pak zbývá stále menší část.
Přitom právě byznysová soběstačnost je jednou z důležitých podmínek, aby novináři mohli vykonávat svou činnost v souladu s cíli žurnalistických standardů, upozorňuje jeden z hlavních hostů letošního ročníku Fora Media Thibaut Bruttin, šéf organizace Reportéři bez hranic.
„I proto se ve své prezentaci zaměřím na ekonomiku médií jako na otázku úzce související se svobodou tisku. Je zřejmé, a každoročně to ukazuje i index RSF, že ekonomický motor tisku přestává fungovat. Musíme proto najít nový model, který zajistí dlouhodobou udržitelnost redakcí. Právě proto se snažíme vytvořit nový, zdravější ekonomický systém pro média. Je to možné, vyžaduje to však odvážné veřejné politiky a zároveň silné zapojení samotných médií,“ říká Bruttin.
Nabourání ekonomické suverenity médií pak má podle něj celou řadu dopadů, která není pro novináře a následně i pro média pozitivní. „Všechny problémy jsou vzájemně propojené – právní rámec, politické prostředí, ekonomická situace médií a další faktory. Existuje však ještě hlubší problém – klesající důvěra veřejnosti v média. Ta je přitom do značné míry důsledkem politického, ekonomického i právního tlaku, kterému média čelí,“ myslí si Bruttin.
Co tedy s tím? Podle šéfa Reportérů bez hranic je prvním úkolem přimět společnost, že nejde o výlučný problém mediálních společností, ale pro fungování států jako takových.
„Svoboda tisku je příliš často vnímána jako určitý druh privilegia novinářů. Jedinou cestou k zajištění budoucnosti svobodného tisku je přesvědčit lidi, že nejde o novináře a jejich právo něco vědět. Jde o právo veřejnosti vědět,“ říká Bruttin. Moc tisku totiž podle něj není mocí sama o sobě ani nějakou samostatnou mocenskou složkou státu. Spočívá ve schopnosti měnit životy lidí a sloužit veřejnému zájmu. Média proto zároveň musí více komunikovat s veřejností a zapojovat ji.
Šéf organizace Reportéři bez hranic Thibaut Bruttinin bude jedním z hlavních hostů letošního ročníku konference Forum Media. Uskuteční se 10. listopadu v O2 universu. Kompletní program a skladbu hostů najdete na forummedia.cz.