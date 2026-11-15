Konec pětistovky pro důchodkyně. Hypotéky atakují 6 procent. Komárkovy miliardy v sázce
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- Konec pětistovky pro důchodkyně. Nový systém nahrazující výchovné nebude výhodný pro všechny.
- Hypotéky atakují 6 procent. Zvrat může být blízko, na trhu se děje něco nečekaného.
- Komárkovy miliardy v sázce. Burzovní výprask Allwynu může mít nečekané rozuzlení.
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Konec pětistovky pro důchodkyně. Nový systém nahrazující výchovné nebude výhodný pro všechny
- Podle ministerstva práce se má ocenění výchovy potomka pohybovat ve velmi širokém rozpětí od desetikorun až po více než 600 korun.
- Navrhovaná úprava je výhodnější pro rodiče do úrovně příjmů průměrné mzdy, což je skupina 80 procent matek, uvádí rezort.
- Kritici návrhu však upozorňují, že řada nových důchodkyň může na změně prodělat.
Hypotéky atakují 6 procent. Zvrat může být blízko, na trhu se děje něco nečekaného
- Průměrná hypotéka od března zdražila o více než dvě tisícovky měsíčně a průměrná sazba atakuje hranici šesti procent.
ČNB zvýšila repo sazbu na čtyři procenta, trhy ale s tímto krokem předem počítaly.
Vývoj na finančních trzích naznačuje, že růst úroků naráží na své definitivní maximum.
Komárkovy miliardy v sázce. Burzovní výprask Allwynu může mít nečekané rozuzlení
Akcie loterijního impéria Karla Komárka letos ztratily téměř polovinu hodnoty.
Komárkovo odhadované jmění se jen od vyhlášení miliardářského žebříčku e15 ztenčilo až o vyšší desítky miliard korun.
Už příští týden může přijít zásadní obrat, který může akcie Allwynu vystřelit vzhůru.
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- Soul se chce silně angažovat v udržení dukovanského projektu v chodu.
Z Daewoo se ozývají hlasy, že krach jednání o stavební smlouvě mohl být vyvolán záměrně.
KHNP čelí doma kritice, že uzavřela s Českem toxickou smlouvu a nyní chce přenést rizika na soukromníky.