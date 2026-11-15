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Konec pětistovky pro důchodkyně. Hypotéky atakují 6 procent. Komárkovy miliardy v sázce

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Co vám neuteklo Zdroj: e15

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  • Konec pětistovky pro důchodkyně. Nový systém nahrazující výchovné nebude výhodný pro všechny.
  • Hypotéky atakují 6 procent. Zvrat může být blízko, na trhu se děje něco nečekaného.
  • Komárkovy miliardy v sázce. Burzovní výprask Allwynu může mít nečekané rozuzlení.

Přečtěte si nejzajímavější články tohoto týdne.

Konec pětistovky pro důchodkyně. Nový systém nahrazující výchovné nebude výhodný pro všechny

  • Podle ministerstva práce se má ocenění výchovy potomka pohybovat ve velmi širokém rozpětí od desetikorun až po více než 600 korun.
  • Navrhovaná úprava je výhodnější pro rodiče do úrovně příjmů průměrné mzdy, což je skupina 80 procent matek, uvádí rezort.
  • Kritici návrhu však upozorňují, že řada nových důchodkyň může na změně prodělat. 

Hypotéky atakují 6 procent. Zvrat může být blízko, na trhu se děje něco nečekaného

  • Průměrná hypotéka od března zdražila o více než dvě tisícovky měsíčně a průměrná sazba atakuje hranici šesti procent. 

  • ČNB zvýšila repo sazbu na čtyři procenta, trhy ale s tímto krokem předem počítaly. 

  • Vývoj na finančních trzích naznačuje, že růst úroků naráží na své definitivní maximum. 

Komárkovy miliardy v sázce. Burzovní výprask Allwynu může mít nečekané rozuzlení

  • Akcie loterijního impéria Karla Komárka letos ztratily téměř polovinu hodnoty.

  • Komárkovo odhadované jmění se jen od vyhlášení miliardářského žebříčku e15 ztenčilo až o vyšší desítky miliard korun.

  • Už příští týden může přijít zásadní obrat, který může akcie Allwynu vystřelit vzhůru. 

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  • Soul se chce silně angažovat v udržení dukovanského projektu v chodu. 

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  • KHNP čelí doma kritice, že uzavřela s Českem toxickou smlouvu a nyní chce přenést rizika na soukromníky.

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