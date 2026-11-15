Na pražské Letné protestuje až 450 tisíc lidí na podporu veřejnoprávních médií
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- Na pražské Letné odstartovala demonstrace spolku Milion chvilek na podporu veřejnoprávních médií, kam podle předsedy organizace Mikuláše Mináře dorazily statisíce lidí z celého Česka.
Protestující se vymezují proti novele rušící koncesionářské poplatky a zavádějící financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu.
Kvůli velkému náporu účastníků zaplňujících Letenskou pláň i přilehlé sady musel pražský dopravní podnik začít regulovat provoz metra.
Český národ povstal proti bezohlednému tlačení klíčových zákonů potmě, narychlo a bez diskuse, řekl na úvod demonstrace na podporu veřejnoprávních médií na pražské Letné předseda pořádajícího spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. Lidé reagovali potleskem a skandováním. Podle Mináře dorazily statisíce účastníků z celého Česka. Krátce po začátku protestu zaplnili podle organizátorů všechny vyhrazené sektory na pláni. Podle Mináře se dnes sešlo více lidí než v březnu, kdy dorazilo na protest podle organizátorů minimálně 200 tisíc až 250 tisíc lidí. Příchozí stojí i v přilehlých Letenských sadech.
„Jsme tady, abychom se postavili proti silovému vládnutí ve stylu 4:36,“ řekl Minář v narážce na čas, na který prosadila koalice hlasování o novele, která má zrušit financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) prostřednictvím poplatků. Předloha zavádí financování ze státního rozpočtu, což u odpůrců vyvolává obavy ze ztráty nezávislosti těchto médií. Premiér Andrej Babiš (ANO) i ostatní koaliční politici tyto obavy odmítají, stejně jako úvahy o politickém ovlivňování ČT a ČRo.
Spolek Milion chvilek žádá vládu o stažení zákona, který ruší poplatky za veřejnoprávní média. Chce skutečný dialog a jiný styl vládnutí. Minář vyzval také k odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela Sněmovny a odebrání ministerstva obrany hnutí SPD.
Na demonstraci na podporu veřejnoprávních médií na pražské Letné dorazilo dnes podle odhadu pořadatelů 350 tisíc až 450 tisíc lidí, uvedl Minář. Pokud by se tento údaj potvrdil, šlo by zřejmě o největší demonstraci v Česku od konce roku 1989.
„Není nám to jedno“
Na úvodní Minářův projev reagovali lidé na skandováním „Není nám to jedno“. Mnozí z nich si přinesli české vlajky nebo transparenty s hesly jako „Média nedáme“ nebo „Zdravý rozum hledá vládu“.
Lidé stále přicházejí ze všech směrů, dopravní podnik musel kvůli přeplněnosti některých stanic začít regulovat provoz metra. Účastníci na Letné zaplňují i park, někteří vylezli na stromy. Na demonstraci dohlížejí policisté, služby posílili i záchranáři. Na demonstraci se podle pořadatelů akreditovalo také 250 novinářů.
Minář vyzval k tomu, aby shromáždění bylo pokojné. „Nedejme nikomu záminku. Pokud uvidíte jakoukoliv provokaci, přivolejte policii nebo antikonfliktní tým,“ řekl. Zdůraznil, aby se lidé nedali vyprovokovat ani v příštích týdnech. „Oni totiž nemají nic jiného než naději, že se něco semele. Oni panikaří, chybují, zaplétají se do vlastních lží. Tuto bezohlednou vládu neporazíme bezohledností, porazíme ji odhodláním a klidem,“ doplnil.
Akce má podle předběžných odhadů trvat zhruba do půl páté. Na pódiu se s projevy vystřídají zástupci studentů, médií, divadel, byznysu, církve nebo sportovců.