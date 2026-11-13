Demonstrace na Letné 15. listopadu 2026: Jak pojede MHD, kde zaparkovat a co je na programu
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- V neděli 15. listopadu 2026 se na Letenské pláni v Praze uskuteční demonstrace za nezávislost veřejnoprávních médií.
- Očekávaná účast může dosáhnout stovek tisíc lidí, dopravní podnik proto posílí provoz MHD.
- Organizátoři ze spolku Milion chvilek vyzývají účastníky k včasnému příjezdu a využití záchytných parkovišť na okraji metropole.
Spolek Milion chvilek pořádá v neděli 15. listopadu 2026 demonstraci s názvem Letná proti 4.36. Akce reaguje na vládní záměr zrušit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas a financovat je ze státního rozpočtu. Začne ve 14 hodin. Organizátoři očekávají, že by se mohlo jednat o největší občanské shromáždění v historii Česka.
Demonstrace na Letné: Program a hlavní požadavky
Hlavním cílem demonstrace na Letné je vyjádřit nesouhlas se způsobem, jakým vláda prosazuje změny ve financování veřejnoprávních médií. Název akce odkazuje na nestandardní čas 4.36 ráno, kdy poslanci vládní koalice návrh v prvním čtení schválili.
Během odpoledne na pódiu vystoupí známé osobnosti, mezi nimiž nebudou chybět herci Ivan Trojan a Zdeněk Svěrák nebo hudebník David Koller. Zástupci spolku Milion chvilek zároveň plánují představit plány pro další postup a rozšíření protestů do regionů.
Kolik lidí dorazí na Letnou? Z regionů míří desítky autobusů
Oficiální počet lidí bude známý až v průběhu nedělního odpoledne, nicméně už teď je zřejmé, že zájem je enormní. Kapacity dálkových vlaků a autobusů z Moravy i dalších koutů republiky hlásí vyprodáno a jízdenky na 15. 11. skokově zdražily. Do hlavního města navíc zamíří minimálně šest desítek speciálně vypravených autobusů, které koordinují dobrovolníci. Organizátoři na sociálních sítích zaznamenali zhruba dvojnásobný zájem oproti jarní akci, které se zúčastnilo přibližně čtvrt milionu občanů.
Jak se dostat na Letnou a posílená MHD
Vzhledem k očekávanému náporu posílí pražský dopravní podnik zhruba od 11.30 do 19 hodin provoz všech tří linek metra. Zavedeny budou také speciální dočasné tramvajové linky. Tramvaj číslo 40 propojí Červený Vrch, Dejvice a Letnou s Palmovkou a polookružní linka 44 ulehčí cestování mezi Špejcharem, Letenskou plání a Holešovicemi. Policie i Praha 7 apelují na účastníky, aby k přesunu využili výhradně městskou hromadnou dopravu a poslední úsek cesty šli pěšky, ideálně ze stanic Vltavská nebo Hradčanská.
Organizátoři vyznačili ideální přístupové cesty pro pěší od nejbližších stanic metra (Hradčanská, Vltavská) a od Výstaviště či Chotkových sadů. Na nábřeží je také žlutě vyznačeno vyhrazené místo pro výstup ze zájezdových autobusů. |
Pozor na výluku u Masarykova nádraží
Cestující vlakem ze severozápadu musejí počítat s probíhající modernizací Masarykova nádraží. Vlaky od Kladna a Rakovníka (linky S4, S5, S54, R24 a R45) nezajíždějí do centra a končí už ve stanici Praha-Bubny. Rychlíky navíc mimořádně zastavují na Výstavišti, odkud je to na Letnou už jen krátká procházka. K přesunu od nádraží Praha-Bubny lze využít metro linky C ze sousední Vltavské, případně přímé tramvaje.
Kde zaparkovat: Vyhněte se centru a pozor na uzavírky
Pro účastníky, kteří na nedělní akci míří ze vzdálenějších regionů, je lepší vyhnout se širšímu centru Prahy a nechat vůz na záchytných P+R parkovištích. Výběr konkrétního místa pak závisí na směru příjezdu do metropole.
Řidičům cestujícím po dálnici D1 od Brna se nabízí velkokapacitní parkoviště na Chodově nebo Opatově, odkud lze pohodlně pokračovat linkou metra C přímo na stanici Vltavská. Naopak lidé přijíždějící po dálnici D5 od Plzně by měli využít možnost parkování na Zličíně a následně na metro C přestoupit z linky B ve stanici Florenc.
Stejný přestup čeká i návštěvníky ze směru od Hradce Králové nebo Liberce, pro které je ideálním záchytným bodem P+R Černý Most. V případě cesty ze severu Čech po D8 se pak jako nejrychlejší řešení jeví P+R Letňany s přímým napojením na červenou linku metra.
Řidiči by si zároveň měli dát pozor na aktuální dopravní omezení. Oblíbený parkovací dům u Kongresového centra nedaleko magistrály je totiž z důvodu stavebních úprav uzavřen. Přímo na místě na Letné pak bude pro demonstranty připraveno kompletní zázemí včetně zdravotnických stanovišť, toalet a speciálního odděleného sektoru pro rodiny s dětmi.
Mapa samotného areálu ukazuje polohu hlavního pódia, koridory pro záchranáře a umístění toalet. Pro vozíčkáře je vyhrazen prostor v přední části u pódia, rodinám s dětmi a seniorům organizátoři doporučují zadní sektory. |