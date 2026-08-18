Fabia za 400 tisíc je minulostí. Nebudeme nejlevnější, bereme zákazníky BMW i Tesle, říká Jahn ze Škody Auto
- Člen představenstva Škody Auto Martin Jahn v rozhovoru pro pořad FLOW popisuje, jak se automobilce daří vyhýbat krizi, která zasáhla koncern Volkswagen.
- Jahn vysvětluje, jak geopolitické napětí na Blízkém východě a drahý benzin nečekaně nakoply zájem o elektromobily.
- Škodovka podle něj už nikdy nebude levné auto, přetahuje zákazníky BMW, Volvu a Tesle.
Zatímco mateřský koncern Volkswagen hasí velkou krizi, hrozí uzavírání čtyř továren v Německu a masivní propouštění, česká automobilka Škoda Auto odolává. Naopak hlásí plné vytížení. Podle Martina Jahna těží z toho, že dokáže ze svých výrobních kapacit vymáčknout maximum, což výrazně snižuje dopad vysokých nákladů. Fabriky podle něj praskají ve švech.
„Využíváme maximální možnosti směn i o víkendech. U automobilek platí, že čím více vyrábíte nad běžnou kapacitu, tím více vyděláváte,“ vysvětluje s tím, že na dobrých výsledcích má zásluhu i flexibilní spolupráce s odbory. Ve Škodovce také běží naplno programy rekvalifikace.
Masivní propouštění a zavírání závodů, které hlásí mateřský koncern Volkswagen, podle něj Škodovce nehrozí. V médiích se objevily spekulace o tom, že Jahn dostal nabídku jít do vedení Volkswagenu do pozice krizového manažera. To však odmítá v rozhovoru jakkoliv komentovat.
Škodovka za 400 tisíc je minulostí
Podle Jahna se mění i vnímání ceny u zákazníků české značky. Doby, kdy si lidé kupovali novou fabii za 300 či 400 tisíc korun, jsou podle něj nenávratně pryč. Značka se posouvá k vyšším cenovým relacím. Nové modely, jako je sedmimístný elektrický Peaq s cenou kolem 1,75 milionu korun, stále častěji oslovují zákazníky, kteří dříve volili značky jako BMW, Volvo nebo Tesla.
„Škodovka už nikdy nebude nejlevnější auto na trhu. Používáme špičkové technologie koncernu a velmi kvalitní materiály, což má svou cenu. Nemáme ambici být nejlevnější značkou, tuto roli přebírají jiní výrobci. Naše filozofie je nabízet skvělou hodnotu za peníze – a to platí, ať už prodáváte auto za dvacet, nebo za sedmdesát tisíc eur,“ zdůrazňuje Jahn v rozhovoru.
Automobilky čeká pět velmi těžkých let
Za hlavní výzvu celého evropského autoprůmyslu pro nejbližší roky Jahn označuje nutnost vyrábět dvě odlišné technologie současně. „Máme před sebou minimálně pět velmi těžkých let. Když vyrábíte spalovací auta i elektromobily naráz, je to náročné. U jednoho vám profitabilita pomalu klesá, u druhého se teprve buduje,“ upozorňuje.
Poptávkou po elektromobilitě v posledních měsících nečekaně zamíchaly vnější vlivy. Krizový vývoj na Blízkém východě a vyšší ceny paliv vedly k tomu, že objednávky na elektrické vozy skokově vzrostly o desítky procent. Zájem je právě i o zcela nové modely Epiq a Peaq. U velkého vozu Peaq registruje automobilka již téměř 10 tisíc objednávek, u dostupnějšího modelu Epiq je to dokonce 30 tisíc.
Jak se Škodovka staví k hrozbě čínských automobilek v Evropě? Proč nemá strach z toho, že by asijská konkurence evropský trh převálcovala? A jak vypadá budoucnost závodu ve Vrchlabí na převodovky do spalovacích motorů? I tato témata jsme probrali v rozhovoru pro pořad FLOW. Podívejte se na video v textu článku.