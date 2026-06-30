Škoda Peaq dostala obytnou verzi pro kempování. Největší elektromobil pojme i dvoumetrovou postel
- Škoda Peaq míří i na příznivce kempování a cestování.
- Pro největší elektromobil značky vznikla téměř dvoumetrová matrace i další kempovací příslušenství.
- Nový model se na českém trhu začne prodávat od 1,15 milionu korun.
Při světové premiéře nové Škody Peaq se objevila první obytná úprava. Automobilka ukázala speciální spací vestavbu od společnosti Obytnaq. Ta zahrnuje rozkládací matraci dlouhou téměř dva metry a termoizolační fólie na okna včetně panoramatické střechy. Do vozu není potřeba montovat žádnou konstrukci. Po sklopení zadních sedadel stačí matraci rozložit a interiér se promění v prostor pro přespání.
Škoda Peaq měří 4,9 metru a v pětimístném uspořádání nabízí zavazadlový prostor o objemu 935 litrů. Po sklopení sedadel vznikne prostor o objemu až 2 150 litrů, do kterého se téměř dvoumetrové lůžko vejde. Matrace má délku 196 centimetrů a v nejširším místě šířku 136 centimetrů, takže se v autě mohou vyspat dva lidé.
Kempování má podle webu Aktuálně.cz usnadnit také nový režim Camp Mode, který se v modelu Peaq objevuje vůbec poprvé. Funkce dokáže přes noc udržovat nastavenou teplotu v interiéru a zajistit přívod čerstvého vzduchu. Využít lze také technologii V2L, díky níž může baterie elektromobilu napájet externí zařízení, například elektrický gril, elektrokolo nebo další spotřebiče.
Peaq přijede z výroby na přelomu roku
Škoda Peaq je novou vlajkovou lodí mladoboleslavské automobilky a dosud největším elektromobilem značky. Na českém trhu je k dispozici ve třech výkonových verzích se dvěma kapacitami baterie. Základní varianta nabízí dojezd až 450 kilometrů, silnější provedení až 630 kilometrů na jedno nabití. Vůz je možné objednat také jako sedmimístný a jeho výroba v Mladé Boleslavi začne během několika týdnů.
Ceny nové Škody Peaq začínají na českém trhu na 1,15 milionu korun. Výkonnější verze Peaq 90 stojí od 1,325 milionu korun, sportovně laděná varianta Sportline od 1,45 milionu korun a vrcholná verze Exclusive Selection od 1,525 milionu korun. První zákazníci by se nového elektrického SUV měli dočkat na přelomu roku.