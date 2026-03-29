Volkswagen hledá záchranu pro závod v Osnabrücku. Místo aut by tam mohla vznikat protiraketová obrana
- Německý Volkswagen podle Financial Times (FT) zvažuje, že část výroby přesune z aut do obranného průmyslu.
- Ohrožený závod v Osnabrücku by díky tomu mohl zachovat tisíce pracovních míst.
- Volkswagen ve vojenském segmentu působí i nyní.
Volkswagen připravuje proměnu svého závodu v německém Osnabrücku, kde by se místo automobilů mohly nově vyrábět komponenty pro protivzdušnou obranu. Automobilka má na projektu spolupracovat s izraelskou státní společností Rafael Advanced Defence Systems, která stojí za systémem Iron Dome.
Změna by se měla týkat továrny, jejíž budoucnost byla v poslední době nejistá. Obě firmy podle zdrojů FT počítají s tím, že by se díky novému zaměření podařilo udržet všech 2300 pracovních míst. Výroba by přitom směřovala na evropské vládní zákazníky.
Jeden ze zdrojů uvedl, že cílem je nejen zachovat zaměstnanost, ale případně ji i rozšířit. Zároveň ale dodal, že bude záležet také na samotných zaměstnancích, zda budou chtít na novém směru továrny participovat. Podle dalšího zdroje má projekt podporu i ze strany německé vlády.
Obranný průmysl táhne
Úvahy o změně přicházejí v době, kdy německé automobilky čelí tlaku rostoucí čínské konkurence a zároveň se potýkají s nejistým přechodem k elektromobilitě. Naopak obranný průmysl těží ze zhoršené bezpečnostní situace a rostoucích armádních rozpočtů.
Volkswagen už dnes působí i ve vojenském segmentu prostřednictvím společného podniku dceřiné firmy MAN a zbrojařské skupiny Rheinmetall, který vyrábí vojenské nákladní vozy. Případná spolupráce s Rafaelem by ale znamenala výraznější návrat koncernu k výrobě pro obranný sektor.
V Osnabrücku by se podle plánů neměly vyrábět samotné střely, ale jiné části systému Iron Dome. Jít má například o těžké nákladní vozy pro přepravu raket, odpalovací zařízení nebo generátory elektřiny.