Boeing získal obří zakázku na stíhačku nové generace. Kontrakt má hodnotu 20 miliard dolarů
- Zakázku na novou generaci stíhaček pro námořnictvo Spojených států získala společnost Boeing.
- V noci na středu to podle agentury Reuters oznámilo americké ministerstvo zahraničí.
- Kontrakt má v úvodní fázi hodnotu 20 miliard dolarů (431 miliard korun).
Společnost Boeing už loni v březnu vyhrála soutěž na novou generaci stíhaček pro americkou armádu, které dodá radarem obtížně zachytitelné stroje označované jako F-47.
Boeing v soutěži na vývoj testovacího letounu pro námořnictvo porazil konkurenta Northrop Grumman. Program by se z úvodních 20 miliard dolarů mohl rozrůst na stovky miliard dolarů (biliony korun) s tím, jak se bude zvyšovat výroba a jak budou přicházet možné objednávky ze zahraničí.
Boeing dodá americké armádě podle tendru z loňského roku takzvanou šestou generaci stíhaček. Bojové letouny šesté generace budou mít stejně jako nynější generace technologii stealth, tedy budou těžko zachytitelné radarem, a budou mít i další schopnost včetně značně delšího doletu. Program označovaný jako NGAD (Next Generation Air Dominance - další generace vzdušné převahy) je pokládán za nástupce letounů F-22 od společnosti Lockheed Martin po roce 2030.