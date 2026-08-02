Airbus výrazně roste, Boeing konečně opět popadá dech. Duopol ale čelí konkurentovi z Číny
- Airbus ve druhém kvartálu vykázal rostoucí tržby i zisk. Oproti loňsku prodal více letadel, zajistil i dvojnásobek objednávek.
- Americký Boeing se letos podobně vysokými čísly chlubit nemůže, po letech v krizi se ale zvedá na nohy.
- Dlouholetému duopolu v Asii roste snad nejvážnější konkurence za dlouhou dobu, v Evropě se ale průlom zatím nechystá.
Evropský výrobce letadel Airbus ve středu oznámil, že ve druhém čtvrtletí tohoto roku zvýšil svůj čistý zisk o 54 procent na 2,4 miliardy eur (téměř 59 miliard korun). Čtvrtlení tržby společnosti dosáhly hodnoty 20,5 miliardy eur a zvedly se tak oproti stejnému období v minulém roce o 28 procent. Za svůj růst firma podle svého vyjádření vděčí vyšším dodávkám svých komerčních letounů i úspěchům v oblasti obranné a vesmírné techniky.
Podle své zprávy Airbus v první polovině letošního roku dodal zákazníkům celkem 351 civilních letadel, tedy o 45 více než loni v tuto dobu. Stal se tak opět největší leteckou společností na světě. O toto prvenství dlouhodobě bojuje s americkým Boeingem. Ten podle své pololetní zprávy v letošním roce zatím dodal 314 letounů.
I to je pro chicagského výrobce pozitivní posun – před rokem šlo totiž o “pouhých“ 280. Firmě se ve druhém kvartálu podařilo snížit díky rostoucím příjmům svou čistou ztrátu. A to sice na 428 milionů dolarů (necelých devět miliard korun) z loňských 612 milionů.
Po letech tápání se Boeing vrací do hry
Boeing se aktuálně dostává na nohy z více než sedmileté krize, která byla způsobena sérií skandálů spojených s medializovanými haváriemi klíčových letadel 737 MAX, problémy s kvalitou, pandemií covidu nebo loňskými stávkami zaměstnanců. Před dvěma lety v důsledku medializovaného případu, kdy z trupu 737 MAX společnosti Alaska Airlines odpadl dveřní panel, došlo ve firmě ke klíčovým změnám ve vedení včetně výměny CEO. Do pozice po návratu z důchodu tehdy přišel dlouholetý letecký manažer Kelly Ortberg.
Firma pod jeho vedením v posledních letech usilovala o obnovení stability svého fungování a navýšení produkce. To se jí daří. Aktuálně vydané výsledky jsou nejlepší od roku 2018. Americká stanice CNBC na začátku roku psala, že se firma ještě letos může dostat do černých čísel.
Aktuálně Boeing uvádí, že v letošním roce zatím obdržel celkem 445 objednávek civilních letounů, což je asi o 200 kusů méně než loni. Airbusu se letos mezitím podařilo zajistit zakázky o objemu 886 strojů. Evropský podnik svého zaoceánského rivala tak nadále překonává. Oba podniky mají ale podle CNBC problém s včasnými dodávkami.
Petr Kováč, ředitel strategického oddělení Parthenon české odnože společnosti EY, se domnívá, že má Boeing aktuálně šanci svého největšího konkurenta dohnat. “Minulost ukázala, že velice důležitým aspektem je spolehlivost dodávek a provozu letadel. To je parametr, na který se aerolinky soustředily a kterým budou poměřovat oba výrobce. Dalším důležitým parametrem je ekonomika provozu.”
Na východě roste nový rival
Airbus a Boeing po dekády představují zcela určující hráče v globálním leteckém průmyslu, přičemž podle obecně rozšířeného názoru jejich pozice na trhu vykazuje znaky duopolu. V posledních letech se ale upozorňuje na známky možného narušování sevření, ve kterém dvě firmy sektor aktuálně drží.
Třetím největším výrobcem civilních letounů je v tuto chvíli brazilský Embraer, pozornost ale dlouhodobě přitahuje zejména čínský Comac. Státem ovládaný podnik sídlící v Šanghaji vznikl v roce 2008 právě za účelem konkurovat průmyslovým etalonům. Aktuálně je Comac zaměřený zejména na čím dál tím důležitější domácí čínský trh, ale britská stanice BBC uvedla, že směřuje k expanzi na nové trhy.
V tuto chvíli se zejména jedná o asijsko-pacifický region, který představuje rostoucí odbytiště – mimo jiné i kvůli zpožděným dodávkám ze strany Airbusu a Boeingu. Zároveň se čínská státní firma snaží proniknout i na evropský trh. Prosadit se v EU bude ale pro firmu nesnadný úkol – Airbus a Boeing mají totiž dekády vybudovanou podpůrnou infrastrukturu. “Důležitým aspektem je servisní síť, a to v nejbližší budoucnosti bude brzdit globální prodej a nasazení,” komentuje Kováč.