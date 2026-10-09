Mír nikdy nevzejde ze slabosti. Zelenskyj tvrdě kritizuje Trumpovu dohodu s Putinem
- Volodymyr Zelenskyj ostře kritizoval americkou dohodu s Ruskem o dodávkách nafty.
Zmírňování sankcí podle ukrajinského prezidenta umožní Moskvě pokračovat v zabíjení a ničení.
Donald Trump se s Vladimirem Putinem dohodl na dodávkách statisíců tun ruské nafty na světový trh.
Zmírnění protiruských sankcí bez jasné a trvalé dohody o deeskalaci je projevem očividné slabosti. Dnes to na síti X napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který tak reagoval na americkou dohodu s Ruskem o dodávkách ruské nafty na americký i světový trh. Podle Zelenského ujednání jen umožní Rusku zabít více lidí a způsobit větší škody. Ukrajina od února 2022 čelí ruské invazi.
„Mír nikdy nevzejde ze slabosti,“ varoval Zelenskyj s tím, že Rusko bude mít nyní vůči Americe menší respekt a způsobí světu jen větší škody.
Ukrajinský prezident také zdůraznil, že vůči Rusku je třeba tvrdost a že je třeba uvést do praxe odsouhlasené sankce podle amerického zákona, který je odkazem zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama. Smyslem balíku sankcí je dostat Rusko pod tlak, a tím ho přinutit ukončit válku.
Zelenskyj ve svém příspěvku rovněž kritizoval nedávné rozhodnutí Evropské unie vyškrtnout ze svého sankčního seznamu ruské oligarchy Ališera Usmanova a Michaila Fridmana. Už dříve ukrajinský prezident prohlásil, že Evropané tímto krokem učinili „strašlivou chybu“.
Trump se dohodl s Putinem na dodávkách nafty. Kyjev varuje před důsledky
Prezident Spojených států Donald Trump v pátek oznámil, že se s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem dohodl na tom, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty, v dalších měsících pak budou následovat ještě vyšší dodávky. Putin následně prohlásil, že Rusko je připraveno dodávat ropu a ropné produkty na americký a světový trh. Dodávky podle něj budou mít příznivý vliv na světovou ekonomiku.
Trump v poslední době připisuje zdražování pohonných hmot ukrajinským útokům na ruské ropné rafinerie. Zároveň tvrdí, že za růst cen není odpovědná mezi Američany nepopulární válka s Íránem, kterou USA a Izrael zahájily na konci února. Kyjev údery na ruské rafinerie hájí a uvádí, že se tímto způsobem snaží omezit schopnost Moskvy financovat invazi. Ukrajina opakuje, a Zelenskyj to uvedl také dnes, že je připravena k symetrickému zklidnění útoků na ruský energetický sektor, pokud se Rusko zachová stejně.