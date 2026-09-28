Premiér Magyar jde před vyšetřovatele. Parlament mu odebral imunitu kvůli incidentu v klubu
- Maďarský parlament v pondělí zbavil poslanecké imunity premiéra Pétera Magyara a dva zákonodárce, bývalé ministry z někdejší vlády Viktora Orbána, kvůli odlišným kauzám.
- Informovaly o tom agentury, podle nichž je Magyar vyšetřován kvůli údajné krádeži mobilu a dvojice exministrů mimo jiné kvůli podezření z korupce.
- Magyar poslance vyzval ke svému vydání, aby mohl očistit své jméno, napsala agentura AFP.
Prokuratura vyšetřuje premiéra pro podezření z krádeže kvůli tomu, že údajně v roce 2024 během potyčky v nočním klubu vytrhl mobilní telefon jednomu muži, jenž ho natáčel, a přístroj hodil do Dunaje. Magyar popřel, že by se jeho jednání rovnalo krádeži, a označil tento případ za politicky motivovaný.
Kritizoval také prokuraturu za to, že požádala o zbavení jeho imunity ve stejnou dobu jako v případě dvou exministrů z Orbánovy éry, které vyšetřovatelé podezírají ze zneužití veřejných prostředků a přijímání úplatků v řádech miliard forintů, napsala agentura AP.
Parlament v pondělí podle ní odhlasoval zbavení imunity někdejšího ministra kultury Balázse Hankóa a bývalého ministra pro rozvoj Miklóse Sesztáka. Prvně jmenovaný je podle vyšetřovatelů podezřelý ze zneužití peněz z národního kulturního fondu, včetně jejich použití na předvolební kampaň pro Orbánovu stranu Fidesz, druhý exministr údajně přijímal úplatky mimo jiné v souvislosti se stavebními projekty a nákupem autobusů.
Ministři vinu popírají
Jde o první případy vyšetřování korupce týkající se vysoce postavených vládních činitelů z doby Orbánova vládnutí, napsala AFP. Oba exministři podle ní vinu popřeli. Poslanci z nyní opoziční strany Fidesz a spojeneckého uskupení křesťanské demokracie (KDNP) dnešní hlasování o zbavení imunity politiků bojkotovali.
Magyarova strana Tisza drtivě zvítězila v dubnových parlamentních volbách a ukončila Orbánovu šestnáctiletou vládu. Magyar - který sám byl do předloňska členem Fideszu - avizoval, že skoncuje se zakořeněným korupčním systémem, a slíbil obnovit demokratické standardy. Země byla za Orbánovy vlády v častém konfliktu s Evropskou unií kvůli problémům s právním státem, korupci a právům menšin. Orbán obvinění z korupce odmítá.