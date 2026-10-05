Ukrajina a demokrati. Trump našel nové viníky zdražování benzinu, odklání pozornost od Íránu
- Americký prezident viní z růstu cen ukrajinské útoky na ruské rafinerie.
- Před blížícími se volbami osočil také opoziční demokraty.
- Válka s Íránem je mezi Američany nepopulární, republikánům může prohrát volby.
Americký prezident Donald Trump připsal zdražování benzinu ukrajinským útokům na ruské ropné rafinerie. V příspěvku na své sociální síti Truth Social zároveň napsal, že za růst cen už není odpovědná válka s Íránem, kterou USA a Izrael zahájily na konci února.
„Ceny benzinu už nahoru nežene Hormuzský průliv, jelikož odtud nyní téměř každý den proudí rekordní množství barelů, ale slovo rafinerie – ty v Rusku totiž vyhazuje do povětří Ukrajina,“ napsal Trump.
Trump, jehož Republikánská strana v listopadových volbách do Kongresu čelí riziku ztráty většiny, růst cen benzinu rovněž připsal demokratům. Podle něj zavírají rafinerie ve státech, kde vládnou, včetně Kalifornie.
Problémy vyvolala válka proti Íránu
Ceny energií začaly prudce růst po poklesu námořního provozu v Hormuzském průlivu po začátku války USA a Izraele proti Íránu. Írán v průlivu, který byl klíčovou námořní trasou pro přepravu ropy a plynu, hrozí útoky na lodě. Sám čelí americké námořní blokádě.
Pokles provozu v Hormuzském průlivu vedl k obtížím v exportu ropy ze zemí v okolí Perského zálivu. V druhé polovině září se vývoz ropy ze zemí Perského zálivu kromě Íránu dostal na předválečnou úroveň, uvedly agentury s odkazem na údaje poradenské společnosti Kpler. Navýšení se podařilo dosáhnout mimo jiné díky využití tras, které se Hormuzskému průlivu vyhýbají.
Ukrajina zintenzivní údery
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu prohlásil, že Ukrajina v reakci na rozsáhlé ruské útoky na ukrajinská města zintenzivní údery na ruské ropné rafinerie.
Ukrajina, která už pátým rokem čelí ruské invazi, již nyní podniká útoky v hloubce ruského území na rafinerie. Tyto útoky, které Ukrajina zdůvodňuje snahou zbavit Rusko příjmů k financování války, způsobily na řadě míst Ruské federace nedostatek pohonných hmot.
Ukrajinské útoky na ruská ropná zařízení rovněž přispívají k růstu cen, nejvýrazněji se přitom promítá do zdražování nafty, píše agentura Reuters.