Kde se mladým žije nejlépe? Loňský šampión pohořel, na vrcholu je asijská metropole
- Žebříček nejlepších měst pro generaci Z má nového vítěze.
- Hodnocení vycházelo ze zkušenosti lidí mladších 30 let z měst po celém světě.
- V první desítce mají výrazné zastoupení evropská města, samotný vrchol ale patří jinému kontinentu.
Magazín Time Out sestavil ve spolupráci s cestovní kanceláří Intrepid Travel žebříček nejlepších měst pro generaci Z na základě svého globálního průzkumu mezi obyvateli měst. Z výsledků pro rok 2026 vybral odpovědi respondentů mladších 30 let a z každé země do pořadí zařadil pouze nejlépe hodnocené město. V hodnocení se odráží například spokojenost se životem, finanční dostupnost, kultura a gastronomie, noční život, možnosti pohybu pěšky či na kole, přístup k přírodě nebo to, jak snadné je ve městě poznávat nové lidi.
10. Bangkok, Thajsko
Loňský vítěz letos uzavírá první desítku. Bangkok boduje především gastronomií a nočním životem. S místní nabídkou restaurací je spokojeno 87 procent oslovených mladých lidí, noční život ocenilo 78 procent. Ještě výraznější je ale celková spokojenost: 96 procent respondentů uvedlo, že je život v thajské metropoli činí šťastnými a že jsou zde spokojenější než na místech, kde žili dříve. Město nabízí také cenově dostupné bydlení a silnou kreativní scénu.
9. Valencie, Španělsko
Valencie kombinuje relativně dostupný život s výraznou komunitní stránkou. |
Valencie kombinuje relativně dostupný život s výraznou komunitní stránkou. Mladí mohou využívat například bezplatné vstupy do muzeí v neděli nebo třicetidenní kartu na metro, vlak a autobus za 14,90 eura. Celkem 93 procent oslovených z generace Z uvedlo, že je život ve městě činí šťastnými, a 86 procent pozitivně hodnotilo místní komunitu. Stejný podíl respondentů zároveň uvedl, že se jejich pocit štěstí v poslední době zlepšil. Snadné navazování nových přátel už ale hodnotilo pozitivně jen 64 procent oslovených.
8. Berlín, Německo
Berlín podle průzkumu nabízí mladým poměrně vyváženou kombinaci gastronomie, zeleně, společenského života a noční zábavy. |
Berlín podle průzkumu nabízí mladým poměrně vyváženou kombinaci gastronomie, zeleně, společenského života a noční zábavy. Restaurace, přístup k zeleným plochám, možnost poznávat nové lidi i celkovou životní pohodu hodnotilo pozitivně shodně 65 procent respondentů. Stejné skóre získal i vyhlášený berlínský noční život, za cenově dostupný ho ale považuje 57 procent oslovených. Lépe z pohledu peněženky vyšla místní umělecká scéna, jejíž dostupnost ocenilo 72 procent mladých.
7. Kodaň, Dánsko
Silnou stránkou Kodaně je především jednoduchý pohyb po městě. |
Silnou stránkou Kodaně je především jednoduchý pohyb po městě. Chůzi a jízdu na kole hodnotilo pozitivně 83 procent respondentů z generace Z, veřejnou dopravu 65 procent. Celkem 78 procent oslovených uvedlo, že je život v dánské metropoli činí šťastnými a že jim přináší více radosti než jiná místa, kde dříve žili. Time Out upozorňuje také na bezplatné vzdělávání, studentské granty či program K7, který lidem od 18 do 27 let zpřístupňuje kulturní instituce zdarma.
6. New York, USA
Vysoké životní náklady New Yorku nezabránily tomu, aby se americká metropole dostala na šestou příčku. |
Vysoké životní náklady New Yorku nezabránily tomu, aby se americká metropole dostala na šestou příčku. Hned 98 procent mladých respondentů ji označilo za město vhodné pro pohyb pěšky, 88 procent ocenilo jeho živost a 95 procent místní kulturní nabídku. Přestože finanční dostupnost obecně patří ke slabinám New Yorku, 93 procent oslovených uvedlo, že návštěvy uměleckých akcí a míst jsou dostupné.
5. Šanghaj, Čína
Šanghaj boduje zejména společenským životem a spokojeností mladých obyvatel. |
Šanghaj boduje zejména společenským životem a spokojeností mladých obyvatel. Za přívětivé město ji označilo 63 procent respondentů a 76 procent uvedlo, že je zde snadné poznávat nové lidi a získávat přátele. Všichni respondenti z generace Z uvedli, že je Šanghaj činí šťastnými a stoprocentní shoda panovala také u cenové dostupnosti návštěv kina a kaváren.
4. Edinburgh, Spojené království
Skotská metropole spojuje zeleň, možnost pohybovat se pěšky, gastronomii a kulturu se silnou scénou nočního života. |
Skotská metropole spojuje zeleň, možnost pohybovat se pěšky, gastronomii a kulturu se silnou scénou nočního života. 90 procent mladých respondentů uvedlo, že jsou v Edinburghu šťastnější než kdekoliv jinde, kde dříve žili, a 94 procent vnímá místní obyvatele jako pozitivně naladěné. Kvalitu života a celkovou životní pohodu hodnotilo dobře 84 procent oslovených a 79 procent označilo město za krásné. Edinburgh zároveň 55 procent respondentů označilo za bezpečné město.
3. Melbourne, Austrálie
Melbourne, které Time Out zároveň označil za nejlepší město světa pro rok 2026 ve svém celkovém žebříčku, si mezi generací Z vysloužilo třetí místo. |
Melbourne, které Time Out zároveň označil za nejlepší město světa pro rok 2026 ve svém celkovém žebříčku, si mezi generací Z vysloužilo třetí místo. Restaurace a možnosti stravování pozitivně hodnotilo všech 100 procent oslovených mladých lidí a kultura získala 97procentní podporu. Spokojenost s vlastní čtvrtí vyjádřilo 94 procent respondentů.
2. Porto, Portugalsko
Porto vynesl těsně pod vrchol především silný pocit sounáležitosti a finanční dostupnost. |
Porto vynesl těsně pod vrchol především silný pocit sounáležitosti a finanční dostupnost. Komunitní atmosféru města hodnotilo pozitivně všech 100 procent respondentů a 93 procent oslovených z generace Z považuje Porto za cenově dostupné. To se týká především restaurací, posezení u drinku nebo přístupu k umění a kultuře. Všichni oslovení zároveň označili Porto za krásné město.
1. Tokio, Japonsko
První místo letos obsadilo Tokio. |
První místo letos obsadilo Tokio. Všichni oslovení z generace Z uvedli, že v japonské metropoli nacházejí radost v každodenních zážitcích. Velmi dobře dopadl také noční život, jehož kvalitu ocenilo 89 procent respondentů, byť za finančně dostupný ho považuje jen třetina. Time Out mezi další přednosti Tokia řadí dobrou pěší prostupnost a veřejnou dopravu, přístup ke kultuře i nabídku bydlení, která podle magazínu není zasažena tak výraznou bytovou krizí jako v některých jiných světových metropolích.
Další města v žebříčku:
11. Neapol
12. Kapské Město
13. Krakov
14. Soul
15. Paříž
16. Atény
17. Mexico City
18. Rio de Janeiro
19. Vancouver
20. Vídeň