Kreml rozjede tajné útoky maskované za nehody. Polský premiér vyzval veřejnost k přípravě na zkoušku
- Polský premiér Donald Tusk varoval na základě zpráv tajných služeb před chystanými ruskými hybridními útoky pomocí dronů a raket na státy NATO podporující Ukrajinu.
Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším obdobím konfliktu, přičemž Rusko podle rozvědek nepomýšlí na příměří bez plné ukrajinské kapitulace.
Útoky mají záměrně vypadat jako náhodné incidenty, aby znejistily členské země aliance a oslabily jejich ochotu aktivovat pravidla společné obrany.
Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. Dnes to v projevu v Sejmu řekl polský premiér Donald Tusk. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině.
Tusk v dolní komoře parlamentu mluvil o možných scénářích vývoje v nejbližší době. „Vlastností současné politiky se stala nepředvídatelnost,“ uvedl.
Poslance, ale i polskou veřejnost Tusk vyzval, aby v nadcházejících měsících byli psychicky připraveni na náročné zkoušky.
Možné ruské hybridní útoky v členských zemích NATO budou podle polského premiéra vedeny tak, aby vypadaly jako náhodné. Jejich cílem může být „oslabovat motivaci zemí NATO používat pravidla aliance pro případ agrese vůči některé z členských zemí“.
Řekl, že podle tajných služeb Rusko není ochotné vážně jednat o příměří, aniž by Ukrajina kapitulovala.
Rusko Ukrajinu v rozporu s mezinárodním právem napadlo v únoru 2022. Ukrajina se ruské agresi brání se západní pomocí. Polsko od samého začátku sousední zemi jednoznačně podporuje a varuje před nebezpečím, jaké současné Rusko představuje.