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Kreml rozjede tajné útoky maskované za nehody. Polský premiér vyzval veřejnost k přípravě na zkoušku

Polský premiér Donald Tusk

Polský premiér Donald Tusk Zdroj: ČTK / AP / Omar Havana

ČTK
ČTK
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  • Polský premiér Donald Tusk varoval na základě zpráv tajných služeb před chystanými ruskými hybridními útoky pomocí dronů a raket na státy NATO podporující Ukrajinu.

  • Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším obdobím konfliktu, přičemž Rusko podle rozvědek nepomýšlí na příměří bez plné ukrajinské kapitulace.

  • Útoky mají záměrně vypadat jako náhodné incidenty, aby znejistily členské země aliance a oslabily jejich ochotu aktivovat pravidla společné obrany.

Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. Dnes to v projevu v Sejmu řekl polský premiér Donald Tusk. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině.

Tusk v dolní komoře parlamentu mluvil o možných scénářích vývoje v nejbližší době. „Vlastností současné politiky se stala nepředvídatelnost,“ uvedl.

Poslance, ale i polskou veřejnost Tusk vyzval, aby v nadcházejících měsících byli psychicky připraveni na náročné zkoušky.

Možné ruské hybridní útoky v členských zemích NATO budou podle polského premiéra vedeny tak, aby vypadaly jako náhodné. Jejich cílem může být „oslabovat motivaci zemí NATO používat pravidla aliance pro případ agrese vůči některé z členských zemí“.

Řekl, že podle tajných služeb Rusko není ochotné vážně jednat o příměří, aniž by Ukrajina kapitulovala.

Rusko Ukrajinu v rozporu s mezinárodním právem napadlo v únoru 2022. Ukrajina se ruské agresi brání se západní pomocí. Polsko od samého začátku sousední zemi jednoznačně podporuje a varuje před nebezpečím, jaké současné Rusko představuje.

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