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Trump se opět nedočkal. Nobelovu cenu za mír dostala obhájkyně Nelsona Mandely

Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická právnička Navanethem Pillayová.

Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická právnička Navanethem Pillayová. Zdroj: Fabrice COFFRINI / AFP / AFP / Profimedia

ČTK
ČTK
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  • Nobelovu cenu za mír získala 85letá jihoafrická právnička indického původu.
  • Výbor ji ocenil za snahu o prosazování míru a mezinárodního práva.
  • Byla obhájkyní politiků bojujících proti apartheidu i soudkyní mezinárodních tribunálů.

Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická právnička Navanethem „Navi“ Pillayová za snahu o prosazování míru a mezinárodního práva, oznámil Nobelův výbor. Někdejší soudkyně Mezinárodního trestního soudu (ICC) a Mezinárodního tribunálu pro Rwandu (ICTR) vždy neochvějně hájila principy mezinárodního právního řádu, spravedlnost a lidskou důstojnost, uvedl výbor udělující ocenění.

„Letos jsme ocenili jednu z nejodvážnějších a nejdůležitějších právních expertek naší doby,“ řekl předseda Nobelova výboru Jörgen Watne Frydnes, podle něhož stála Pillayová několik desetiletí v popředí snahy o vytváření mezinárodního právního řádu.

Výbor zdůraznil, že mezinárodní právo získává na významu v době, kdy svět zažívá dlouho nevídané množství válečných konfliktů a geopolitickou nestabilitu.

Pětaosmdesátiletá jihoafrická právnička s indickými kořeny byla obhájkyní Nelsona Mandely a dalších politiků bojujících proti apartheidu v její zemi, kde se poté stala první nebělošskou soudkyní vrchního soudu. Později se absolventka Harvardovy univerzity začala věnovat mezinárodnímu právu a stala se členkou řady mezinárodních orgánů, kde se zasazovala například o trestání válečných zločinů, lidská práva či zákaz trestu smrti.

Nobelův výbor letos vybíral vítězku z 287 navržených kandidátů. Udělení mírové ceny uzavírá týden, který v pondělí zahájilo předání ocenění za fyziologii a lékařství, po němž následovaly fyzika, chemie a literatura. Příští pondělí sérii ukončí cena za ekonomii.

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