Tálibán ovládl Afghánistán | ONLINE: boje, evakuace, Kábul a NATO | E15.cz

Řada západních států v Kábulu zavřela ambasády a evakuuje své občany a místní spolupracovníky. Mezi ně patří i Česká republika, která v neděli vyslala do Kábulu vlastní speciální letadlo. Na letišti v pražských Kbelích přistálo v pondělí ráno. Z Afghánistánu přivezlo 46 Čechů a jejich spolupracovníků s rodinami. Podle nedělního vyjádření ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) bude záchranná akce pokračovat. O situaci v Afghánistánu by měla v pondělí jednat i Rada bezpečnosti OSN.

Letouny pro své občany posílají do Kábulu mimo České republiky i Spojené státy, Británie, Německo, Nizozemsko a Itálie.

Dva představitelé Tálibánu podle agentury Reuters uvedli, že s přechodnou vládou nepočítají a že Tálibán hodlá plně převzít moc v zemi. Mimo jiné také prohlásili, že "válka" v asijské zemi skončila a že hnutí je připraveno vést dialog o obavách zahraničních vlád. Ghaní později na facebooku napsal, že zemi opustil, aby zabránil krveprolití. Mluvčí Tálibánu Suhajl Šahín televizi Al-Džazíra řekl, že nabídnou amnestii spolupracovníkům vlády i armády.

Na kábulském letišti panuje podle zahraničních médií chaos. Tisíce Afghánců, kteří chtějí vycestovat ze země, se vydaly na letiště a zabraly letištní plochu. Podle agentura DPA se v Kábulu rozšířila fáma, že z Afghánistánu bude evakuován každý, kdo se dostaví na letiště. Nepotvrzené zprávy mluví také o několika úmrtích v letištním areálu, dodala DPA. Lidé se živelně snaží nastoupit do přistavených letadel. Aby uvolnili letištní plochu, snažili se američtí vojáci dnes ráno zahnat Afghánce varovnou palbou do vzduchu. Britský ministr obrany Ben Wallace řekl, že vojenská část letiště je zabezpečená.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR