OSN důrazně varuje před mučením. USA chystají historicky výjimečný trest
- Pentagon plánuje živě přenášet prosincovou popravu bývalého armádního psychiatra Nidala Hasana.
OSN varuje, že televizní přenos popravy by mohl porušovat zákaz mučení.
Hasan, který v roce 2009 zastřelil 13 lidí, má být popraven zastřelením jako první americký voják od roku 1961.
Plánovaný živý přenos popravy Nidala Hasana, který ve čtvrtek oznámil Pentagon, by mohl být porušením zákazu mučení. Na tiskové konferenci to dnes podle agentury Reuters uvedl mluvčí šéfa OSN Stéphane Dujarric. Americký viceprezident J.D. Vance dnes podle agentury AP řekl, že si zatím není jistý, zda bude poprava živě přenášena, a v případě, že bude, on osobně ji sledovat nehodlá.
Veřejná poprava jako ve středověku. Plán Pentagonu vyvolává kritiku
Někdejší armádní psychiatr Hasan, který v roce 2009 zabil na vojenské základně Fort Hood v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil, má být na této základně popraven zastřelením 3. prosince.
Veřejné popravy, které jsou prováděny v zemích jako Írán a Afghánistán, lze podle Dujarrice považovat za formu krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení či trestu. „Živý přenos je na stejné úrovni jako veřejné vykonání a mohl by být porušením zákazu mučení,“ uvedl Dujarric s tím, že je odporné, když vláda někoho popravuje veřejně či před kamerami.
Demokratický senátor Chris Murphy označil živý přenos popravy za „odporný“ a přirovnal ho k popravám prováděným teroristickou organizací Islámský stát. „Chápu, že žijeme v zemi, kde máme trest smrti, ale veřejné popravy, to je středověk,“ řekl v rozhovoru pro stanice CNN.
První vojenská poprava po 65 letech. Trump potvrdil trest smrti
Vojenské popravy jsou v USA výjimečné a podle amerického vojenského práva nelze rozsudek vykonat, pokud ho nepotvrdí prezident. Donald Trump tak učinil začátkem týdne právě na doporučení ministra obrany Peta Hegsetha.
Trump, který je hlasitým zastáncem trestu smrti, se podle AP k plánu živého přenosu prozatím nijak nevyjádřil.
Pokud popravčí četa Hasana zastřelí, bude to první vojenská poprava od roku 1961. Tehdy se poprava uskutečnila oběšením. Poslední známá poprava zastřelením byla v americké armádě vykonána v roce 1945.
Major a armádní psychiatr Hasan, muslim narozený v USA, vešel 5. listopadu 2009 do zdravotnického zařízení ve Fort Hoodu, kde stáli vojáci ve frontách na očkování a lékařské prohlídky před vysláním do zahraničí. S výkřiky „Bůh je veliký“ v arabštině zahájil palbu z pistole s laserovým zaměřovačem, střílel i do zad prchajících vojáků.
U soudu prohlásil, že jeho čin byl odvetou za nasazení amerických vojáků v Afghánistánu a že chtěl zabránit odjezdu dalších do země, kde by podle něj zabíjeli jeho souvěrce. Vojenský soudce mu ale při procesu v roce 2013 zakázal toto vysvětlení použít jako obhajobu a odsoudil jej k trestu smrti. Hasan zůstal po postřelení v roce 2009 ochrnutý na dolní polovině těla a je upoután na invalidní vozík.