Ruský vojenský vrtulník pronikl nad Polsko. Do vzduchu šly stíhačky
- Do polského vzdušného prostoru ve středu dopoledne z Kaliningradské oblasti vletěl ruský vojenský vrtulník Mi-8.
- Oznámila to polská armáda.
- Vletěl do vzdálenosti 300 metrů od hranic a po 42 vteřinách polský vzdušný prostor opustil.
Helikoptéru sledovaly polské radiolokační systémy, vzlétly kvůli ní stíhačky a v pohotovosti byly pozemní síly i prostředky obrany, uvedla také armáda. „Z povahy tohoto incidentu vyplývá, že Rusko opět prověřuje připravenost naší protivzdušné obrany," píše se v prohlášení na sociální síti X.
Polsko je ve stavu zvýšené pohotovosti kvůli ruské invazi na Ukrajinu, proti které ruská armáda každodenně podniká dronové a raketové útoky. Polsko napadenou zemi podporuje a opakovaně varuje před provokacemi ze strany Moskvy. Kaliningradská oblast je ruská exkláva vklíněná mezi Polskem a Litvou.