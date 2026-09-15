Aktualizováno: Rusko nasadilo novou generaci dronů. Létají třikrát rychleji a Ukrajina je nedokáže zastavit jako dřív
- Proudové motory mění dronovou válku.
- Ruské zbraně stále obsahují zahraniční součástky, zejména z Číny.
- Kyjev varuje i před brzkým testem nové balistické rakety.
Ruské výboje stále blíže k hranicím NATO a podivné sabotáže v evropských zemích silně znepokojují Západ. Zejména Varšava se obává, že příští týdny a měsíce mohou přinést vážnější útoky na polské území. Zkušenosti z ukrajinského bojiště navíc ukazují, že Rusko je i po čtyřech a půl letech války a sankcí schopné inovací. Vyvíjí a rychle nasazuje nové zbraně, které dokážou zaskočit protivníky.
O víkendu vyvolal velkou pozornost dronový útok na vlak mířící z Kyjeva do Varšavy nedaleko hraničního přechodu do cílové země. Polský premiér Donald Tusk následně svolal zvláštní bezpečnostní poradu. Poznamenal, že eskalace ruských akcí se stává skutečností a její projevy se stále více blíží k polské hranici.
Nové drony dělají vrásky i Polsku
„Musíme si být vědomi toho, že ode dneška budeme pracovat ve výrazně zvýšeném pohotovostním režimu. Protože můžeme očekávat, že nadcházející týdny a měsíce budou obdobím velmi intenzivní ruské aktivity. Bohužel nemůžeme vyloučit, že eskalace ovlivní i naše území,“ řekl Tusk.
Polští vojáci tvrdí, že na západě Ukrajiny útočily ruské drony s proudovým pohonem. „Tyto útoky naznačují, že Rusové jsou připraveni použít nebezpečnější techniku než dosud. Mám na mysli proudové drony. Jejich dolet a přesnost jsou znepokojivé,“ podotkl polský premiér.
Na vylepšování těchto dronů se Moskva v poslední době silně soustředí a způsobuje tak velké potíže ukrajinské protivzdušné obraně, která si dokázala poradit s prostředky s vrtulovým pohonem. Nejvýznamnějšími představiteli nových zbraní jsou bezpilotní letoun Geran-5 a malá střela s plochou dráhou letu Banderol.
Rychlý přechod k masové výrobě
Jsou rychlé, mají poměrně dlouhý dolet a Kreml je dokáže vyrábět relativně levně a v masovém měřítku. The Wall Street Journal (WSJ) uvádí, že tyto zbraně stojí v průměru zhruba 100 tisíc dolarů. Známé špičkové americké střely s plochou dráhou letu Tomahawk přitom vyjdou zhruba na dvacetinásobek.
„Tady na Západě máme tendenci podceňovat Rusko, ale mohou přejít velmi rychle od nápadu a experimentování k výrobě,“ řekla zmíněnému médiu Kateryna Bondar z Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) Washingtonu. „Tento cyklus je něco, co by se západní armády měly naučit od Ruska,“ dodala.
Geran nové generace nasadilo Rusku v lednu. V srpnu už nové drony s proudovými motory využívalo každý den a počty incidentů v posledních měsících rychle narůstají. V uplynulém měsíci jimi Moskva provedla 2800 útoků.
Tyto drony jsou původně odvozené od íránských strojů Šáhed s pístovými motory a rychlostí sotva 200 kilometrů za hodinu. Už se jim ale vizuálně nepodobají, prošly velkou celkovou modernizací a mohou vyvinout tempo až 600 kilometrů za hodinu, což je pro Kyjev velký problém.
Ze země odpalovaný Banderol je nebezpečnější
Pokud nechce plýtvat drahou a těžko dostupnou municí, musí rychle najít ekonomický způsob, jak takový útok zlikvidovat. List Financial Times napsal, že Ukrajina nyní zachycuje pouze 60 procent proudových dronů ve srovnání s až 95procentní úspěšností v případě starších konvenčních modelů.
„Důvodem přechodu na drony s proudovým pohonem je skutečnost, že jsou mnohem rychlejší než předchozí generace, což Ukrajině výrazně ztěžuje jejich zachycení,“ řekla BBC Marina Miron, odbornice na vojenské technologie z King’s College London.
To platí i pro střelu Banderol, která létá obdobnou rychlostí a na ukrajinském bojišti se objevuje něco přes rok. Produkuje ji ruský koncern Kronštadt. Je vesměs vypouštena z průzkumných dronů Orion ze stejného závodu. V poslední době navíc nejspíš přibyla možnost odpalu ze země.
„Jedno z hlavních nebezpečí je, že díky odpalovacímu zařízení budou Rusové schopni vypustit S8000 Banderol nečekaně a nachytají tak protivzdušnou obranu. Dříve vypuštění vyžadovalo dron Orion ve vzduchu, který mohl být detekován předem, což poskytlo čas na přípravu,“ tvrdí analytici ukrajinského vojenského webu Defense Express. Střely Banderol působí škody zejména v Oděské oblasti a obilnému exportu, směrovány jsou z okupovaného Krymu.
Čínské součástky a složité hledání odpovědi
Ukrajinci tvrdí, že Rusko se při vývoji nových zbraní silně spoléhá na čínské komponenty. „Rusko je ve svém programu bezpilotních letounů kriticky závislé na čínských součástkách,“ řekl WSJ Mike Monnik ze společnosti DroneSec, která se zabývá dronovými hrozbami. Většina čínského vybavení je komerčně dostupná, jde o předměty takzvaného dvojího užití pro civilní i vojenské účely.
Rozvědka Kyjeva určila, že v Banderolech jsou čínské motory Swiwin SW800Pro, které lze sehnat i na AliExpressu za 16 tisíc dolarů. Navigační systém rakety je také čínského původu a jeho baterie byla identifikována jako jednotka Murata japonské výroby. Banderol podle Kyjeva obsahuje i mikročipy vyrobené ve Spojených státech, Švýcarsku, Číně, Japonsku a v Jižní Koreji.
V poslední době se šíří zprávy, že Ukrajina a její spojenci urychlují práci na systémech, které budou schopné na nové ruské hrozby lépe reagovat. Ministr obrany Jevhenij Chmara nedávno uvedl, že se už testuje několik interceptorů. Celkově na obraně proti novým rychlým hrozbám údajně pracují desítky ukrajinských společností.
Řešením mají být cenově dostupné proudové záchytné drony, které dosáhnou stejné rychlosti jako nové Gerany a Banderoly. Jejich průkopníkem je interceptor Alexa Spatium, který ukrajinské síly obdržely v srpnu. „Jde o vysokorychlostní bezpilotní letoun s proudovým pohonem, který ukrajinští inženýři vyvinuli speciálně pro ničení malých vzdušných, pozemních a hladinových cílů v reálných bojových podmínkách,“ konstatovalo ministerstvo obrany.
Klouzavé bomby a nová raketa
Rusko-ukrajinské závody ve zbrojení jsou velkou výzvou i pro NATO, které v dronové válce dlouhodobě pokulhává. Evropa hledá řešení ochrany proti záhadným dronovým útokům. Spojené státy zase mají zkušenost z Blízkého východu, kde spotřebovaly drahé rakety proti levným prostředkům. A ruské inovace se mohou rychle uchytit i v Íránu. I západní firmy se proto snaží vyvíjet protidronové systémy jako Merops s proudovými motory.
Ruský vývoj ale zdaleka není omezený pouze na zmíněné zbraně. „Ačkoli drony představují problém, zdaleka největší potíží pro Ukrajinu jsou klouzavé bomby,“ je přesvědčen Justin Bronk z britského think-tanku Royal United Services Institute. Hrozbou jsou pro východní města nedaleko frontové linie jako Kramatorsk a Slovjansk, jejich nasazení přitom bylo v létě rekordní.
Další velké riziko představují nové balistické rakety. Kyjev tvrdí, že Moskva plánuje do konce roku otestovat nový typ rakety s dosahem 800 kilometrů. Domnívá se, že k testování by mohly sloužit údery na západ Ukrajiny.