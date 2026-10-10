Trump se dohodl s Putinem. Zradil Ukrajinu kvůli naftě, kritizují demokraté
Donald Trump se s Vladimirem Putinem dohodl na okamžitých dodávkách více než 300 tisíc tun nafty na americký a světový trh.
Demokratičtí lídři v Senátu označili krok za zradu Ukrajiny, evropských spojenců i americké bezpečnosti.
Kritika zaznívá také od republikánů a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Demokratičtí lídři v americkém Senátu ostře kritizují dohodu prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem o naftě. Trump v pátek oznámil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh více než 300 tisíc tun nafty, v dalších měsících mají následovat ještě vyšší dodávky.
Vedení senátních demokratů krok označilo za „naprostou zradu Ukrajiny, našich evropských spojenců a americké národní bezpečnosti“. Ve společném prohlášení v čele se šéfem demokratů Chuckem Schumerem hovoří o zoufalé dohodě s „vrahounským diktátorem“. K prohlášení se připojily také nejvýše postavená demokratka v senátním zahraničním výboru Jeanne Shaheenová a nejvýše postavená demokratka senátního bankovního výboru Elizabeth Warrenová.
Válka s Iránem zdražila pohonné hmoty
Demokratičtí lídři uvádějí, že Trumpovo rozpoutání války s Íránem zdražilo pohonné hmoty všem Američanům a prezident se nyní „snaží uklidit svůj binec zoufalými dohodami s vrahounským diktátorem“. Trumpově vládě vyčítají, že se místo spolupráce s Evropany, na které enormní ceny paliv rovněž dolehly, obrátila na jejich největší bezpečnostní hrozbu – Rusko.
„V zoufalé snaze zachránit Trumpovy politické vyhlídky prodala Ukrajinu,“ uvedli demokratičtí představitelé. Trump podle nich musí ukončit válku s Íránem namísto financování ruské válečné mašinerie. „Putin reaguje jen na sílu, což znamená ostře zakročit proti Rusku a těm, co umožňují jeho válku proti Ukrajině,“ dodali.
Trumpovu dohodu kritizují i někteří republikáni. Agentura Reuters zmínila kongresmana Dona Bacona, podle kterého je nyní naopak čas uplatnit další sankce, které nedávno schválil americký Kongres. „A ne odměňovat diktátora tím, že mu dáte do rukou více peněz, zatímco on dále útočí a zabíjí ukrajinské civilisty,“ uvedl.
Ostře se proti Trumpovu rozhodnutí postavil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho země od února 2022 čelí ruské invazi. Zelenskyj v pátek na síti X napsal, že zmírnění protiruských sankcí bez jasné a trvalé dohody o deeskalaci je projevem očividné slabosti. Podle něj ujednání jen umožní Rusku zabít více lidí a způsobit větší škody.
Ukrajinský prezident zároveň zdůraznil, že vůči Rusku je třeba postupovat tvrdě a uvést do praxe odsouhlasené sankce podle amerického zákona, který je odkazem zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama. Smyslem balíku sankcí je dostat Rusko pod tlak a přinutit ho ukončit válku.
Putin je připraven dodávat ropu do celého světa
Putin po Trumpově oznámení uvedl, že Rusko je připraveno dodávat ropu a ropné produkty na americký i světový trh. Dodávky podle něj budou mít příznivý vliv na světovou ekonomiku.
Trump v poslední době připisuje zdražování pohonných hmot ukrajinským útokům na ruské ropné rafinerie. Zároveň tvrdí, že za růst cen nenese odpovědnost mezi Američany nepopulární válka s Íránem, kterou Spojené státy a Izrael zahájily na konci února.
Kyjev údery na ruské rafinerie hájí. Uvádí, že se jimi snaží omezit schopnost Moskvy financovat invazi. Ukrajina opakuje, že je připravena k symetrickému zklidnění útoků na ruský energetický sektor, pokud se Rusko zachová stejně.
Trump, jehož Republikánská strana v listopadových volbách do Kongresu čelí riziku ztráty většiny, připsal růst cen pohonných hmot také demokratům. Podle něj zavírají rafinerie ve státech, kde vládnou, včetně Kalifornie.