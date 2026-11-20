V Polsku se zřítily zřejmě dvě ruské střely a proudový dron. Poblíž místa cvičení spojenců
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- Na Polsko dopadla i střela s plochou dráhou letu.
- V okolí míst incidentů se koná cvičení koalice zemí podporujících Ukrajinu.
- Polsko žádá NATO o větší podporu.
V Polsku se v pátek pravděpodobně na třech místech zřítily dvě ruské střely a jeden dron s proudovým motorem, oznámil ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. V jednom případě podle něj šlo o střelu s plochou dráhou letu Ch-101. Polsko požádá Severoatlantickou alianci o větší podporu pro její východní křídlo.
Polský ministr řekl, že jde o další provokaci ze strany Ruska. „Datum podle mě není náhodné - dnes se v okolí míst, kde operovalo naše letectvo, konají cvičení koalice ochotných,“ uvedl.
Ve vojenském výcvikovém prostoru Nowa Demba severozápadně od Řešova (Rzeszowa) vojáci z 11 zemí nacvičují přesuny jednotek nebo využití logistické podpory poskytované Polskem. Tyto mnohonárodní síly by se na Ukrajinu podle plánů mohly v případě potřeby přesunout jako mírové jednotky po ukončení války rozpoutané Ruskem.
Páteční ruský útok na Ukrajinu byl podle Kosiniaka-Kamysze jedním z největších, které měly vliv i na Polsko.