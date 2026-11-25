Washington chystá nová dovozní cla, na Evropskou unii má dopadnout sazba do 15 procent
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- Spojené státy navrhují uvalit nová dovozní cla na 14 obchodních partnerů včetně Evropské unie a Číny, přičemž u EU má sazba dosahovat až 15 procent s možností dalšího navýšení na 20 procent.
Opatření má nahradit dřívější cla zrušená americkým nejvyšším soudem a Washington jím reaguje na údajné poškozování svých firem ze strany států podporujících vlastní průmyslovou výrobu.
Nejvyšší dvacetiprocentní sazba má dopadnout na Čínu, která obvinění z nadbytečných výrobních kapacit odmítla, a zpráva již vyvolala pokles světových akciových trhů.
Spojené státy navrhují uvalit nová cla na 14 obchodních partnerů, včetně Evropské unie a Číny. S odvoláním na Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR) o tom dnes informovala agentura Reuters. Celní sazba na dovoz z EU bude do 15 procent v souladu s dřívější dohodou, kterou sedmadvacítka uzavřela s Washingtonem.
Podle nejmenovaného představitele USTR by si nicméně administrativa ponechala možnost sazbu zvýšit až na 20 procent. Nové opatření má být náhradou rozsáhlých cel, která prezident Donald Trump zavedl loni, než je americký nejvyšší soud letos v únoru zrušil. Od července platí nová cla s jiným odůvodněním, na EU se od té doby vztahuje dočasná globální sazba deset procent.
Podpora domácí výroby
Spojené státy v novém odůvodnění své partnery obviňují z toho, že poškozují americké společnosti podporou vlastní domácí průmyslové výroby. To podle Washingtonu umožňuje tamním firmám zaplavovat světové trhy levnějším zbožím a podkopávat pozici amerických výrobců. Návrh bude předmětem lhůty pro podání připomínek a než vstoupí v platnost, musí se konat veřejné slyšení. Podle představitele USTR to může zavedení cel odložit až na leden.
Kromě EU a Číny se návrh týká Bangladéše, Kambodže, Indie, Indonésie, Japonska, Jižní Koreje, Malajsie, Singapuru, Švýcarska, Tchaj-wanu, Thajska a Vietnamu. Zatím jsou z nových cel vyňaty Mexiko a Norsko.
Nejvyšší sazba, a to 20 procent, by dopadla na Čínu, kterou Spojené státy viní z největšího přetlaku kapacit v odvětvích od výroby oceli přes elektromobily až po solární panely. Cla by se u Číny přičítala k přibližně 25procentním clům z Trumpova prvního funkčního období. Nedotknou se ale čínského dovozu za zhruba 30 miliard dolarů, u něhož Washington zvažuje snížení cel. Sazba zároveň nepřekročí 20procentní strop, který platí od loňského obchodního příměří s Pekingem, které vyprší 10. ledna 2027.
Pro ostatní partnery mají platit limity sjednané v obchodních dohodách. Strop 15 procent platí pro EU, Japonsko, Jižní Koreu a Tchaj-wan, strop 19 procent pak pro Malajsii. Nová cla se nebudou sčítat se cly deset procent či 12,5 procenta, jež administrativa v červenci uvalila na 60 obchodních partnerů kvůli údajně laxnímu vymáhání zákazů nucené práce. Konkrétní sazby mají být zveřejněny ve Federálním registru.
Peking obvinění z nadbytečných kapacit odmítl. "Takzvaný přetlak kapacit je falešný problém a Čína se proti jeho zneužívání jako záminky k politické manipulaci staví," uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun. Odvetou však nepohrozil. Americký představitel uvedl, že Washington s Pekingem usilují o stabilitu, nedávné Trumpovo setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem označil za skvělé.
Zprávy o nových clech dnes nepříznivě působily na akciové trhy. Index MSCI zahrnující akcie z celého světa oslabil o 0,5 procenta. Trump se k novým clům zavázal i přes prohru republikánů ve volbách do Kongresu. Podle průzkumu Reuters/Ipsos po volbách ze začátku tohoto měsíce by 62 procent Američanů podpořilo úsilí o zrušení cel.