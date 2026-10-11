Zelenskyj nabídl Rusku zastavení útoků na rafinerie. Stanovil si ale jednu podmínku
- Ukrajina je ochotna zastavit útoky na ruské rafinerie, pokud Moskva přestane ničit její energetickou infrastrukturu.
Zelenskyj požaduje vzájemné kroky a bezpečnostní záruky, zároveň jedná s evropskými lídry o další vojenské pomoci.
Trump vyzval Ukrajinu k ukončení útoků na ruské rafinerie a zpochybnil další setrvání Zelenského v prezidentské funkci.
Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruské rafinerie, pokud Rusko přestane útočit na energetickou infrastrukturu Ukrajiny, uvedl v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zdůraznil, že jakékoliv kroky ke zmírnění konfliktu musí být vzájemné a provázené reálnými zárukami.
„Skutečnou příčinou války v Evropě je Rusko a pouze Rusko. Útoky na energetický sektor lze zastavit okamžitě, ale (ruský vůdce Vladimir) Putin to nechce udělat. Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruské ropné rafinerie, pokud by Rusko přestalo útočit na naši energetickou infrastrukturu. Jakékoli kroky směřující k deeskalaci musí být vzájemné a podložené skutečnými zárukami,“ napsal Zelenskyj na sociální síti Telegram.
Trump tlačí na Zelenského. Chce konec útoků na ruské rafinerie
Zelenskyj dodal, že se v neděli koná jednání s evropskými lídry o další vojenské pomoci, především kvůli posílení protivzdušné obrany a dodávek munice pro ukrajinské stíhačky, v zájmu ochrany životů občanů Ukrajiny, která se pátým rokem brání ruské agresi. Oznámil také, že v Záporoží skončilo pátrání po přeživších a obětech sobotního ruského bombardování, které podle prezidenta zabilo celkem 23 lidí, včetně čtyř dětí.
Dohoda s Putinem má zlevnit paliva. Trump ale čelí kritice
Zelenskyj již v sobotu ironicky označil svržení pěti ruských řízených leteckých pum na Záporoží za projev ruské vděčnosti za zrušení sankcí na vývoz ruské nafty, které ohlásil americký prezident Donald Trump po pátečním telefonátu s Putinem.
Trump se v sobotu vyjádřil, že je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta, také prohlásil, že Zelenskyj „by měl sakra přestat“ s útoky na ruské rafinerie.
Trump se snaží svalit vinu za rekordní ceny nafty v USA na Ukrajinu, nikoli na válku vedenou USA proti Íránu, která vyhnala vzhůru ceny energií na světovém trhu, poznamenala agentura Reuters.
Šéf Bílého domu si od dohody s Kremlem slibuje zlevnění paliv před listopadovými volbami do Kongresu, v nichž jsou vysoké ceny pohonných hmot pro řadu voličů důležitým tématem. Osmdesátiletý americký prezident, který sliboval, že válku na Ukrajině ukončí první den ve funkci, kvůli dohodě s Putinem čelí tvrdé kritice amerických demokratů, části republikánů i některých zahraničních spojenců.