Majitelé bitcoinů, kteří využívají elektronické peněženky nebo služby velkých burz kryptoměn, začátkem srpna našli na svých účtech dárek. Ke každému bitcoinu, jejž vlastní, jim přibyl jeden „bitcoin cash“. Skupina vlivných uživatelů bitcoinu, kteří nejsou spokojeni s navrhovanými technologickými změnami digitální měny, se rozhodla odštěpit od hlavního řetězce a vytvořila si svůj „klon“ bitcoinu.

„U bitcoin cash ale nikdo neví přesně, co obsahuje jeho kód, jde tak o svého druhu trucpodnik,“ uvedl programátor a člen komunity Paralelní Polis Pavel Ševčík. Ten ještě před samotným rozštěpením očekával, že novou měnu, která je produktem významných čínských hráčů, brzy úplně každý ihned prodá a její hodnota spadne k nule. Dosud se tak nestalo, cena bitcoin cash přesahuje 300 dolarů. Projevila se i skutečnost, že možnosti prodeje nové kryptoměny byly zpočátku relativně omezené.

Kde prodat nový bitcoin

Ihned od rozštěpu totiž umožňovala vklady nové měny jen část světových burz, konkrétně ViaBTC či HitBTC. Až s přibližně týdenním zpožděním se k nim přidali další velcí hráči jako Kraken či Bitfinex.

Uváděním důvodem prodlení byla snaha zachovat předběžnou opatrnost před využitím nového a neozkoušeného systému transakcí bitcoin cash.

Politika bitcoinu

Bitcoin cash je tak produktem vleklých sporů uvnitř komunity. Konflikt tkví v rozdílném názoru na její fungování. Ve světě virtuálních měn není důležitý jen samotný kód, ale i způsob, jakým vzniká a jak vstupuje v platnost.

Úpravami prochází téměř každý počítačový program a digitální měny nejsou výjimkou. V případě poslední velké aktualizace nicméně „politické“ aspekty fungování bitcoinu do určité míry zastiňují technické parametry kódu.

Nahradí bitcoin peníze? Hampl: Nepravděpodobný scénář Česká národní banka zastává vůči kryptoměnám rezervovaný postoj. Její viceguvernér Mojmír Hampl uvedl, že není důvod předpokládat, že by bitcoin či jiné digitální valuty nahradily současný peněžní systém. Viceguvernér dodává, že objem bitcoinových transakcí celosvětově dosahuje pouze 16 procent elektronických plateb v českých korunách. Za fundamentální překážku, která podle něj brání masivnímu rozšíření bitcoinu, je volatilita jeho ceny. Kryptoměna tak prý nedokáže uchovat kupní sílu. Ani v budoucnu tomu údajně nebude výrazně jinak, jelikož počet bitcoinů je předem omezen.

A to i přesto, že uvnitř komunity panuje shoda na potřebě řešit problém s omezením počtu bitcoinových transakcí na sedm za sekundu. Drtivá většina těžařů, tedy majitelů výpočetního výkonu, který napojuje jednotlivé bloky transakcí do sdíleného řetězce (blockchainu), nakonec podpořila změnu bitcoinového protokolu s názvem segwit2x.

Číňané se ovšem rozhodli vydat proti rozhodnutí zbytku komunity těžařů, vývojářů a uživatelů bitcoinu a preferují vlastní řešení. To zvýhodňuje majitele velkého výpočetního výkonu.

Bitcoinová demokracie v praxi Bitcoinová komunita se snaží řídit demokratickými principy a hledat většinový konsenzus, najít stoprocentní shodu nicméně bývá obtížné. V případě prosazení zmíněné aktualizace s názvem segwit2x ale nebyl jednomyslný souhlas třeba. Podmínkou bylo získat kladné stanovisko majitelů minimálně 80 procent výpočetního výkonu sítě, jež zajišťuje hladký chod bitcoinových plateb. Každý těžař při zpracování transakcí svými počítači signalizoval, zda aktualizaci protokolu podporuje či nikoliv.

Spory o směřování bitcoinu mohou znít komplikovaně a těžkopádně. Tento model demokracie v digitálním věku, kdy o miliardovém byznyse kolem bitcoinu nerozhoduje centrální autorita, ale všichni zainteresovaní, má ale i své příznivce. Kromě členů Paralelní Polis, jež prosazuje myšlenku decentralizace jako takovou, například se k ní již dříve pozitivně vyslovil provozovatel bitcoinové burzy Bitstock Martin Stránský.

"Výhoda bitcoinu a jeho zdánlivě nesourodé a rozdělené komunity je, že na nějakém potenciálně nevratně škodlivém kroku by se shodla jen těžko. To dělá z bitcoinu celkem konzervativní systém. Ta stabilita je pro investory lákavá,“ míní Stránský. Naopak příznivci jiných kryptoměn a decentralizovaných platforech typu ethereum zdůrazňují, že na rozdíl od bitcoinu jejich technologický vývoj probíhá díky centralizovanějšímu vedení mnohem rychleji.

Přísliby segwit2x

Možnosti většinově přijatého řešení segwit2x jsou velké. Aktualizace během nejbližších týdnů přinese efektivnější nakládání s daty jednotlivých transakcí a jejím výsledkem má být minimálně dvojnásobné zvýšení propustnosti celé sítě. To může přinést výrazné snížení poplatků za platbu bitcoiny. Za kávu by tak už člověk neměl nikdy platit na transakčních poplatcích více než za samotný nápoj.

Segwit2x ale dokáže ještě víc. Vytvoří technické podmínky, které dovolí vznik zcela nových funkcí bitcoinu. Například programovatelných kontraktů nebo sekundárního řetězce.

Ten by umožňoval okamžité zpracování tisíců mikroplateb v řádu sekund. To jsou však zatím spíše střednědobé vize. Na konkrétním zavedení těchto vylepšení se zatím komunita neshodla.

Litecoin prošlapal cestu vylepšení bitcoinu Prosazení řešení s názvem segwit částečně napomohla skutečnost, že od května jej začala využívat jiná kryptoměna s názvem litecoin. „Segwit u litecoinu slouží jako skvělý precedens a zároveň otestování a příprava pro jeho implementaci na bitcoinu. Někteří lidé vyvolávali panické obavy, že by ze segwitových adres šly "ukrást" litecoiny, což se ukázalo jako nepravdivé a na jedné litecoinové adrese je proto alokována ‚odměna‘ přes 40339 litecoinů (přes 41 milionů korun, pozn. red). Pokud by je tedy šlo ukrást, ať to někdo zkusí,“ dodává Pavel Ševčík. S nasazením řečené inovace těsně souvisí vývoj ceny litecoinů. Zatímco koncem dubna se cena jedné této digitální „mince“ pohybovala kolem 15 dolarů, o dva měsíce později byla třikrát vyšší.

Ještě předtím bude třeba zvýšit kapacitu bloku transakcí. To by se mělo stát v listopadu. Podle Ševčíka ale hrozí nebezpečí, že někteří zainteresovaní na poslední chvíli cuknou. Tím by mohlo dojít k dalšímu rozštěpení bitcoinu. Vedle sebe by fungoval bitcoin s původní velikostí bloků jeden megabyte a kryptoměna s kapacitou dvojnásobnou.

„Rozštěpení může nastat, podle mě se komunita za přechod na větší bloky nepostaví. Zdvojnásobení je pořád relativně málo, leckdo bude chtít víc. Myslím, že mnoho uživatelů chtělo protlačit samotný segwit2x a velikost bloků je nezajímá a jejich úpravu berou jako nutné zlo,“ uvedl Pavel Ševčík.

Těžaři bitcoinu, uživatelé a rozdílné zájmy

V bitcoinové komunitě na sebe obecně narážejí zájmy dvou různých skupin. Těžaři, tedy ti, kdo svými počítači převody bitcoinů zpracovávají, chtějí zvýšit velikost bloků transakcí. Pro uživatele a programátory je důležitější naopak efektivnější nakládání s daty. V případě přijatého řešení segwit2x jde o kompromis těchto dvou frakcí.

Kombinuje totiž obě hlediska. Uživatelé a programátoři ale dlouho nevěřili, že protistrana na smírné řešení opravdu přistoupí. Ta by preferovala co nejrazantnější zvýšení bloků s transakcemi. K jejich zpracování by totiž bylo zapotřebí ještě vyššího počítačového výkonu, jehož by prakticky mohli dosáhnout jen nejsilnější těžaři současnosti. Své postavení na milionovém trhu s transakčními poplatky by tak ještě upevnili.

Bitcoinové poplatky - jak se vyvíjela jejich výše V současnosti, kdy největší kontroverze padly a bitcoinový protokol formálně stále běží na „starém kódu“, lze dosáhnout prakticky okamžitého potvrzení transakce i s poplatkem nižším než jeden dolar. Ještě před několika týdny byl takový poplatek v průměru více než třikrát vyšší.

Takové oligopolní tendence však vyvolaly protireakci programátorů a uživatelů, těžaře chtěli přinutit k dohodě nátlakovou akcí. Kdyby do konce července majitelé výpočetního výkonu nepodpořili dohodu o nasazení segwit2x, jednotlivé uzly sítě, které vytěžené bloky transakcí potvrzují, by je zkrátka odmítly a těžaři by přišli o nárok na odměnu. Tím by se bitcoin rozštěpil ještě významněji, než je tomu nyní s bitcoin cash.

Ukazuje se však, že nezaháleli ani těžaři a posledních několik měsíců se pokoušeli o podobné nátlakové akce. Programátor a člen komunity Paralelní Polis Pavel Ševčík stejně jako část dalších vývojářů a uživatelů kryptoměn podezírají těžaře, že záměrně vyhrotili problém s pomalostí transakcí tím, že sami zahltili síť „prázdnými transakcemi“.

Cena bitcoinu Kurz bitcoinu v reakci na poslední vývoj událostí prudce roste a pohybuje se kolem 3700 dolarů. Výše nikdy nebyl. Ještě začátkem letošního roku jeho cena jen lehce převyšovala tisíc dolarů.

Tím chtěli donutit ostatní uživatele platit vyšší poplatky, aby jejich platba v rozumném čase vůbec prošla. Nejde přitom o zanedbatelný byznys.

Těžaři si mohou denně rozdělit na poplatcích až deset milionů korun. To však není jediný jejich příjem. Odměna za poskytování potřebného výkonu celé sítě dosahuje denně částek desetinásobně vyšších.