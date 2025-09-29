Kdy budou volby? Termíny voleb 2023, 2024, 2025, 2026 a další | E15.cz

Aktualizováno: PŘEHLEDNĚ: Volební kalendář. Jaké volby Česko čekají do roku 2033
- Česko se připravuje na volby do senátu a komunální volby, které se uskuteční v říjnu 2026.
- Až v roce 2027 se uskuteční volební prázdniny – samozřejmě za předpokladu, že vše půjde podle plánu a nebude zapotřebí vyhlásit předčasné volby.
- Kdy budou volby v roce 2026? Jak vypadá volební kalendář do roku 2033?
Občané České republiky, kteří dosáhli věku 18 let, mají aktivní volební právo a mohou přímo volit v šesti typech voleb:
Každé volby mají jinou frekvenci konání. Do Senátu se vybírá třetina zástupců každé dva roky. Komunální, krajské a sněmovní volby se konají každé čtyři roky, u prezidentských a evropských voleb je potom nastavený pětiletý mandát.
Volby 2026: Zastupitelstva obcí a Senát
Komunální volby 2026
|Termín v roce 2026
|9. a 10. října 2026
|Termín předchozích voleb
|23. a 24. září 2022
|Kdo se volí
|zastupitelé všech obcí, měst, městských částí a obvodů
|Délka mandátu
|4 roky
V roce 2026 proběhnou další volby do všech obecních a městských zastupitelstev. Volby probíhají každé čtyři roky a počet volených zastupitelů se odvíjí od velikosti obce nebo městské části. Podívejte se, jak správně křížkovat v komunálních volbách.
Poslední komunální volby proběhly v září 2022 a svůj hlas v nich odevzdalo 46,07 procent voličů. Účast se v jednotlivých obcích napříč republikou výrazně lišila. Zatímco v některých obcích přesáhla 90 procent, v jiných koutech republiky nepřekonala ani hranici 20 procent.
Senátní volby 2026
|Termín v roce 2026
|9. a 10. října 2026
|Termín předchozích voleb
|2024
|Kdo se volí
|27 senátorů (třetina Senátu)
|Délka mandátu
|6 let
V roce 2026 proběhnou další senátní volby. Ty se konají každé dva roky a mění se při nich vždy třetina z 81 senátorů. Volby probíhají zpravidla ve dvou kolech, jinak je tomu, když některý z kandidátů získá v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů.
Poslední senátní volby se uskutečnily v září 2024. V prvním kole, které probíhalo spolu s volbami do zastupitelstev krajů, odevzdalo své hlasy 30,47 procenta oprávněných voličů, ve druhém kole potom volební účast klesla na pouhých 17,54 procenta.
Vítězem voleb se co do počtu mandátů stalo ANO, která si jich z voleb odneslo osm. Následovali Starostové s šesti mandáty a ODS s pěti. Lidovci a TOP 09 mají po volbách shodně po dvou mandátech. Některé další strany a hnutí potom obsadily vždy jeden mandát.
Volební obvody 2026
|Volební obvody pro volby do Senátu 2026
|3 Cheb
|30 Kladno
|57 Vyškov
|6 Louny
|33 Děčín
|60 Brno-město
|9 Plzeň - město
|36 Česká Lípa
|63 Přerov
|12 Strakonice
|39 Trutnov
|66 Olomouc
|15 Pelhřimov
|42 Kolín
|69 Frýdek-Místek
|18 Příbram
|45 Hradec Králové
|72 Ostrava-město
|21 Praha 5
|48 Rychnov nad Kněžnou
|75 Karviná
|24 Praha 9
|51 Žďár nad Sázavou
|78 Zlín
|27 Praha 1
|54 Znojmo
|81 Uherské Hradiště
Volby 2028: Prezident republiky, kraje a Senát
Prezidentské volby 2028
|Termín v roce 2028
|zatím nebyl stanoven
|Termín předchozích voleb
13. 1. - 14. 1. 2023 (první kolo)
27. 1. - 28. 1. 2023 (druhé kolo)
|Kdo se volí
|prezident
|Délka mandátu
|5 let
Prezident republiky bude v Česku volen až v roce 2028. Současný prezident Petr Pavel byl zvolený v lednu 2023. Bylo to teprve potřetí, co se v Česku uskutečnila přímá volba prezidenta republiky.
Prezidentské volby v roce 2023 přinesly rekordní volební účast. V prvním kole, které stanovil předseda Senátu na 13. a 14. ledna, se k volebním urnám dostavilo 68,24 procent oprávněných voličů. O čtrnáct dní později potom ve druhém kole využilo své volební právo 70,25 procent voličů. Jednalo se tak o vůbec nejvyšší volební účast od sněmovních voleb v roce 1998.
V prvním kole vybírali voliči z celkem z osmi kandidátů. Do druhého kola postoupili Petr Pavel a Andrej Babiš, kteří od začátku patřili mezi favority. V prvním kole obdrželi oba kandidáti téměř shodný počet hlasů, Petr Pavel zvítězil se 35,4 procenty hlasů, Andrej Babiš získal 34,99 procent. Ve druhém kole se rozdíl mezi oběma kandidáty zvětšil a nově zvoleným prezidentem se stal Petr Pavel se ziskem 58,32 procent hlasů.
Petr Pavel nahradil ve funkci Miloše Zemana, který vyhrál prezidentské volby v letech 2013 a 2018. Pětiletý mandát vypršel Zemanovi 8. března 2023, Pavel nastoupil do úřadu 9. března, kdy proběhla jeho inaugurace.
Krajské volby 2028
|Termín v roce 2028
zatím nebyl stanoven
|Termín předchozích voleb
|20. a 21. září 2024
|Kdo se volí
|zastupitelé všech krajů s výjimkou Prahy
|Délka mandátu
|4 roky
Krajské volby se konaly naposledy v roce 2024. Všechny kraje České republiky s výjimkou Prahy si své zastupitele volí jednou za čtyři roky. V Praze se krajští zastupitelé nevolí, protože obdobnou funkci plní přímo Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Poslední volby do krajských zastupitelstev, které spolu se senátními volbami proběhly v září 2024 skončily debaklem Pirátů, který měl za následek konec Ivana Bartoše na postu předsedy strany po 15 letech.
Průměrná volební účast se vyšplhala na 32,91 procent. V drtivé většině krajů vyhrálo hnutí ANO, ODS hejtmana Martina Kuby si připsala vítězství v Jihočeském kraji, koalice SPOLU zvítězila v Jihomoravském kraji, který povede lidovecký hejtman Jan Grolich. V Libereckém kraji zvítězili Starostové pro Liberecký kraj (SLK).
Senátní volby 2028
|Termín v roce 2028
|zatím nebyl stanoven
|Termín předchozích voleb
|2026
|Kdo se volí
|27 senátorů (třetina Senátu)
|Délka mandátu
|6 let
Volební obvody 2028
|Volební obvody pro volby do Senátu 2028
|1 Karlovy Vary
|28 Mělník
|55 Brno-město
|4 Most
|31 Ústí nad Labem
|58 Brno-město
|7 Plzeň - město
|34 Liberec
|61 Olomouc
|10 Český Krumlov
|37 Jičín
|64 Bruntál
|13 Tábor
|40 Kutna hora
|67 Nový Jičín
|16 Beroun
|43 Pardubice
|70 Ostrava-město
|19 Praha 11
|46 Ústí nad Orlicí
|73 Frýdek-Místek
|22 Praha 10
|49 Blansko
|76 Kroměříž
|25 Praha 6
|52 Jihlava
|79 Hodonín
Volby 2029: Poslanecká sněmovna, Evropský parlamet
Volby do poslanecké sněmovny 2029
|Termín v roce 2029
zatím nebyl stanoven
|Termín předchozích voleb
|3. a 4. října 2025
|Kdo se volí
|zástupci do dolní komory parlamentu
|Délka mandátu
|4 roky
Poslední sněmovní volby proběhly v říjnu 2025. Zúčastnilo se jich tehdy 68,95 procent voličů. Do Poslanecké sněmovny se dostaly tyto politické subjekty:
- hnutí ANO, které získalo 34,51 procent hlasů
- SPOLU s 23,36 procent hlasů
- STAN s 11,23 procent hlasů
- Piráti s 8,97 procent hlasů
- SPD s 7,78 procent hlasů
- Motoristé s 6,77 procent hlasů
Novou vládu Andreje Babiše následně sestavili členové ANO, SPD a Motoristů.
Volby do Evropského parlamentu 2029
|Termín v roce 2029
|zatím nebyl stanoven
|Termín předchozích voleb
|7. a 8. června 2024
|Kdo se volí
|21 zástupců Evropského parlamentu
|Délka mandátu
|5 let
Každých pět let se konají volby do Evropského parlamentu. Ten spolu s vládami jednotlivých členských zemí Evropské unie rozhoduje o většině unijní legislativy. Mimo jiného jsou to otázky jednotného trhu. Kromě legislativní funkce disponuje Evropský parlament také rozpočtovou a kontrolní pravomocí.
Českou republiku zastupuje v parlamentu 21 poslanců. Po zatím posledních eurovolbách, které se konaly u nás 7. a 8. června 2024, má parlament celkem 720 europoslanců. Volební účast v České republice dosáhla v roce 2024 36,45 procent, což znamenalo v rámci eurovoleb český rekord.
Ve všech krajích s výjimkou Prahy vyhrálo hnutí ANO, které získalo celkem 26,14 procent hlasů a sedm mandátů. Kromě zástupců ANO se do Evropského parlamentu dostali i kandidáti koalice SPOLU ze stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL s šesti mandáty. Dva mandáty získala koalice Přísaha a Motoristé sobě, Stačilo a STAN. Jeden mandát získali Piráti, stejně jako koalice SPD a Trikolóry. Výsledky voleb znázorňuje volební mapa:
Další termíny voleb
- Volby 2027: Volební prázdniny – pokud všechny volby proběhnou v řádném termínu, občané v tomto roce nepůjdou k volebním urnám
- Volby 2028: Senát, prezident a krajská zastupitelstva
- Volby 2029: Evropský parlament a Poslanecká sněmovna
- Volby 2030: Senát a obecní zastupitelstva
- Volby 2031: Volební prázdniny
- Volby 2032: Senát a krajská zastupitelstva
- Volby 2033: Prezident a Poslanecká sněmovna
Korespondenční volba
Poslanecká sněmovna schválila v červnu 2024 možnost korespondenční volby, která vstoupila v platnost v roce 2025. Občané tuto možnost poprvé využili při volbách do Poslanecké sněmovny na podzim 2025. V současnosti se tento způsob hlasování vztahuje na volby do Poslanecké sněmovny, volby do Evropského parlamentu a prezidentské volby.
Korespondenční volba není určena pro turisty, ale pro občany, kteří se zdržují na území cizího státu dlouhodobě či trvale. Hlasování na ambasádě pro mnohé z nich dříve znamenalo cestu stovek až tisíců kilometrů. Největší české diaspory se nacházejí ve Velké Británii, USA, Německu, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. V EU je korespondenční volba běžná, její forma funguje ve 22 z 27 členských států.
Čeští občané, kteří chtějí využít možnost korespondenční volby, musí být v řádném termínu zapsáni ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu a o tento způsob hlasování musí předem zažádat. Při zápisu je nutné doložit bydliště mimo území ČR. Na dané bydliště úřad voliči (nejpozději 25 dní před volbami) zašle potřebné dokumenty – dvě obálky, identifikační lístek a instrukce. Hlasovací lístek si volič vytiskne sám. Následně jej vloží do dvou obálek společně s identifikačním lístkem a svůj hlas odešle poštou na předtištěnou adresu uvedenou na jedné z obálek, což zajišťuje utajení volby. Vnitrostátní korespondenční volba na území ČR zavedena není.
Jednodenní volby
Aktuálně se při každých volbách otevírají volební místnosti na dva dny – v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu potom od 8 do 14 hodin. Už od roku 2026 to ale mohlo být jinak. Vláda nejprve podpořila novelu zákona a nový předpis o správě voleb. Ve vládnoucí pětikoalici však nebyla shoda na konkrétním datu, přičemž výhrady měla také opozice. Z novely volebního zákona byla proto nakonec tato nejzásadnější změna vyjmuta.
S návrhem přišlo ministerstvo vnitra, které také upozornilo na skutečnost, že Česká republika je poslední zemí EU se dvěma volebními dny. Kromě úpravy volebních dnů se v návrhu řešilo také určování termínů voleb nebo pravidla pro tvorbu volebních okrsků.
Druhy voleb v Česku
Volby do Senátu
Senát má celkem 81 členů, přičemž každý z nich je zvolen v jednom z 81 volebních obvodů. Voliči volí jednou za dva roky ve třetině obvodů. Jednou z podmínek je, že kandidátovi musí být alespoň 40 let.
Senátní volby jsou dvoukolové, pokud ale jeden z kandidátů v prvním kole obdrží více než 50 procent, automaticky získá křeslo senátora. Případné doplňovací volby se v daném obvodě mohou konat i mimo pravidelný termín. Mandát je šestiletý.
Komunální volby
Volby do obecních zastupitelstev se konají každé čtyři roky. Voliči v nich vybírají své zástupce do zastupitelstev obcí, měst a městských obvodů. Počet volených zastupitelů se v každé obci liší – stanovuje se podle počtu obyvatel. O mandát mohou ve volbách usilovat kandidáti starší 18 let, podmínkou je trvalé bydliště v příslušné obci.
Volby do Poslanecké sněmovny
U voleb do dolní komory Parlamentu České republiky vybírají voliči 200 poslanců. Pokud se nevyhlásí předčasné volby, odehrávají se volby každé čtyři roky. Spodní hranice věku pro možnost kandidatury je 21 let. Politické strany sestavují kandidátky pro jednotlivé kraje a Prahu, v rámci jedné kandidátní listiny mohou voliči kroužkovat.
Prezidentské volby
Od roku 2013 volí prezidenta přímo občané. Zvolený prezident má pětiletý mandát, který je kratší například v případě abdikace či smrti. Volba probíhá stejně jako v případě senátních voleb, tedy dvoukolově. Na rozdíl od senátních voleb ale všichni Češi volí v jednom obvodu.
Volby do Evropského parlamentu
Evropané si každých pět let volí své zástupce do Evropského parlamentu, který má po „brexitu“ 720 členů. Češi si aktuálně mohou vybrat celkem 21 europoslanců z kandidátek, které jsou sestavené pro celou Českou republiku. Kandidovat mohou občané starší 21 let.
Krajské volby
Volby do krajských zastupitelstev jsou výjimečné tím, že do nich nemohou zasáhnout pražští voliči. Zbytek republiky volí jednou za čtyři roky. Kandidovat může osoba, která alespoň druhý den voleb dosáhla věku osmnácti let. Podmínkou je trvalé bydliště v obvodu daného kraje.