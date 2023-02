Kdy budou volby? Termíny voleb 2023, 2024, 2025, 2026 a další | E15.cz

Letošní leden se nesl ve znamení voleb, po pěti letech jsme si volili prezidenta republiky. Možnost využít své volební právo budeme mít i v dalších letech. Až v roce 2027 se poprvé uskuteční volební prázdniny – samozřejmě za předpokladu, že vše půjde podle plánu a nebude zapotřebí vyhlásit předčasné volby. Co všechno nás až do roku 2032 čeká? Projděte si podrobný volební kalendář.

Občané České republiky, kteří dosáhli věku 18 let, mají aktivní volební právo a mohou přímo volit v šesti typech voleb:

sněmovní

senátní

komunální

krajské

prezidentské

evropské

Každé volby mají jinou frekvenci konání. Do Senátu se vybírá třetina zástupců každé dva roky. Komunální, krajské a sněmovní volby se konají každé čtyři roky, u prezidentských a evropských voleb je potom nastavený pětiletý mandát.

Volby 2023: Prezident republiky

Termín v roce 2023 1. kolo: 13. a 14. ledna 2023 2. kolo: 27. a 28. ledna 2023 Termín předchozích voleb 1. kolo: 11. a 12. ledna 2018 2. kolo: 25. a 26. ledna 2018 Zvolený prezident Petr Pavel Délka mandátu 5 let

V lednu 2023 se už potřetí uskutečnila přímá volba prezidenta republiky. Vítězem se stal bývalý předseda vojenského výboru NATO a armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Letošní prezidentské volby přinesly rekordní volební účast.

V prvním kole, které stanovil předseda Senátu na 13. a 14. ledna, se k volebním urnám dostavilo 68,24 procent oprávněných voličů. O čtrnáct dní později potom ve druhém kole využilo své volební právo 70,25 procent voličů. Jednalo se tak o vůbec nejvyšší volební účast od sněmovních voleb v roce 1998.

V prvním kole vybírali voliči z celkem z osmi kandidátů. Do druhého kola postoupili Petr Pavel a Andrej Babiš, kteří od začátku patřili mezi favority. V prvním kole obdrželi oba kandidáti téměř shodný počet hlasů, Petr Pavel zvítězil se 35,4 procenty hlasů, Andrej Babiš získal 34,99 procent. Ve druhém kole se rozdíl mezi oběma kandidáty zvětšil a nově zvoleným prezidentem se stal Petr Pavel se ziskem 58,32 procent hlasů.

Petr Pavel nahradí ve funkci Miloše Zemana, který vyhrál prezidentské volby v letech 2013 a 2018. Pětiletý mandát vyprší Zemanovi 8. března 2023, Pavel nastoupí do úřadu 9. března, kdy proběhne jeho inaugurace.

Volby 2024: Eurovolby, krajská zastupitelstva a Senát

Volby do Evropského parlamentu

Termín v roce 2024 zatím nebyl stanoven Termín předchozích voleb 24. a 25 května 2019 Kdo se volí 21 zástupců Evropského parlamentu Délka mandátu 5 let

Každých pět let se konají volby do Evropského parlamentu. Ten spolu s vládami jednotlivých členských zemí Evropské unie rozhoduje o většině unijní legislativy. Mimo jiného jsou to otázky jednotného trhu. Kromě legislativní funkce disponuje Evropský parlament také rozpočtovou a kontrolní pravomocí.

Českou republiku zastupuje v parlamentu 21 poslanců. V době posledních eurovoleb, které se konaly 24. a 25. května 2019, měl parlament celkem 751 poslanců (od 1. února 2020, tedy po odchodu Spojeného království z Evropské unie, se jejich počet snížil na 705). Volební účast v České republice dosáhla v roce 2019 jen 28,72 procent. Ve všech krajích s výjimkou Prahy vyhrálo hnutí ANO, které získalo celkem 21,18 procent hlasů a šest mandátů. Kromě nich se do Evropského parlamentu dostali i zástupci ODS, Pirátů, STAN/TOP 09, SPD, KDU-ČSL a KSČM.

Krajské volby

Termín v roce 2024 zatím nebyl stanoven Termín předchozích voleb 2. a 3. října 2020 Kdo se volí zastupitelé všech krajů s výjimkou Prahy Délka mandátu 4 roky

Každé čtyři roky si všechny kraje České republiky s výjimkou Prahy volí své zastupitele. V Praze se krajští zastupitelé nevolí, protože obdobnou funkci plní přímo Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Poslední volby do krajských zastupitelstev, které spolu se senátními volbami proběhly v říjnu 2020, byly značně ovlivněny sílící pandemií koronaviru. Vláda tehdy schválila zákon, který za zvýšených hygienických opatření umožňoval volit lidem v karanténě.

Průměrná volební účast se vyšplhala na 37,95 procent. Nejvyšší účast byla ve Zlínském kraji, kde k volebním urnám dorazilo 41,19 procent voličů, nejnižší naopak v Ústeckém kraji, kde své hlasy odevzdalo jen 31,3 procent voličů. Ve většině krajů vyhrálo volby hnutí ANO, řada koalic ovšem nakonec vznikla bez účasti vítěze voleb.

Volby do Senátu

Termín v roce 2024 zatím nebyl stanoven Termín předchozích voleb 1. kolo: 23. a 24. září 2022 2. kolo: 30. září a 1. října 2022 Kdo se volí 27 senátorů (třetina Senátu) Délka mandátu 6 let

V roce 2024 proběhnou další senátní volby. Ty se konají každé dva roky a mění se při nich vždy třetina z 81 senátorů. Volby probíhají zpravidla ve dvou kolech, výjimka by nastala jen v případě, kdy by některý z kandidátů získal v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů.

Poslední senátní volby se uskutečnily na přelomu září a října 2022. V prvním kole, které probíhalo spolu s volbami do zastupitelstev obcí, odevzdalo své hlasy 42,65 procent oprávněných voličů, ve druhém kole potom volební účast klesla na pouhých 19,44 procent. Vítězem voleb se stala ODS, která získala osm mandátů. Následovala KDU-ČSL se sedmi mandáty, TOP 09 a hnutí ANO získaly shodně po třech mandátech. Některé další strany a hnutí potom obsadily vždy jeden mandát.

Volební obvody 2024: Kde se bude volit v dalších senátních volbách?

Sokolov, Chomutov, Rokycany, Domažlice, České Budějovice, Praha 12, Praha 4, Praha 8, Praha 2, Litoměřice, Teplice, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Benešov, Chrudim, Náchod, Svitavy, Třebíč, Břeclav, Brno-město, Prostějov, Šumperk, Opava, Ostrava-město, Karviná, Vsetín, Zlín

Volby 2025: Poslanecká sněmovna

Termín v roce 2025 zatím nebyl stanoven Termín předchozích voleb 8. a 9. října 2021 Kdo se volí 200 poslanců Délka mandátu 4 roky

Pokud nenastane žádná mimořádná situace, další sněmovní volby se uskuteční v roce 2025. Zpravidla se konají každé čtyři roky. Výjimka nastává v případě, kdy dojde k rozpuštění Poslanecké sněmovny a vyhlášení předčasných voleb. V České republice byly předčasné volby vyhlášeny dvakrát, konkrétně to bylo v letech 1998 a 2013.

Poslední sněmovní volby proběhly v říjnu 2021. Zúčastnilo se jich tehdy 65,43 procent voličů. Do Poslanecké sněmovny se dostaly celkem čtyři subjekty:

koalice SPOLU, tvořená stranami ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, která získala 27,79 procent hlasů

hnutí ANO, které získalo 27,12 procent hlasů

koalice Piráti a Starostové, tvořená stranami Piráti a STAN, která získala 15,62 procent hlasů

hnutí SPD, které získalo 9,56 procent hlasů

Vládu v čele s premiérem Petrem Fialou následně sestavily koalice SPOLU a Piráti a Starostové.

Volby 2026: Zastupitelstva obcí a Senát

Komunální volby

Termín v roce 2026 zatím nebyl stanoven Termín předchozích voleb 23. a 24. září 2022 Kdo se volí zastupitelé všech obcí, měst, městských částí a obvodů Délka mandátu 4 roky

V roce 2026 proběhnou další volby do všech obecních a městských zastupitelstev. Volby probíhají každé čtyři roky a počet volených zastupitelů se odvíjí od velikosti obce nebo městské části.

Poslední komunální volby proběhly v září 2022 a svůj hlas v nich odevzdalo 45,23 procent voličů. Účast se v jednotlivých obcích napříč republikou výrazně lišila. Zatímco v některých obcích přesáhla 90 procent, v jiných koutech republiky nepřekonala ani hranici 20 procent.

Senátní volby

Termín v roce 2026 zatím nebyl stanoven Termín předchozích voleb 2024 Kdo se volí 27 senátorů (třetina Senátu) Délka mandátu 6 let

Volební obvody 2026

Cheb, Louny, Plzeň-město, Strakonice, Pelhřimov, Příbram, Praha 5, Praha 9, Praha 1, Kladno, Děčín, Česká Lípa, Trutnov, Kolín, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Žďár nad Sázavou, Znojmo, Vyškov, Brno-město, Přerov, Olomouc, Frýdek-Místek, Ostrava-město, Karviná, Zlín, Uherské Hradiště

Další termíny voleb

Volby 2027: Volební prázdniny – pokud všechny volby proběhnou v řádném termínu, občané v tomto roce nepůjdou k volebním urnám

Volby 2028: Senát, prezident a krajská zastupitelstva

Volby 2029: Evropský parlament a Poslanecká sněmovna

Volby 2030: Senát a obecní zastupitelstva

Volby 2031: Volební prázdniny

Volby 2032: Senát a krajská zastupitelstva

Jednodenní volby

Aktuálně se při každých volbách otevírají volební místnosti na dva dny – v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu potom od 8 do 14 hodin. Už od roku 2026 by to ale mohlo být jinak. Vláda podpořila novelu zákona a nový předpis o správě voleb. V budoucnu by se tak mohlo volit pouze v pátek od 7 do 22 hodin.

S návrhem přišlo ministerstvo vnitra, které také upozornilo na skutečnost, že Česká republika je poslední zemí EU se dvěma volebními dny. Kromě úpravy volebních dnů se v návrhu řeší také určování termínů voleb nebo pravidla pro tvorbu volebních okrsků. Návrh nyní projedná Parlament.

Druhy voleb v Česku

Volby do Senátu

Senát má celkem 81 členů, přičemž každý z nich je zvolen v jednom z 81 volebních obvodů. Voliči volí jednou za dva roky ve třetině obvodů. Jednou z podmínek je, že kandidátovi musí být alespoň 40 let.

Senátní volby jsou dvoukolové, pokud ale jeden z kandidátů v prvním kole obdrží více než 50 procent, automaticky získá křeslo senátora. Případné doplňovací volby se v daném obvodě mohou konat i mimo pravidelný termín. Mandát je šestiletý.

Komunální volby

Volby do obecních zastupitelstev se konají každé čtyři roky. Voliči v nich vybírají své zástupce do zastupitelstev obcí, měst a městských obvodů. Počet volených zastupitelů se v každé obci liší – stanovuje se podle počtu obyvatel. O mandát mohou ve volbách usilovat kandidáti starší 18 let, podmínkou je trvalé bydliště v příslušné obci.

Volby do Poslanecké sněmovny

U voleb do dolní komory Parlamentu České republiky vybírají voliči 200 poslanců. Pokud se nevyhlásí předčasné volby, odehrávají se volby každé čtyři roky. Spodní hranice věku pro možnost kandidatury je 21 let. Politické strany sestavují kandidátky pro jednotlivé kraje a Prahu, v rámci jedné kandidátní listiny mohou voliči kroužkovat.

Prezidentské volby

Od roku 2013 volí prezidenta přímo občané. Zvolený prezident má pětiletý mandát, který je kratší jen v případě abdikace či smrti. Volba probíhá stejně jako v případě senátních voleb, tedy dvoukolově. Na rozdíl od senátních voleb ale všichni Češi volí v jednom obvodu.

Volby do Evropského parlamentu

Evropané si každých pět let volí své zástupce do Evropského parlamentu, který má po „brexitu“ 705 členů. Češi si aktuálně mohou vybrat celkem 21 europoslanců z kandidátek, které jsou sestavené pro celou Českou republiku. Kandidovat mohou občané starší 21 let.

Krajské volby

Volby do krajských zastupitelstev jsou výjimečné tím, že do nich nemohou zasáhnout pražští voliči. Zbytek republiky volí jednou za čtyři roky. Kandidovat může osoba, která alespoň druhý den voleb dosáhla věku osmnácti let. Podmínkou je trvalé bydliště v obvodu daného kraje.