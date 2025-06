Více peněz důchodcům, vojákům a učitelům. Sliby šéfa ANO vyjdou státní kasu na 80 miliard ročně

Do jedné kapsy peníze přisypat a z druhé je zase vytáhnout. Pokud výsledky podzimních sněmovních voleb vrátí hnutí ANO k moci a umožní mu naplnit jeho program, bez zvýšení daní se to podle odborníků neobejde. Některé body už poodhalil ve svém pořadu Hlasovka šéf uskupení Andrej Babiš.

Odhady ekonomů předpokládají zatížení výdajů státního rozpočtu v rozmezí od 50 do 80 miliard korun ročně. V případě, že by Babišovo uskupení k nepopulárnímu růstu daní nesáhlo, znamenalo by to ještě hlubší zadlužování Česka, s nímž si ani současná vláda příliš neporadila.

Program cílí na důchodce

Jasnou cílovou skupinou voličů jsou pro ANO senioři, jejichž potřeby označil Babiš za „absolutní prioritu“. „Dáváme jasný slib, že vrátíme spravedlivý valorizační vzorec, který platil za naší vlády, aby důchody odrážely růst životních nákladů, tedy plnou inflaci,“ prohlásil ve videu předseda hnutí, jemuž předvolební průzkumy přisuzují vítězství.

Osekání valorizace penzí prosadil na základě doporučení Národní ekonomické rady vlády kabinet Petra Fialy (ODS). Experti přitom doporučovali včasnější zásah především kvůli raketovému růstu mimořádných valorizací, který způsobila vysoká inflace. ANO se neúspěšně pokusilo opatření zneplatnit u Ústavního soudu.

Babiš dal na stůl několik zcela konkrétních čísel. „Přidáme k důchodům od 80 let 500 korun měsíčně, od 85 let tisíc korun, od 90 let 1500 korun a od 95 let 2000 korun měsíčně,“ předestřel. Zároveň zdůraznil, že se věk odchodu do penze vrátí na hranici 65 let. V už platné důchodové reformě se naopak předpokládá, že věkový limit v příštích desetiletích naroste na 67 let.

Hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil odhaduje, že úprava valorizačního vzorce by v maximalistické variantě představovala nižší desítky miliard korun ročně. Nicméně umírněnější podoba by stála jednotky miliard. „Dodatečný bonus k důchodům pro nejstarší věkové skupiny by pak vyšel zhruba na čtyři miliardy ročně,“ uvedl pro e15 Hradil.

Od vojáků až po učitele

Přestože Fialova vláda tento týden rozhodla o navýšení platů vojáků o minimálně 8380 korun, a to už od července, Babiš si hodlá tuto přibližně pětadvacetitisícovou voličskou základnu naklonit také.

„Pro vojáky budeme mít skvělý program. Budeme jim stavět byty, zavedeme náborový příspěvek, slušný nástupní plat, násobně vyšší než dnes, o několik desítek procent. Aby zkrátka mladí lidé měli zájem o tuto profesi,“ popsal šéf ANO.

Protože bezpečnost země nezajišťují jen vojáci, ale také policisté, hasiči nebo celníci, myslí hnutí ve svém programu i na ně. Ve skutečnosti ale není možné preferovat jen jeden ozbrojený nebo bezpečnostní sbor, což si v uplynulých týdnech v praxi vyzkoušel právě současný kabinet.

A opomínat nelze ani další státní zaměstnance, především učitele. Jejich tarify by proto Babiš také zvedl. Připomněl ostatně, že platy pedagogů nyní často nedosahují ani 130 procent průměrné mzdy, ačkoliv to schválila Poslanecká sněmovna.

„Pochopitelně by záleželo na tom, jak výrazně by ANO vojákům přidalo. Pokud by jejich platy skutečně stouply o několik desítek procent, realisticky bychom se pohybovali okolo šesti až 10 miliard korun ročně,“ předpokládá Hradil. A přestože v případě pedagogů by byl nárůst tarifů jen v jednotkách procent, výsledná suma by byla vyšší. Důvodem je to, že jich je výrazně více. Podle Hradila by uskutečnění tohoto slibu stálo asi 12 miliard.

Babiš zmínil i návrat některých daňových slev, mimo jiné na dítě. O tomto kroku už dříve opakovaně hovořila šéfka poslanců ANO Alena Schillerová. Výdaje státního rozpočtu by nijak výrazně zatížilo, šlo by o stovky milionů korun ročně navíc.

Snížit daně firmám

Lídr ANO se ve svém vystoupení nijak nezmínil o tom, kde by na všechny tyto volební taháky vzal peníze. Hnutí v toto souvisloti zmiňuje boj s šedou ekonomikou a zlepšení daňového inkasa různými opatřeními včetně znovuzavedení elektronické evidence tržeb.

Ve hře byla i zvláštní daň pro rychle rostoucí obranný průmysl. To ale Schillerová v březnovém rozhovoru pro e15 vyloučila. „O dani z neočekávaných zisků na zbrojní průmysl jsme hovořili v rámci kritiky zcela nespravedlivé a nekompetentně nastavené podoby této daně současnou vládou, která zbrojařský sektor zcela vynechala a místo toho se zaměřila na minoritní akcionáře ČEZ,“ vysvětlila Schillerová.

Představitelé hnutí se už také několikrát zmínil o snížení takzvané korporátní daně ze stávajícíh 21 na 19 procent, tedy na úroveň před platností konsolidačního balíčku Fialovy vlády.

Jenže to by znamenalo, že se případný kabinet ANO připraví na příjmech státního rozpočtu o 30 miliard korun ročně, které by mu přitom chyběly pro Babišem avizované přilepšení důchodcům, vojákům, policistům nebo učitelům.

Hradil i další ekonomové odhadují, že realizace všech slibů nastíněných Babišem by stála až 80 miliard korun ročně. Jednou z možností, jak tyto prostředky sehnat, je zvýšení stávající 15procetní daně z příjmů převážně zaměstnanců na hodnotu, kterou odváděli před zrušením takzvané superhrubé mzdy. Pracovníka z průměrným příjmem by to připravilo o několik tisíc korun měsíčně.

Snížení daně z příjmů od ledna 2021, které mělo platit jen dva roky, prosadilo ANO s tehdy opoziční ODS a SPD.