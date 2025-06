O superdávku požádají statisíce lidí. Úřady práce čeká nápor, který dlouho nezažily

„Bude se jednat o více než 300 tisíc lidí,“ upozorňuje šéf Úřadu práce Daniel Krištof. A se započítáním nových žadatelů by celkové číslo mohlo atakovat až půlmilionovou hranici.

Přechodné období bude trvat půl roku

Právě proto, aby se na jednotlivé pracovní úřady nenahrnuly statisíce současných příjemců dávek a také nových žadatelů, bude se superdávka postupně zavádět od října. Přechodné období bude trvat šest měsíců.

Úředníci si budou postupně zvát všechny dotčené lidi, aby jim s vyplněním žádosti o superdávku pomohli. Na vyřízení bude mít Úřad práce devadesát dnů. O sloučenou dávku bude možné požádat i přes internet, pak nebude osobní návštěva úřadu nutná.

V průběhu devadesáti dnů stanovených na administraci žádostí budou lidé pobírat dosavadní dávky. „Zhruba třetina pak bude mít novou sloučenou dávku vyšší, třetina nižší a třetina příjemců stejnou,“ dodal Krištof s odvoláním na dřívější odhady ministerstva práce a sociálních věcí. Pracovní úřad zatím na superdávku vyčlenil navíc 129 zaměstnanců, konečný počet bude pravděpodobně vyšší.

Stát bude zohledňovat majetek žadatelů

„Je to velká revize dávek po 35 letech,“ prohlásil nedávno ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Nový dávkový systém má podle něj více motivovat k pracovní aktivitě a legálnímu výdělku.

Superdávku bude stát vyplácet na základě pouze jedné žádosti místo dosavadních několika. Nově ale budou úředníci zkoumat a zohledňovat majetkové poměry žadatelů. Pozitivem reformy je rozšíření okruhu takzvaných zranitelných osob s vyšší podporou.

„Superdávka se sníží tomu, kdo je zdravý, v produktivním věku, mohl by pracovat, ale nepracuje. Dále se sníží tomu, kdo žije například v Praze s čistým příjmem 55 tisíc korun na domácnost, a přesto dostává dávkovou podporu,“ říká ministr. Změny pocítí i vlastníci několika nemovitostí určených k bydlení nebo ti, kteří mají přes jeden milion korun na účtu.

Rodiny se staršími dětmi si zřejmě pohorší

Problémy ale mohou nastat v případech, kdy lidé do zmíněných kategorií nespadají, nebo jsou na jejich hraně. Reforma zároveň definuje takzvanou sociální nezranitelnost, kam zahrnuje rodiny s dětmi staršími čtyř let, samoživitele s potomky ve věku nad sedm let, lidi v produktivním věku nebo ty, kteří nejsou zdravotně postižení. Mezi „nezranitelné“ patří také invalidé pobírající důchod prvního stupně. Všem těmto lidem hrozí, že jim stát začne posílat méně peněz.

„Cílem reformy je posílit adresnost a spravedlnost systému. Veřejné prostředky budou efektivněji směřovány k těm, kteří pomoc skutečně potřebují, zatímco motivace k vlastnímu příjmu bude umocněna u těch, kteří pracovat mohou,“ zdůrazňuje mluvčí rezortu práce Jakub Augusta.

Dávky může na základě aktuálních paragrafů čerpat 29 procent obyvatel Česka, od října to má být zhruba pětina. V současnosti využívá systém necelá desetina lidí. Podle Augusty superdávka nezasáhne ty, kteří z objektivních příčin pracovat nemohou.