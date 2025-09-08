Voličský průkaz pro senátní a krajské volby 2020 | E15.cz

Aktualizováno: Voličský průkaz 2026: Jak ho vyřídit online či na počkání, pravidla pro komunální i senátní volby
- V roce 2026 se v České republice konají komunální a senátní volby.
- Pouze ve volbách do Senátu lze hlasovat na základě voličského průkazu, avšak s určitými omezeními.
- Podívejte se na kompletní návod na podání žádosti o voličský průkaz.
V termínu 9. a 10. října 2026 (pátek a sobota) se konají komunální volby do zastupitelstev obcí a měst. V tomtéž termínu se konají senátní volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, volit se bude 27 z celkového počtu 81 senátorů. Druhé kolo senátních voleb připadá na 16. a 17. října.
Obsah:
- Voličský průkaz pro komunální a senátní volby
- Jak získat voličský průkaz: Možnosti podání žádosti
- Dokdy podat žádost: Důležité termíny pro rok 2026
- Vyzvednutí voličského průkazu
- Cena voličského průkazu
- Jak volit s voličským průkazem ve volební místnosti
- Časté otázky
Voličský průkaz pro komunální a senátní volby
Volit v komunálních volbách na základě voličského průkazu není možné, protože zastupitele si občané mají volit v obci svého trvalého pobytu a hlasovat proto mohou jen ve volebním okrsku, do kterého podle trvalého pobytu spadají.
U voleb do Senátu voličský průkaz použít lze, ale neplatí, že by bylo možno volit odkudkoliv. Průkaz lze využít pouze v rámci senátního obvodu, kde je člověk zapsaný jako volič. Pokud tedy v době voleb budete mimo obvyklý volební okrsek, ale ve stejném obvodu, volit můžete. Z jiných míst v České republice ani ze zahraničí to však možné nebude. Korespondenční volbu ze zahraničí zákon umožňuje jen u voleb do Poslanecké sněmovny, volby prezidenta a volby do Evropského parlamentu.
|Typ voleb 2026
|Využití voličského průkazu
|Omezení a pravidla
|Komunální volby (zastupitelstva obcí)
|Nelze použít
|Volit lze pouze ve volebním okrsku podle trvalého pobytu.
|Senátní volby (1. a 2. kolo)
|Lze použít
|Průkaz platí pouze v rámci domovského senátního obvodu. Volba ze zahraničí ani z jiných částí ČR není možná.
V roce 2026 se komunální volby a první kolo senátních voleb konají ve stejném termínu. S voličským průkazem tak bude možné hlasovat mimo volební okrsek pouze pro kandidáty do Senátu, zatímco volbu do zastupitelstva lze provádět jen v domovském volebním okrsku. Při plánování cest se tak vyplatí ověřit, zda se v době voleb budete nacházet ve svém senátním obvodu.
Jak získat voličský průkaz: Možnosti podání žádosti
O vydání voličského průkazu pro senátní volby je možné požádat ode dne vyhlášení voleb u obecního úřadu v místě trvalého pobytu. Při osobním podání se volič prokáže platným občanským průkazem nebo pasem. Podat lze i písemnou žádost, a to poštou. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, způsob doručení a úředně ověřený podpis žadatele.
Žádost můžete podat i elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo Portálu občana. Pak by nebylo nutno úředně ověřovat podpis. Vydaný voličský průkaz umožňuje hlasovat v jakékoliv volební místnosti v rámci senátního volebního obvodu, kde má volič trvalý pobyt a kde jsou volby vyhlášeny.
1) Žádost o voličský průkaz online (datová schránka a portál občana)
Elektronickou žádost o průkaz přes datovou schránku nebo portál občana můžete podat z pohodlí domova.
Postup pro datovou schránku: Datovou schránkou zašlete datovou zprávu příslušnému obecnímu úřadu podle místa trvalého pobytu. V žádosti uvedete základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, o průkaz pro jaké volby jde (volby do Senátu Parlamentu ČR) a způsob, jakým si jej přejete doručit. Žádost může být obsažena v textu zprávy anebo přiložena jako dokument a není zde nutné ověření podpisu. Po přijetí datové zprávy úřad žádost zpracuje a voličský průkaz vydá. Převzít si ho můžete osobně na úřadě, anebo si jej nechat zaslat poštou.
Postup pro portál občana: Alternativně lze využít také portál občana, kde se žádost vyplňuje ve formuláři, který se následně odešle prostřednictvím datové schránky na příslušný úřad. Podmínkou je, aby měl volič datovou schránku propojenou s portálem občana.
Nejprve se přihlásíte do portálu občana prostřednictvím své elektronické identity (např. bankovní identity nebo eObčanky). Po přihlášení vyberete službu Žádost o voličský průkaz, kde se zobrazí formulář učený pro daný typ volby. V dalším kroku portál občana předvyplní formulář dostupnými osobními údaji občana a uživatel doplní zejména způsob doručení průkazu. Po odeslání je žádost automaticky předána přes datovou schránku příslušnému obecnímu úřadu podle místa trvalého pobytu. Po odeslání probíhá proces stejně jako u jiného podání – úřad žádost vyřídí a voličský průkaz zašle poštou, anebo připraví k osobnímu vyzvednutí.
2) Písemná žádost a vzor ke stažení
Pokud volič nevyužije elektronické podání, může o voličský průkaz pro senátní volby požádat v listinné podobě. Písemná žádost musí obsahovat základní identifikační údaje voliče a informaci, pro jaké konkrétní volby se průkaz vydává. Obsahuje tak:
- Jméno
- Příjmení
- Datum narození
- Adresu trvalého pobytu
- Způsob doručení a případnou adresu pro doručení
- Informaci, že jde o voličský průkaz pro volby do Senátu Parlamentu ČR
- Uvedení, pro jaké kolo voleb je průkaz požadován
U listinné žádosti je zásadní úřední ověření pravosti podpisu, např. na obecním úřadě, CzechPointu nebo u notáře.
Existují i vzorové formuláře, které usnadňují správné vyplnění. Uveřejňují je jak Ministerstvo vnitra, tak i obce. Použití formuláře není povinné, ale občanovi usnadňuje vyplnění. Konkrétní formulář pro dané volby na příslušný rok Ministerstvo vnitra aktualizuje v období blížících se voleb.
3) Osobní žádost na úřadě (voličský průkaz na počkání)
Osobní žádost o voličský průkaz pro senátní volby se podává na obecním úřadě podle místa trvalého pobytu. K vyřízení je nutné prokázat totožnost platným dokladem, nejčastěji občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Voličský průkaz lze na místě vyřídit i na počkání, protože jej pouze tiskne a zapisuje do evidence. Podle zákona lze průkaz ale vydat nejdříve 15 dnů před konáním voleb.
Dokdy podat žádost: Důležité termíny pro rok 2026
Žádost o voličský průkaz pro senátní volby lze podat nejdříve ode dne vyhlášení voleb.
|Způsob podání žádosti
|Nejzazší termín podání (Volby 2026)
|Písemná žádost (poštou)
|Doručení nejpozději 7 dní před volbami (pátek 2. října 2026)
|Elektronická žádost (DS, portál občana)
|Doručení nejpozději 7 dní před volbami (pátek 2. října 2026)
|Osobní podání na úřadě
|Nejpozději 2 dny před volbami do 16.00 (středa 7. října 2026)
U osobního podání žádosti platí, že ji lze na obecním úřadě v místě trvalého pobytu podat nejpozději do 16.00 hodin dva dny před prvním dnem voleb, kdy se uzavírá stálý seznam voličů. Pro senátní volby v roce 2026 tak lhůta končí v 16.00 hodin ve středu 7. října 2026.
U písemné žádosti (včetně podání prostřednictvím datové schránky nebo portálu občana) musí být žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději sedm dní před zahájením voleb, tj. nejpozději do pátku 2. října 2026.
Zákon zároveň stanoví i nejdřívější okamžik, kdy může být voličský průkaz fyzicky vydán nebo odeslán. Obecní úřad jej předá voliči osobně nebo zašle nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (zákon č. 247/1995 Sb., § 6a odst. 2). To znamená, že i když lze žádost podat dříve, samotné vydání nebo zaslání průkazu probíhá až v této zákonem určené lhůtě.
Vyzvednutí voličského průkazu
Voličský průkaz si může volič nechat doručit několika způsoby, zvolenou možnost uvede v žádosti. Obecní úřad jej může zaslat poštou do vlastních rukou na adresu trvalého pobytu nebo na jinou doručovací adresu, případně si jej volič může vyzvednout osobně na úřadě.
Pokud si volič nemůže průkaz vyzvednout osobně, může jej převzít také jiná osoba. V takovém případě musí mít tato osoba plnou moc, která musí být udělena písemně s úředně ověřeným podpisem voliče.
Cena voličského průkazu
Voličský průkaz je vydáván bezplatně a za jeho vystavení se neplatí žádný správní poplatek. Jde o službu státu občanům v rámci výkonu volebního práva.
Jak volit s voličským průkazem ve volební místnosti
Po příchodu do volební místnosti nejprve volič předloží volební komisi svůj platný doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas, a současně odevzdá voličský průkaz. Komise následně ověří jeho totožnost a zkontroluje, že průkaz je platný a na jeho základě ještě nebylo hlasováno jinde.
Po splnění těchto kroků je volič zapsán do výpisu ze zvláštního seznamu voličů a jsou mu vydány hlasovací lístky. Následně může přistoupit k samotnému hlasování, které probíhá standardním způsobem. Průkaz slouží pouze jako oprávnění k hlasování mimo volební okrsek, nikoli jako náhrada identifikačního dokladu.
Po odevzdání hlasu si volební komise voličský průkaz ponechá a přiloží jej k volební dokumentaci. Tím je zajištěno, že průkaz nemůže být znovu použit k hlasování v jiné volební místnosti.
Časté otázky
1) Lze použít voličský průkaz pro komunální volby?
Ne, komunální volby jsou pevně svázané s obcí podle trvalého pobytu voliče.
2) Kde mohu s voličským průkazem volit do Senátu?
Se senátním voličským průkazem lze hlasovat v jakékoli volební místnosti na území stejného senátního volebního obvodu, kde má volič trvalý pobyt. Průkaz tedy neumožňuje volit kdekoli v ČR, ale pouze v rámci konkrétního senátního obvodu, do nějž volič spadá.
3) Co se stane v případě ztráty voličského průkazu?
V případě ztráty nelze vydat duplikát ani nový voličský průkaz. Voličský průkaz je unikátní doklad a úřad vystavuje vždy pouze jeden kus. Pokud jej volič ztratí, nemůže ve volbách hlasovat.
4) Jak vypadá voličský průkaz?
Voličský průkaz je úřední tiskopis, který obsahuje identifikační údaje voliče, označení obce a volebního okrsku, pro který je vydán, a potvrzení o oprávnění volit mimo tento okrsek. Je opatřen úředním razítkem a podpisem oprávněné osoby obecního úřadu.
5) Lze voličský průkaz vyřídit v zahraničí?
Voličský průkaz lze ze zahraničí vyřídit přes zastupitelský úřad, pokud je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, ale pro senátní volby platí, že hlasovat v zahraničí nelze. S průkazem je nutné přijet volit na území ČR.