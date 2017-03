Zaorálek: Česko může pomoct rekonstruovat Irák i Sýrii

Česko má díky svému dosavadnímu působení v Iráku a Sýrii šanci podílet se na rekonstrukci obou zemí. Řekl to na setkání s novináři ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), když hodnotil výsledky českého zahraničního obchodu za loňský rok. Zaorálek se domnívá, že v Iráku brzy skončí války s takzvaným Islámským státem (IS) a nastane čas na obnovu zničené země. V případě Sýrie byl ministr s odhadem vývoje opatrnější, uvedl nicméně, že pozitivní scénář není vyloučen.

Rekonstrukcí Iráku se podle Zaorálka bude zabývat konference globální koalice zemí bojujících proti IS, která se koná příští týden ve Washingtonu. "Dozvíme se tam strategii USA, ani ne tak pro boj s Islámským státem, ale pro obnovu země," uvedl šéf české diplomacie. Česká vláda se shodla, že ministr na místě slíbí na pomoc Iráku milion dolarů, tedy zhruba 25 milionů korun.

Zaorálek věří také v brzký konec konfliktu v Sýrii, který trvá šest let. "Pokud by se naplnily některé pozitivní prognózy, tak bychom si mohli představovat, a to bych ještě říkal velmi opatrně, že můžeme uvažovat i o zapojení do rekonstrukce Sýrie," řekl. Celkové náklady na obnovu zničené země a její infrastruktury se podle Zaorálka odhadují na 120 miliard dolarů (přes tři biliony korun).

V obou zemích má podle Zaorálka Česko dobré jméno díky pomoci, kterou jim dosud poskytlo. To by mohlo pomoct českým firmám a organizacím, které by se do poválečné obnovy chtěly zapojit.

S Irákem se daří například spolupráce ve vojenské oblasti. Do boje proti IS se zapojují v barvách irácké armády české bitevníky L-159. V zemi působí i český polní chirurgický tým a letecký poradní tým, který pomáhá s výcvikem iráckých pilotů. "Úspěch s našimi letadly je nepřehlédnutelný, je to velmi viditelná a velmi ceněná věc," podotkl Zaorálek.

V Sýrii si Česko drží vliv díky ambasádě, kterou v Damašku zachovalo jako jedinou ze zemí EU. Kromě toho je Sýrie v posledních letech jedním z největších příjemců české humanitární pomoci.

Minulý rok vláda schválila mimořádný příspěvek na projekty v Sýrii pro roky 2017 až 2019. Celkem 195 milionů korun je určeno na obnovu zdravotnických, vzdělávacích a sociálních zařízení a další infrastruktury nezbytné pro ekonomický a sociální rozvoj. Část peněz půjde na dlouhodobější podporu vzdělávání, občanské společnosti, místních komunit i jejich samospráv.