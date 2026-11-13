Hlasování ve 4.36 ráno bylo nešťastné. Zrušení poplatků neznamená ovládnutí médií, říká Nacher
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- Vládní návrh na zrušení koncesionářských poplatků vyvolal masivní protesty. Místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO) v pořadu FLOW přiznává, že noční schvalování zákona byla taktická chyba.
- Nacher si podle svých slov umí představit kombinaci automatického příspěvku ze státní kasy a dobrovolné platby od občanů.
- Odmítá kvůli změně financování ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií.
Vládní koalice vyvolala bouři, když prosadila v prvním čtení zrušení koncesionářských poplatků. Změna, která má financování České televize a Českého rozhlasu převést přímo pod státní rozpočet, vyhnala do ulic tisíce demonstrantů a vyústila v největší stávku zaměstnanců ČT od televizní krize v roce 2000. Na neděli 15. 11. je přitom v plánu další velká demonstrace proti návrhu na pražské Letné.
Místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher v pořadu FLOW obhajuje kroky vlády, zároveň však uznává, že způsob, jakým koalice zákon projednávala, nebyl zvládnutý. „Některé prvky toho prosazení a procedura nešťastné byly. Udělat to z pátku na sobotu nebylo šikovné, stejně jako to, že jsme se při řízení schůze nestřídali s opozičními místopředsedy,“ připouští Nacher v rozhovoru pro pořad FLOW.
Hlasování ve 4.36 ráno jako symbol
Pevný čas hlasování nařízený na sobotní brzké ranní hodiny se stal okamžitým symbolem opozičního odporu i protestů veřejnosti. Nacher však tvrdí, že koalice byla do kouta zatlačena obstrukční taktikou opozičních stran. „Vycházeli jsme z jejich vlastních zkušeností. Všechno, co teď děláme ve sněmovně, nás v zásadě naučili oni, když jsme byli v opozici. Kdyby se to schválilo z úterka na středu, bylo by to lepší, ale ten samotný princip, že někde musíte debatu utnout, je nutný. Jinak by opozice zablokovala celou sněmovnu a neprojednal by se ani rozpočet,“ hájí postup Nacher.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě FLOW:
🟠 Proč hnutí ANO prosazuje zrušení koncesionářských poplatků
🟠 Proč podle Patrika Nachera placení z rozpočtu neznamená zestátnění
🟠 Jaké taktické chyby přiznal při nočním hlasování ve sněmovně
🟠 Proč kritizuje Českou televizi za manipulaci s průzkumy
🟠 Jak by podle něj mělo fungovat kombinované financování médií
🟠 Proč chce změnit 35 let starou definici veřejnoprávní služby
🟠 Jak reaguje na výroky Michala Kubala i otázku rušení StarDance
Spor se vede také o ekonomickou stránku věci. Převedení výdajů na státní rozpočet bude znamenat každoroční výpadek v řádu zhruba osmi miliard korun, které si stát v době stamiliardových schodků bude muset půjčit na úrok. Nacher v tom však zásadní problém nevidí. „To jsou argumenty pořád dokola. Je to o prioritách státního rozpočtu. U výdajů na zdravotnictví, sociální oblast nebo na obranu se bavíme o stovkách miliard korun a nikdo zadlužováním neargumentuje, protože by naštval voliče. Vzhledem k celkové výši bych z osmi miliard zase nedělal kovbojku,“ prohlašuje.
Současný systém výběru poplatků označuje Nacher za zastaralý a nespravedlivý model, který neodpovídá realitě digitální éry. „Poplatek je nespravedlivý v tom, že jednočlenná domácnost seniora platí úplně stejně jako pětičlenná rodina s několika obrazovkami a tablety. Stejný nesmysl je platba firem podle počtu zaměstnanců,“ argumentuje Nacher ve FLOW.
Patrik Nacher
Je český politik, ekonom a mediální poradce, od října 2017 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, v letech 2014–2026 zastupitel hlavního města Prahy, od roku 2024 člen hnutí ANO. V listopadu 2025 byl zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny PČR.
Lídr SPD Tomio Okamura dlouhodobě prosazuje, aby se televizní a rozhlasové poplatky zrušily bez náhrady a přešly čistě na dobrovolnou bázi. Tento model ale Patrik Nacher v pořadu FLOW odmítá jako nereálný a nebezpečný. Místo toho představil vlastní kompromisní vizi: kombinaci automatického příspěvku ze státní kasy a dobrovolné platby od občanů.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Úvod a vlna protestů proti zrušení koncesionářských poplatků
(02:13) Sobota 4:36 ráno a spor o průzkumy: Chtějí Češi zrušit poplatky?
(03:00) Střet zájmů a etický kodex: Kritika komunikace České televize
(04:45) Zestátnění, nebo nezávislost? Jak garantovat peníze z rozpočtu
(06:40) Mandatorní výdaje a srovnání veřejnoprávních médií se soudy či policií
(08:15) Sedmnáct let stará debata a zahraniční trendy bez koncesionářů
(09:12) Noční hlasování ve sněmovně: Kde Patrik Nacher přiznává taktické chyby
(12:30) Exekuce za zapomenuté odhlášení a proč jsou dnešní poplatky nespravedlivé
(17:32) Miliardy ze schodku: Dává financování z daní ekonomicky smysl?
(20:12) Vzkaz Michalu Kubalovi a zákulisní výtky k plýtvání v České televizi
(22:30) Skákání do řeči ve vysílání a proč si Nacher nosí do studia kodex ČT
(24:43) Návrh Tomia Okamury a Nacherův plán na kombinované financování z koeficientu
(27:00) Zastaralá definice z roku 1991: Co má vlastně veřejnoprávní médium vysílat
(30:37) Demonstrace na Letné, obavy ze slovenského scénáře a mlčící většina
(32:45) Kde má ČT ušetřit a proč politik nesmí rozhodovat o osudu StarDance