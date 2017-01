Zaorálek: Sobotka může jet do Japonska podpořit české firmy. Hlavně nanotechnologie

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) by mohl v první polovině roku zamířit na návštěvu Japonska. Po nedělním setkání se svým japonským protějškem Fumiem Kišidou v Praze to řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Přál by si, aby země kromě politiky a ekonomiky rozvinuly i vzájemnou spolupráci ve vědě a výzkumu, výměně technologií a v obranném průmyslu. Kišida řekl, že japonské firmy stojí o investice v Česku, zejména ve výrobním průmyslu a jaderné energii a infrastruktuře.