Francouzský jaderný triumf a německá cesta do plynové pasti
- Ropná krize v 70. letech rozdělila Evropu na Francii, která vsadila na jadernou soběstačnost, a Německo, které zvolilo riskantní závislost na dovozu plynu, píše businessový newsletter 11am.
- Zatímco francouzský model vytvořil stabilní exportní velmoc, německá sázka na ruský plyn jako „most“ skončila strategickou slepotou a oslabením suverenity.
- Skutečná autonomie státu nevzniká politickými hesly, ale schopností udržet průmyslovou kontinuitu.
Ropný šok z let 1973 a 1974 nebyl jen epizodou drahé energie. Byl to geopolitický rentgen. Ukázal, které státy chápou energetiku jako bezpečnostní infrastrukturu a které ji stále vnímají pouze jako technický servis pro ekonomiku. Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), vedená arabskými zeměmi, snížila těžbu a vyhlásila embargo na vývoz této komodity do států podporujících Izrael, zejména do USA. Cena ropy kvůli tomu vyskočila přibližně na čtyřnásobek a západní Evropa zjistila něco nepříjemného: svoji prosperitu postavila na vstupu, jejž nekontroluje. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) pak vznikla právě jako reakce na tuto zranitelnost, a odpovědí byla i povinnost držet zásoby ropy odpovídající 90 dnům čistých dovozů.
Jenže tady se Evropa okamžitě rozštěpila. Jedna část poučení zněla: diverzifikovat dodavatele. Druhá, mnohem důležitější, zněla: snížit strukturální závislost na dovozu samotném. Francie četla krizi hlavně tímto druhým způsobem. Německo nejprve také, nakonec ale zvolilo diverzifikaci. To je klíčový rozdíl. Diverzifikace dodavatelů je lepší než nic, ale pořád žijete v logice závislosti. Skutečná odolnost přichází teprve tehdy, když omezíte podíl energií, které musíte každodenně nakupovat zvenku, a nahradíte je zdroji, jež stojí doma, běží desítky let a nejsou rukojmím tankerů, průlivů a potrubí.
To je také první historická paralela, která si zaslouží zdůraznit. Evropa po roce 1973 řešila, jak nebýt závislá na arabské ropě. Evropa po roce 2022 řešila, jak nebýt závislá na ruském plynu. Rozdíl je nepříjemný: V sedmdesátých letech část kontinentu investovala do strukturální autonomie. Po roce 2022 velká část Evropy hlavně přesměrovala molekuly odjinud. To je pokrok, ale ne vítězství. Rok 2026 nám to ukazuje silně.
Francouzský instinkt: energie jako státní moc
Francie vstupovala do ropného šoku v mimořádně zranitelné pozici. Dovozy pokrývaly v roce 1973 více než 75 procent její celkové spotřeby energie. Pro francouzské elity to nebyl jen ekonomický problém, byl to problém národní autonomie. Země s gaullistickým instinktem pro suverenitu nechtěla být závislá ani na arabské ropě, ani na americkém bezpečnostním deštníku víc, než je nutné. Energetika tak byla čtena podobně jako obrana: ne jako čistě tržní kategorie, ale jako otázka státního přežití a manévrovacího prostoru.
Právě proto je na Messmerově plánu, programu rozvoje jaderné energetiky, vyhlášeném v roce 1974 francouzským premiérem Pierrem Messmerem, nejzajímavější jedna věc: nebyl to jen plán na výrobu elektřiny. Byl to plán na přeměnu geopolitické zranitelnosti do průmyslové síly. IEA ve své revizi francouzské energetiky píše velmi přesně, že rozhodnutí z roku 1974 udělalo z jádra „hlavní prvek bezpečnosti dodávek“ a že jaderné palivo bylo chápáno jako „kvazidomácí“ díky diverzifikaci zdrojů a možnosti skladovat zásoby na roky dopředu. To je zásadní rozdíl oproti plynu nebo ropě. Ty musíte soustavně kupovat a dopravovat. Uran nakoupíte v relativně malém objemu, od více dodavatelů, a fyzicky jej držíte. Francie tedy nezískala autarkii, absolutní hospodářskou soběstačnost, získala ale něco cennějšího: kontrolovatelnou závislost.
V následujících deseti letech Francie uvedla do provozu většinu ze 34 reaktorů třídy 900 MWe. V další dekádě přidala 20 reaktorů o 1300 MWe. Celkem nakonec vybudovala 58 tlakovodních reaktorů o výkonu zhruba 66 GWe. To není jen investiční program. To je jeden z největších a nejrychlejších mírových projektů průmyslové standardizace v poválečné Evropě. Byla to disciplína opakování – standardizace, sériovost, centralizovaný provoz a stát, který netrpěl iluzí, že každé volební období musí psát novou energetickou filozofii.
Francouzský model měl čtyři pilíře. Za prvé, stát vlastnil a koordinoval klíčové hráče. Státem ovládaná skupina Électricité de France (EDF) provozuje všechny tamní jaderné elektrárny a je zároveň vlastním architektem-inženýrem. Za druhé, technologická platforma byla standardizovaná. Za třetí, regulace byla relativně předvídatelná. A za čtvrté, vznikla průmyslová paměť: dodavatelé, inženýři, projektové řízení, servis. To vše dohromady vytvořilo to, čemu se dnes v módnější terminologii říká „state capacity“. Francouzi tomu tehdy prostě říkali energetická politika.
V roce 2024 vyráběla Francie z jádra 362 TWh elektřiny, což odpovídalo asi 67 procentům výroby. Čistý vývoz dosáhl 89 TWh, historického rekordu nad dosavadním maximem z roku 2002. Jinými slovy: země, jež po roce 1973 nechtěla být rukojmím tankerů a producentů ropy, dnes exportuje elektřinu i do prostoru, který se dlouhé roky tvářil, že francouzský model je anachronismus.
Zatímco v roce 1973 byla Francie zranitelná spotřebitelka, v roce 2024 už je stabilizačním prvkem regionálního trhu. Agentura Reuters loni upozornila, že silný návrat francouzské výroby vedl k prudkému růstu exportů a tlačil velkoobchodní ceny v západní Evropě dolů. Jinými slovy: dávné rozhodnutí o infrastruktuře nyní formuje cenové a bezpečnostní podmínky pro celý region. To je přesně to, co znamená strategická autonomie v praxi. Ne slogan. Schopnost ovlivňovat prostředí kolem sebe.
Německo: ne technický, ale politicko-geopolitický problém
Bonn měl v roce 1974 podobně silnou pozici. Stejný inženýrský stav, silnější průmyslovou základnu, přístup ke kapitálu. Plán počítal s desítkami reaktorů. Nezávislostí na fosilních palivech. Víme, že to dopadlo jinak.
Zjednodušená verze německého příběhu říká: Německo opustilo jádro po Fukušimě, protože se leklo. To je vysvětlení pohodlné, ale ne úplně pravdivé. Protiatomové hnutí v Německu má mnohem hlubší kořeny – už v roce 1975 protest ve Wyhlu přivedl na místo zhruba 28 tisíc lidí a stavbu elektrárny zablokoval. Pozdější hnutí proti Brokdorfu, Wackersdorfu a dalším projektům nebylo marginální. Německý odpor vůči jádru nebyl výmysl několika zelených aktivistů z posledních let, byl to dlouhodobý kulturní a politický proud, který se napojil na širší skepsi vůči centralizovanému průmyslu, technokratickému státu a bezpečnostním rizikům modernity.
Tuhle část je potřeba přiznat, jinak si člověk vymyslí pohodlného padoucha a přestane rozumět realitě. Německo nepřišlo o jádro proto, že by Moskva hypnotizovala voliče. Antijaderná politika měla vlastní demokratickou legitimitu a hlubokou společenskou energii (a ano, finančně podpořenou i Moskvou). Jenže to je pouze půlka příběhu.
Zatímco část německé politiky a veřejnosti vedla morální válku proti jádru, jiná část budovala velmi nemorální závislost na ruském plynu. Právě tady se protiatomová etika a plynový pragmatismus spojily do jedné konstrukce: Německo zavře jádro, postupně omezí uhlí, obnovitelné zdroje porostou, a mezitím vše podrží levný ruský plyn jako „bridge fuel“. Problém není v tom, že by tento plán zněl absurdně. Problém je, že ignoroval geopolitiku: most vedený přes Kreml není most, je to rukojmí s potrubím.
Německý regulátor Bundesnetzagentur uvádí, že v roce 2021 pocházelo 52 procent německých dovozů plynu z Ruska. V roce 2022, po ruské invazi na Ukrajinu, klesl tento podíl na 22 procent, ale až poté, co byly toky přes Nord Stream drasticky omezeny a zastaveny. Jinými slovy: největší evropská ekonomika vstoupila do největší geopolitické konfrontace na kontinentu od konce studené války s tím, že přes polovinu svého dovozu plynu měla z jedné revizionistické mocnosti. To není diverzifikace. To je strategická slepota.
Ruský vliv nebyl jedinou příčinou německého odchodu od jádra a ani hlavním vysvětlením celé Energiewende. Tvrdší formulace by byla analyticky líná. Přesnější je říci, že německý protiatomový konsenzus vytvořil prostor, v němž se zemní plyn stal politicky přijatelnou „čistší“ přechodovou technologií. Ruský stát a s ním spojené sítě tento prostor využily a pomohly proměnit tento přechod v závislost. To je důležitý rozdíl. Moskva nevymyslela německou energetickou filozofii, jen se na ní výborně přiživila.
Od Atomausstiegu k plynové zranitelnosti
Německý jaderný sektor přitom nebyl marginální. Na začátku roku 2011 měla země 17 reaktorů s výkonem přes 20 GWe a v roce 2010 z nich vyrobila 133 TWh netto, tedy více než čtvrtinu elektřiny. Historicky to bylo ještě víc: v roce 2001 vyrobilo německé jádro 171,2 TWh. Německo tedy neodcházelo od okrajového zdroje, ale od jedné ze svých hlavních domácích nízkoemisních opor.
Po Fukušimě přišel prudký obrat. Čtyři dny po japonské havárii rozhodla vláda o odstavení osmi z 17 reaktorů; později se kurz zafixoval. Poslední tři bloky elektráren Isar 2, Emsland a Neckarwestheim 2 byly definitivně odstaveny 15. dubna 2023. To je další historický paradox: k definitivnímu konci německého jádra došlo ne v době energetického přebytku, ale po roce, kdy Rusko využilo plyn jako zbraň a Evropa horečně sháněla alternativní molekuly po celém světě.
Ještě po roce 2022 německé hospodářské instituce mluvily o LNG jako o „bridge“ k zelenému vodíku a o plynu jako o zdroji, který bude po „příští dekády“ významně přispívat k energetické bezpečnosti země. To není kritika sama o sobě, každá soustava potřebuje přechodné řešení, ale z hlediska strategické autonomie je to klíčové. Německo nepostavilo přechod na domácí „firm power“, ale na dovážené molekule s novými jmény. Včera Gazprom. Dnes Norsko, Nizozemsko, Belgie a LNG včetně amerického. Bezpečnější než Rusko? Ano. Autonomní? Ne.
Co Francie chápala dřív než zbytek Evropy
Francouzská výhoda není v tom, že by vyřešila energetiku navždy. Jaderný program má své náklady, zpoždění, bezpečnostní nároky i kapitálovou náročnost. Elektrárna Flamanville 3 je odstrašující příklad, který nelze zamést pod koberec: spuštění s mnohaletým zpožděním, náklady kolem 13 miliard eur, zhruba čtyřnásobek původního rozpočtu. Takže nejde o pohádku „jádro je snadné“. Není snadné. Francie ale ukazuje, že i když nový projekt selže nebo se zadrhne, země, jež si uchovala průmyslovou a institucionální kontinuitu, zůstává schopná se k této technologii vracet. Země, která ji zlikviduje, se k ní nevrací. Musí ji znovu vynalézt.
To je možná nejdůležitější historická paralela pro dnešek. Strategická autonomie nevzniká v okamžiku, kdy vláda vyhlásí nový cíl. Vzniká tehdy, když země dokáže držet instituci, dovednost a průmyslovou kulturu dost dlouho na to, aby přežily zrovna nepopulární dekádu. Francie svou jadernou kapacitu nechala částečně zrezivět, ale nezničila ji. Německo ji de facto odepsalo. Rozdíl mezi „oslabit“ a „zlikvidovat“ je v průmyslu vše. První stav ještě jde opravit, druhý ne bez historických nákladů.
V debatách o strategické autonomii se často mluví o čipech, bateriích, zbraních či cloudové infrastruktuře. Ve skutečnosti je nejtvrdším testem autonomie pořád energie. Bez ní je všechno ostatní jen software bez elektřiny. Francie to pochopila v sedmdesátých letech. Evropa jako celek si na to musela znovu vzpomenout až ve chvíli, kdy Moskva přiškrtila plyn. A ani tehdy to nepochopila úplně. Strategický plán Evropské komise REPowerEU a rychlé budování LNG kapacit byly nezbytné. Ale byly to spíš protipožární hadice než nová architektura domu.
Evropa – ven z ruské závislosti, ale ještě ne do autonomie
Podíl Ruska na nabídce plynu v EU vzrostl z necelých 30 procent v roce 2010 na více než 45 procent v roce 2019. Eurostat dnes ukazuje opačný pohyb: podíl Ruska na dovozu této komodity v plynném stavu klesl ze 45 procent v roce 2021 na 16 procent v roce 2025. To je obrovská změna a je správné ji nepodceňovat. Evropě se v mimořádně krátkém čase podařilo odříznout od části závislosti, kterou léta sama budovala.
Jenže přesně tady se láme rozdíl mezi „odolností“ a „autonomií“. Odolnost znamená, že už vás Rusko nevydírá stejným způsobem jako v roce 2022. Autonomie by znamenala, že celkově potřebujete méně dovážené fosilní energie a méně riskujete, že další šok přijde odjinud. Eurostat přitom ukazuje, že energetická dovozní závislost EU byla v roce 2023 stále 58 procent. U zemního plynu je dovozní závislost ještě mnohem vyšší. To znamená, že problém závislosti není vyřešen. Je vyřešen pouze problém jedné konkrétní závislosti.
Je proto také zavádějící mluvit o tom, že strategická autonomie Evropy vznikne čistě přes obnovitelné zdroje a sítě. Obnovitelné zdroje jsou pro ni klíčové a bez rychlé výstavby větru, soláru, akumulace a sítí to nepůjde. Ale soustava, která chce být zároveň nízkoemisní, levná, odolná a geopoliticky méně vydíratelná, potřebuje i dostatek stabilní domácí výroby, jež neběží jen tehdy, když fouká nebo svítí. Francie dnes exportuje stabilitu, protože si ji kdysi postavila. Německo nyní investuje miliardy do plynových záloh a vodíkových sítí, protože si jednu stabilní domácí oporu dobrovolně odpojilo. To není spor „jádro versus obnovitelné zdroje“. To je spor mezi robustní a křehkou architekturou systému.
Německý omyl v jedné větě
Německo udělalo v energetice dvě chyby současně. Morálně delegitimizovalo domácí stabilní zdroj a geopoliticky zromantizovalo levný dovoz z autoritářského státu.
To je tvrdá formulace, ale sedí. A je důležité ji vyřknout napřímo, protože jinak se celé téma rozpadne na technické detaily, v nichž se ztratí hlavní pointa. Politické myšlení, které bylo ochotné považovat domácí jaderný blok za nepřijatelný civilizační problém, bylo zároveň dlouho ochotné považovat Nord Stream za běžný komerční projekt. Historie nebude k této asymetrii milosrdná.
A teď Česko
Česká republika nestojí přesně před stejnou volbou jako Francie a Německo v sedmdesátých letech a také logika rozhodování je podobná. Má-li být nové české jádro opravdu součástí energetické bezpečnosti, nestačí jen podepsat kontrakt. Je třeba postavit institucionální štít kolem projektu – financování, regulatorní předvídatelnost, výrobní kapacity domácích firem, politický konsenzus přes více volebních období a realistický plán, jak zachovat tuzemské know-how. Oficiální české kroky k Dukovanům II dnes existují: ministerský česko-korejský řídící výbor, zapojování českých firem, plán spuštění prvního nového bloku kolem roku 2036 a zároveň prodloužení životnosti stávajících Dukovan do let 2065–2067. Je to sice dobrý začátek, ale není to ještě kontinuita. Je to teprve příslib kontinuity.
Česká lekce z francouzsko-německého srovnání tedy není „kopírujme Francii“. Česká lekce je tvrdší: nenechme se zlákat představou, že strategická autonomie vznikne sama z dobře napsané tendrové dokumentace. Ta vzniká až tehdy, když stát dokáže desetiletí chránit směr, který si jednou zvolil. Německo je důkaz, že ani nejbohatší země Evropy není proti selhání imunní. Francie je důkaz, že dlouhá státní paměť se může proměnit v konkrétní megawatty, ceny a geopolitický vliv.
Skutečný význam francouzského jádra
Francouzské jádro není zajímavé jen proto, že je nízkoemisní. To je dnes samozřejmý argument. Je zajímavé hlavně proto, že ukazuje starou pravdu, na kterou Evropa opakovaně zapomíná. Totiž že energetika není pouze klimatická politika, ani jen sociální politika, ani pouze cenová politika. Je to geopolitika v betonové a kovové podobě.
Francie po roce 1974 pochopila, že strategická autonomie nezačíná u proslovů, ale u fyzické infrastruktury, kterou můžete řídit doma. Německo si naopak roky namlouvalo, že může vyřadit domácí stabilní zdroj, spolehnout se na dovážený plyn z Ruska a přitom zůstat geopoliticky svobodné. To nebyl trade-off. To byl omyl.
A největší ironie? Země, jež chtěla být morálně čistší tím, že zavře reaktory, skončila s hlubší fosilní a geopolitickou zranitelností. Země, která po šoku cynicky, technokraticky a vytrvale stavěla reaktory, dnes sousedům vyváží elektřinu, stabilitu a část své suverenity.
Historie někdy odměňuje idealismus. V energetice většinou odměňuje kontinuitu.